Окупанти продовжують обстріли Донеччини, в Авдіївці загинула людина

Протягом доби росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Внаслідок обстрілів у Авдіївці загинула людина. У Мар'їнській громаді пошкоджено будинок у Георгіївці та лінію електропередач в Іллінці. В Очеретинській громаді обстріляні околиці Новоселівки Першої. У Кураховому пошкоджено 28 багатоповерхівок, адмінбудівлю, заклад освіти та готель.

Протягом минулої доби через російські обстріли пошкоджено будинок у Торському. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 приватні будинки. У Сіверську пошкоджено будинок, у Званівській громаді обстріляне Верхньокам'янське.

За добу з лінії фронту евакуйовано 71 особу, зокрема 4 дитини.

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