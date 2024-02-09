Кабмін хоче залучити арештовані санаторії до реабілітації військових

Кабінет міністрів пропонує дозволити АРМА передавати арештоване майно санаторно-курортного напряму для подальшого використання у забезпеченні реабілітації військовослужбовців.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Відповідні зміни внесені до ст.21 закону "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів".

Законопроєктом передбачено, що управління активами, у тому числі майном санаторно-курортного напряму, на які накладено арешт... для забезпечення потреб держави та реабілітації військовослужбовців, зокрема звільнених з військової служби внаслідок захворювання, повʼязаного з виконанням обовʼязків військової служби, ветеранів війни, може здійснюватися шляхом його передачі центральному органу виконавчої влади, підприємству, установі, організації, що належить до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, унітарному державному підприємству обласної військової адміністрації або господарському товариству, 50%+ акцій (часток) якого перебуває у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100%, на підставі рішення Кабінету міністрів України.

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Згідно з Єдиним державним реєстром активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, наразі в управлінні Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) перебувають шість закладів санаторно-курортного напрямку.