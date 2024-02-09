У Латвії зростають ризики гібридних російських провокацій, - голова МВС Козловскіс

З огляду на позицію Латвії щодо підтримки України, існують ризики прояву елементів гібридної війни, які Росія може спрямувати проти Латвії. І ці ризики провокацій зростають

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LSM, про це заявив міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс.

16 березня у Латвії вшановують пам'ять латиських легіонерів і міністра спитали про можливість провокацій у цей день.

"Я не хотів би навіть прив'язувати це до якоїсь конкретної дати. Але я думаю, що ймовірність провокацій зростає з кожним днем. У нас послідовна установка: наша держава виступає за Україну і завжди її підтримує, тримає планку високо і на європейському рівні. Ми зробили низку кроків – по-моєму, це очевидно", - зазначив Козловскіс.

Хоча зараз на східному кордоні спроби незаконного проникнення майже дорівнюють нулю, Козловскіс не вважає, що так буде й надалі.

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"Так, ризики є. І ми робимо все, щоб превентивно запобігти. Але буду відвертим: ризики існують, вони зростають. (...) Можлива реакція й елементи гібридної війни, які Росія може використати проти Латвії, з огляду на те, як ми йдемо вперед із такою політикою, яка абсолютно точно для Кремля неприйнятна", – заявив він.

Міністр, утім, додав, що в його розпорядженні немає жодної інформації про будь-які конкретні ризики провокацій. Загалом вони не такі, щоб ставати предметом турбот оборонного відомства.

"Ми абсолютно обов'язково проінформуємо суспільство, якщо ризики будуть для якихось заходів ідентифіковані", – сказав Козловскіс.