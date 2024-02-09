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Кабмін хоче залучити арештовані санаторії до реабілітації військових

санаторій

Кабінет міністрів пропонує дозволити АРМА передавати арештоване майно санаторно-курортного напряму для подальшого використання у забезпеченні реабілітації військовослужбовців.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Відповідні зміни внесені до ст.21 закону "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів".

Законопроєктом передбачено, що управління активами, у тому числі майном санаторно-курортного напряму, на які накладено арешт... для забезпечення потреб держави та реабілітації військовослужбовців, зокрема звільнених з військової служби внаслідок захворювання, повʼязаного з виконанням обовʼязків військової служби, ветеранів війни, може здійснюватися шляхом його передачі центральному органу виконавчої влади, підприємству, установі, організації, що належить до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, унітарному державному підприємству обласної військової адміністрації або господарському товариству, 50%+ акцій (часток) якого перебуває у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100%, на підставі рішення Кабінету міністрів України.

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Згідно з Єдиним державним реєстром активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, наразі в управлінні Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) перебувають шість закладів санаторно-курортного напрямку.

Тарас Мельничук про використання санаторіїв для реабілітації військових

Автор: 

Кабмін (14087) санаторій (59) реабілітація (326)


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Топ коментарі
+11
І відразу викладіть адреси у відкритий доступ, як ви любите. І рашистам подобається.
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09.02.2024 16:42
+5
"Главнає, что прібралі тупова гінєрала"©
Тепер така активність , шо аж піджак тріпотить...
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09.02.2024 16:43
+3
О, як почали ? ! СУЄТИТЬСЯ. Хочемо, бажаємо, плануємо !!! Ось саме цього й не вистачало ... у контрнаступі. Трясця, запізд..днілися. Шмаркаль розійшовся - вже не зупиниш. ДАЙОШ. Всегалактичний чемпіонат по катанню яйців ... у ОПісі ! Як все це огидно ! Що ? Здача Києва.
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09.02.2024 16:45
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І відразу викладіть адреси у відкритий доступ, як ви любите. І рашистам подобається.
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09.02.2024 16:42 Відповісти
"Главнає, что прібралі тупова гінєрала"©
Тепер така активність , шо аж піджак тріпотить...
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09.02.2024 16:43 Відповісти
Знову ІБД. Нафіга хотіти, просити - все арештоване майно давно повинно працювати на військових. Санаторії, будинки - під реабілітацію. Авто - на фронт, квартири - теж передати на потреби військових, тих хто втратив житло, багатодітним.
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09.02.2024 16:44 Відповісти
А арештовані у кого? У таких як шуХричів та кАломойш? Так у цих гнид вони повинні бути вже конфісковані та націоналізовані.
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09.02.2024 16:45 Відповісти
О, як почали ? ! СУЄТИТЬСЯ. Хочемо, бажаємо, плануємо !!! Ось саме цього й не вистачало ... у контрнаступі. Трясця, запізд..днілися. Шмаркаль розійшовся - вже не зупиниш. ДАЙОШ. Всегалактичний чемпіонат по катанню яйців ... у ОПісі ! Як все це огидно ! Що ? Здача Києва.
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09.02.2024 16:45 Відповісти
Здача Києва у твоїх вологих мріях, кацапська свинособака
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09.02.2024 20:46 Відповісти
Ну, касапом мені вже ніколи не стати, бо всі пращури були українцями. Тим більш, касапською домашньою худобою. Мене на кордоні завернуть, щоб не розпалював національний рух у Краснодарі. А Київ таки здали радникам (по сумісництву офіцерський склад служб фСБ) на Банковій ми своїми руками. Твоє право не погоджуватись з цим. Але факти уперта річ. Он, вже й Залужний їм заважає АБУСТРАиВАТЬСЯ у київських апартаментах.
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10.02.2024 08:19 Відповісти
гімно кабмін гімно буба-наполеон...
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09.02.2024 16:51 Відповісти
Так а що поганого в цьому рішенні, відповідай, кацапська свиння?
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09.02.2024 20:47 Відповісти
менше звиздіть, нічому не вчитесь, мало гробів, бездарі.
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09.02.2024 17:08 Відповісти
ми вдарили не просто в шангу - ми завжди грали поза полем
от с туда і вдарили...
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09.02.2024 17:25 Відповісти
А не хоче брихло- популіст янелохнотряпка зеленський, який хрипів на стадіоні що дачі віддасть дітям( а сам в першу чергу в них заселився )віддати свій будинок в Конче заспі дітям сиротам в цей скрутний час. Тем праче свою иіллу в Італіі подейкують здае за гроші кацапам. Зрадник. Нікчема.
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09.02.2024 17:27 Відповісти
Кстати а кто разворовал профсоюзные и ведомственные санатории,хотелось бы знать имена этих героев.
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09.02.2024 17:38 Відповісти
За 32 роки таких "героїв" дуже багато
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09.02.2024 20:49 Відповісти
... А ви ще й конкретні координати повідомте, де будуть проходити реабілітацію вояки... Це якась БОЖЕВІЛЬНЯ від кабінету міністрів... Та нехай самі посадовці там реабілітовуються від хвороби на голову...!
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09.02.2024 20:40 Відповісти
 
 