З початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 815 хімічних атак

З 24 лютого 2022 року зафіксовано 815 фактів застосування російською федерацією боєприпасів, які споряджені отруйними хімічними речовинами. З них лише за січень 2024 року – 229 випадків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що найчастіше ворог використовує гранати, такі як К-51, РГР, РГ-Во, які містять небезпечну хімічну речовину CS, заборонену для ведення війни (бойових дій) пунктом 5 статті 1 Конвенції про хімічну зброю.

"Підрозділи РХБ розвідки здійснюють відбір проб ґрунту, рослинності, уламків боєприпасів та направляють їх для проведення аналізів.

У рамках відкритого кримінального провадження задокументовані випадки застосування небезпечних хімічних речовин надаються до слідчих органів для проведення слідчих дій", - зазначили у Генштабі.

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