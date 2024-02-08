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Сутки на Николаевщине: атака шахедов на Николаев, обстрелы двух громад. ФОТО

Ночью, 8 февраля, враг атаковал Николаев "шахедами". В течение суток под вражеским огнем оказались Очаковская и Куцурубская громады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

"В результате попаданий произошло возгорание на территории промышленного предприятия и частного дома. Подразделениями ГСЧС пожар был оперативно ликвидирован. Также повреждения получили многоквартирные дома и объект спортивной инфраструктуры. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По информации городского головы Александра Сенкевича, в Николаеве повреждения получили более 20 жилых домов - частные и многоэтажные, офисные помещения, частное предприятие. Также пострадало и коммунальное предприятие.

Наслідки обстрілів Миколаєва
Наслідки обстрілів Миколаєва
Наслідки обстрілів Миколаєва

В течение суток оккупанты дважды из артиллерии обстреляли акваторию Очаковской громады. Утром 7 февраля враг нанес удар вражеским БПЛА типа "Ланцет" по населенному пункту Куцурубской громады и направил FPV-дроны на эту же громаду.

Также трижды в течение 7 февраля зафиксированы артиллерийские обстрелы по населенным пунктам Куцурубской громады. В результате поврежден жилой дом.

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Автор: 

Николаев (2152) Николаевская область (2124)


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