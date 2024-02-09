Аварій та вибухів на військових заводах РФ стане більше, - британська розвідка

Великі навантаження на підприємства військової промисловості, ймовірно, призведуть до збільшення кількості нещасних випадків в майбутньому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

"Малоймовірно, що до вибуху на російському ракетному заводі біля Іжевська 7 лютого причетні українські безпілотні літальні апарати, проте, схожі інциденти на території Російської Федерації будуть продовжуватися", - йдеться у звіті.

Та зазначається, що цей завод використовується для виробництва ряду балістичних ракет, зокрема "Іскандер", які окупанти регулярно використовують для атаки по території України.

Спочатку припускалося, що вибух стався через помилку робітника, хоча пізніше російські ЗМІ писали, що він стався через "планові випробування" ракетних двигунів.

Це щонайменше п'ятий незрозумілий вибух на військово-промисловому заводі в РФ за останні чотири місяці. Попередні вибухи були на Каменському хімічному заводі в Ростові 15 січня 2024 року, Челябінському танковому заводі 26 листопада 2023 року, а також на заводах з виробництва пороху і боєприпасів у Котовську 10 листопада 2023 року і Солікамську 31 жовтня 2023 року, зазначають у розвідці Британії.

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"Існує реальна ймовірність того, що вибух стався через недбале поводження та зберігання легкозаймистих та вибухонебезпечних матеріалів. Крім того, політичний тиск з боку вищого керівництва з метою збільшення обсягів виробництва військової промисловості для підтримки війни в Україні, ймовірно, призвів до цілодобового виробництва та втоми персоналу", - йдеться у зведенні.