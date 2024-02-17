Рашисты обстреливали Никопольщину, на Николаевщине разрушен дом

Враг минувшей ночью обстреливал Никопольщину Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Полтора десятка снарядов выпустил враг по Никопольщине. Оккупанты били из артиллерии с вечера и почти до полуночи. В общей сложности - 4 раза. Под ударом были сам Никополь и Марганец. Впрочем, к счастью, обошлось. Люди не пострадали", – говорится в сообщении.

В других районах Днепропетровщины ночью – без атак.

По данным ОВА, враг за минувшие сутки обстреливал также Николаевщину.

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Так, вчера, 16 февраля, в 9:29 и сегодня утром, 17 февраля, в 4:05 враг наносил артиллерийские обстрелы по г. Очаков и береговой линии Очаковской громады. Пострадавших нет.

"Также вчера, 16 февраля, в 20:02 и 23:20, в результате одного из вражеских артиллерийских обстрелов, в с. Дмитровка Куцурубской громады произошло разрушение жилого дома. Пострадавших нет", - информирует Ким.