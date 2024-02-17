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Дніпропетровщина (3261) Миколаївська область (2206) Нікополь (1075)

Рашисти обстрілювали Нікопольщину, на Миколаївщині зруйновано будинок

нікополь

Ворог минулої ночі обстрілював Нікопольщину Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Півтора десятки снарядів випустив ворог по Нікопольщині. Окупанти гатили з артилерії від вечора й майже до опівночі. Загалом - 4 рази. Під ударом були сам Нікополь та Марганець. Втім, на щастя, минулося. Люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

В інших районах Дніпропетровщини вночі - без атак.

За даними ОВА, ворог минулої доби обстрілював також Миколаївщину

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Так, учора, 16 лютого, о 9:29 та сьогодні вранці, 17 лютого, о 4:05 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків та береговій лінії Очаківської громади. Постраждалих немає.

"Також учора, 16 лютого, о 20:02 та 23:20, внаслідок одного з ворожих артилерійських обстрілів, в с. Дмитрівка Куцурубської громади сталося руйнування житлового будинку. Постраждалих немає", - інформує Кім.

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