Україна вийшла з трьох угод із країнами СНД

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про вихід України ще з трьох міжнародних угод із державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

"Здійснено вихід України з Угоди про співробітництво держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі зі зростанням захворюваності на цукровий діабет, вчиненої 14.11.2008 у м. Кишиневі", - зазначив він.

Також уряд під час засідання ухвалив рішення про вихід України з Угоди про принципи та порядок виконання військових перевезень, яка була вчинена 15 травня 1992 в столиці Узбекистану місті Ташкент.

За словами Мельничука, Україна також вийшла з Угоди про профілактику йододефіцитних станів серед населення держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, що була підписана у 2001 році у Мінську.

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