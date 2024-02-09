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Україна вийшла з трьох угод із країнами СНД

снд

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про вихід України ще з трьох міжнародних угод із державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

"Здійснено вихід України з Угоди про співробітництво держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі зі зростанням захворюваності на цукровий діабет, вчиненої 14.11.2008 у м. Кишиневі", - зазначив він.

Також уряд під час засідання ухвалив рішення про вихід України з Угоди про принципи та порядок виконання військових перевезень, яка була вчинена 15 травня 1992 в столиці Узбекистану місті Ташкент.

За словами Мельничука, Україна також вийшла з Угоди про профілактику йододефіцитних станів серед населення держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, що була підписана у 2001 році у Мінську.

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Автор: 

Кабмін (14087) СНД (162) угода (646)


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Топ коментарі
+13
Ми вже повинні були обісцяти це снд з ніг до голови..
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09.02.2024 17:25
+8
Ахріньєть які угоди були важливі...
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09.02.2024 17:24
+7
... закінчувався другий рік війни ...
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09.02.2024 17:25
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Ахріньєть які угоди були важливі...
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09.02.2024 17:24 Відповісти
про військове перевезення не важливо ?
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09.02.2024 17:53 Відповісти
... закінчувався другий рік війни ...
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09.02.2024 17:25 Відповісти
Ми вже повинні були обісцяти це снд з ніг до голови..
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09.02.2024 17:25 Відповісти
Яермак не дозволяє.
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09.02.2024 17:29 Відповісти
Він просто нас обсерає!
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09.02.2024 18:18 Відповісти
Але поки що обсцикають нас, особливо з середини!
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09.02.2024 18:17 Відповісти
О, я вже й забула, що якесь там СНД існує.
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09.02.2024 17:26 Відповісти
Та ви шо? З кацапією тепер не буде спільних справ? дЄрмак засмутитьця!
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09.02.2024 17:33 Відповісти
Буде. "Харківська угода" досі дійсна (з точки зору законодавства України).

І угода про дружбу і партнерство з білоруссю теж.
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09.02.2024 17:44 Відповісти
Не на часі.🄯
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09.02.2024 17:49 Відповісти
Украина же так и не вошла в снг, а до сих пор никак не выйдет🤪
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09.02.2024 17:34 Відповісти
"Також уряд під час засідання ухвалив рішення про вихід України з Угоди про принципи та порядок виконання військових перевезень, яка була вчинена 15 травня 1992 в столиці Узбекистану місті Ташкент." Джерело:

Стісняюсь спитать, а коли було здійснено останнє перевезення згідно цієї угоди?
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09.02.2024 17:46 Відповісти
Та десь тоді, коли вивозили нашу зброю в кацапію. Кучма повинен бути в курсі.
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09.02.2024 17:51 Відповісти
мабуть по цій угоді завозили кацапську техніку з 2014 по 2024 .
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09.02.2024 18:06 Відповісти
У лютому 2014 до Криму - точно по цій угоді. А дотепер до свого угрупування, яке "стаіт на страже міра, свабоди і дємакратіі" в пмр також мабуть завдяки цій угоді. Чи літаками через Кішинеу?
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09.02.2024 19:38 Відповісти
Вся эта снд повела себя с нами как подлецы, кроме Азербайджана и Молдовы. Все эти грузия , армения, киргизия, казахстан и т.д. постоянно помогают россии обходить сангкции. А Азербайджан много раз присылал гуманитарную помощь и оборудование для объектов энергетики.
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09.02.2024 17:53 Відповісти
вчора прислала Армения.
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09.02.2024 18:07 Відповісти
Доречі всім пох що ми ще там?? Ау смєтуни? Нахіба убд пільгові квитки по снд??
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09.02.2024 18:06 Відповісти
Питаєте, нахуана убд пільгові квитки по снд? К роццвєнікам єздіть! Адіннарот всьоштакі!
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09.02.2024 18:45 Відповісти
Україна має не тільки взагалі вийти з усіх угод з СНД, а має НЕГАЙНО СКАСУВАТИ усі нормативно-правові документи та ЗАКОНИ УКРАЇНИ та КОДЕКСИ кацапомордої підоросії, котрі діють у економіці, промисловості, нгауці, військовій сфері, законоблудді судоустрою та інших сферах життя УКРАЇНЦІВ ще з совкових сссрівських часів і котрі так УСПІШНО діють та ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ судами кривоблуддя в УКРАЇНІ...!!!
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09.02.2024 18:31 Відповісти
Та ні якого снд неіснує з 1998 року після того на рашкє відбулись "вибори".Єльцін(алігархичне кодло) і зюганов(фсб,гру).Снд -це як обновленний ссср.Тоєть обєднання держав з неофеодальним(алігархічно-авторітарним)уклоном з центром у москві.Звідти у нас і призиденти-кучма і маріонетка кремля-янек(суміш донецько-російського криміналу).
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09.02.2024 19:56 Відповісти
зато шмыгалёное дерьмо издало указ о носке намордников и работе тцк круглосуточно
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09.02.2024 20:35 Відповісти
 
 