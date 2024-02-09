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З початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 815 хімічних атак

зброя,хімічна

З 24 лютого 2022 року зафіксовано 815 фактів застосування російською федерацією боєприпасів, які споряджені отруйними хімічними речовинами. З них лише за січень 2024 року – 229 випадків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що найчастіше ворог використовує гранати,  такі як К-51, РГР, РГ-Во, які містять небезпечну хімічну речовину CS, заборонену для ведення війни (бойових дій) пунктом 5 статті 1 Конвенції про хімічну зброю.

"Підрозділи РХБ розвідки здійснюють відбір проб ґрунту, рослинності, уламків боєприпасів та направляють їх для проведення аналізів.

У рамках відкритого кримінального провадження задокументовані випадки застосування небезпечних хімічних речовин надаються до слідчих органів для проведення слідчих дій", - зазначили у Генштабі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти частіше здійснюють хімічні атаки проти ЗСУ, скидають боєприпаси з хлорпікрином, - Тарнавський

Автор: 

Генштаб ЗС (6570) бойові дії (3799) хімічна зброя (346)


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Шашличний єплан хоч про одну з них розказав у своїх інтерв'ю тайм , політикою і тд? Ще одна шашлична кислиця в ООН хоч раз про це розповідала?
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09.02.2024 13:51 Відповісти
 
 