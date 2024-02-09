З початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 815 хімічних атак
З 24 лютого 2022 року зафіксовано 815 фактів застосування російською федерацією боєприпасів, які споряджені отруйними хімічними речовинами. З них лише за січень 2024 року – 229 випадків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що найчастіше ворог використовує гранати, такі як К-51, РГР, РГ-Во, які містять небезпечну хімічну речовину CS, заборонену для ведення війни (бойових дій) пунктом 5 статті 1 Конвенції про хімічну зброю.
"Підрозділи РХБ розвідки здійснюють відбір проб ґрунту, рослинності, уламків боєприпасів та направляють їх для проведення аналізів.
У рамках відкритого кримінального провадження задокументовані випадки застосування небезпечних хімічних речовин надаються до слідчих органів для проведення слідчих дій", - зазначили у Генштабі.
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