Доба на Миколаївщині: атака шахедів на Миколаїв, обстріли двох громад. ФОТО

Уночі, 8 лютого, ворог атакував Миколаїв "шахедами". Протягом доби під ворожим вогнем опинилися Очаківська та Куцурубська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Внаслідок влучань відбулось займання на території промислового підприємства та приватного будинку. Підрозділами ДСНС пожежі було оперативно ліквідовано. Також пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки та обʼєкт спортивної інфраструктури. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

За інформацією міського голови Олександра Сєнкевича, у Миколаєві пошкоджень зазнали понад 20 житлових будинків - приватні та багатоповерхові, офісні приміщення, приватне підприємство. Також постраждало і комунальне підприємство.







Протягом доби окупанти двічі з артилерії обстріляли акваторію Очаківської громади. Зранку 7 лютого ворог завдав удару ворожим БпЛА типу "Ланцет" по населеному пункту Куцурубської громади та спрямував FPV-дрон цієї ж громади.

Також тричі протягом 7 лютого зафіксовані артилерійські обстріли понаселених пунктах Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджено житловий будинок.

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