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обшук (1950) Пашинський (407)

Мене посадять, - Пашинський

пашинський

Екснардеп Сергій Пашинський достеменно знав про підготовку проти нього "провокації" спецслужбами РФ з метою дискредитації, для того, щоб заблокувати його роботу з організації поставок боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це екснардеп Сергій Пашинський сказав в інтерв'ю ЕП, коментуючи нещодавні обшуки.

Він заявив:

"Саме що 12 лютого буде обшук я не знав. Але мені з серпня було достеменно відомо, що готується цілий ряд кримінальних справ. Щоб заблокувати мою роботу як голови асоціації (Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI). - Ред.), людини, яка, зі слів і журналістів, і інших посадовців організовує поставки боєприпасів.

Два місяці тому я звертався до пана Малюка (голова СБУ. – Ред.), і до пана Кривоноса (директор НАБУ. – Ред.), і до Генпрокурора, де інформував, що проти мене плануються провокації", - розповів екснардеп.

За його словами, у правоохоронців є інформація, що спецслужби Росії з кінця літа минулого року почали спецоперацію проти нього через корумповані правоохоронні органи на території України.

Також читайте: Звинувачення НАБУ - абсолютно безпідставні. Не маю сумнівів, що мене спробують запроторити до в’язниці, - Пашинський

"Це інформація, яка надійшла в уповноважені органи, а саме в Службу зовнішньої розвідки, ГУР. Тригером цього була стаття в New York Times. Після цього були порушені десятки кримінальних справ.

...Мені достеменно відомо, що Служба зовнішньої розвідки отримала таку інформацію", - додав він.

"Я не юрист-криміналіст. Ми почитали підозру. До речі, мене посадять. І це не обрання запобіжного заходу, бо вони знають що я нікуди не втечу. Але ж треба мене посадити, бо стоїть задача не встановити істину, покарати винних, а посадити Пашинського", - заявив екснардеп.

За словами Пашинського, росіяни вважають, що Україна буде виробляти або постачати менше зброї, якщо його арештують - "мені це достеменно відомо".

Також читайте: Антикорупційний суд відправив під варту фігуранта справи "палива Курченка" із можливістю застави 363 млн грн

На твердження, що він - "сірий кардинал" ВПК, екснардеп відповів:

"Пашинський голова асоціації. От список членів асоціацій. Можете дзвонити директорам заводів питати їх відношення до Пашинського. В асоціації, крім "Української бронетехніки, є той же "Радіонікс", "Укрспецсистемс", "ДеВіро". А це - вся наша лінійка безпілотників.

Завжди, коли до мене звертаються члени асоціації, і якщо в мене є можливість вирішити проблему, я її вирішую".

Також він відповів на цитату президента Зеленського 2019 року "Пашинський - це бандит чи ні? Я даю вам 100%, 100 людей запитаєте 100 людей скажуть – "так"".

"Мені сумно від цього твердження. Звичайно, воно, я вважаю, несправедливе. Але я прекрасно розумію, що президент користувався тією інформацією, яку йому надає його найближче оточення. Я не бандит. Мене оцінить історія, хоча не хочу цієї фрази пафосної.

Мене оцінять люди які зі мною працюють і я знаю їх оцінку. Мені цього достатньо, щоб далі ефективно функціонувати", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Звинувачення відкидаю. Вбачаю в діях правоохоронців опосередковану роботу на країну-агресора", - Пашинський про "справу Курченка"

Як повідомлялося, колишній нардеп та голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський 13 лютого повідомив, що до його помешкання прийшли з обшуком представники СБУ та НАБУ. Обшук проводиться у справі щодо передачі "палива Курченка" державі. Згодом у НАБУ та СБУ повідомили, що оголошено підозру колишньому нардепу та його бізнес-партнеру за незаконне привласнення нафтопродуктів.

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Топ коментарі
+68
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17.02.2024 11:25
+58
єрмачки з арахаміями та різні баканаФФи з татаравими і надалі сумлінно виконують оманські договорнячки....
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17.02.2024 11:21
+48
Звісно зепідри посадять чувака, який сховав у перші дні війни "стугни" і "вільхи" від підрських ракет.
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17.02.2024 11:23
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Так це Серьоєа вже не політає на вертольті наловити карасиків. Ой бідося...
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17.02.2024 12:05 Відповісти
То тільки найвеличнішому можна на вертольоті МНС літати в Карпати...?)
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17.02.2024 12:23 Відповісти
Віктор, заздрістю повіяло. Теж любиш рибку і ловити ? Згадай ще шашлики і пікніки. Для балансу.
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17.02.2024 12:29 Відповісти
І що дивно, не дивлячись на цей царський відпочинок, він свої обов'язки виконував в подальшому без зауважень.
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17.02.2024 13:42 Відповісти
Армію "перезавантажили"...тепер "перезавантажують" ВПК...а далі-"мирні" переговори...до 15 березня...подарунок пуйлу...
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17.02.2024 12:16 Відповісти
А мені Пашика не жалко. Не знаю,що і скільки він там організовував,забезпечував,купував але знаю одне-у 2014 Пашик,Сєня,Грося та ін. мали необмежену владу але не викорінили ні ригів,ні сепарню,корупціонерів,олігархів,роспопів,загравали і співробітничали з ними-тепер ті зачищають пашиків....
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17.02.2024 12:18 Відповісти
А вибір 2019 значить вас радує .?!
Ню ню...
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17.02.2024 12:24 Відповісти
не булло в них необмеженої. ледь з порошенківцями на коаліцію нашкребли. а в порошенківців купа розенблатів з дубневичами. А в сені аж цілий авакян і ще хтось з отаких вже й не памятаю.
то ці люди почнуть боротися з корупціонерами та зрадниками?
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17.02.2024 12:55 Відповісти
так і я про це. тепер хай не скавчать так жалібно!
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17.02.2024 13:03 Відповісти
Бабло перемагає зло.
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17.02.2024 13:44 Відповісти
А знаєте, чому русня виграє? Тому що діє принцип "украді, но сдєлай" і підхід "хоть і сволочь, но наша".
Вам же ідеал подавай. Ну так нічого не отримаєте, як та розбірлива з басні Крилова.
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17.02.2024 15:10 Відповісти
Жалко у бджілки в жопці…

Якщо Пашинський хоть щось зробив для ЗСУ ( а він зробив), то напад на него це напад на ЗСУ.
Крапка.
Руки геть від Пашінського!

А ось що зробила для ЗСУ Джуля Тімошенко, Тарута, АХМЕТОВ, Каламойський?
Ні-чо-го!!!
Ім ганьба!
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17.02.2024 16:46 Відповісти
)))) йому давно прогули дід Лукян ставить!
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18.02.2024 13:43 Відповісти
І не тільки Пашинського. ******* будуть садити усіх, бо по завєтам свого кумира-***** вже перетворили український народ на стадо худоби, а-ля кацапи. Тільки кацапів оскотинювали 20 років, а в нас - за 4 роки справилися. Малоросія фактично побудована, далі тільки вступати в Тайожний саюз, бо зелена диктатура Заходу нафіг всралася. А колись українці ржали з травоядних кацапів і білорусів, а тепер самі такими стали.
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17.02.2024 12:18 Відповісти
Що ти, ***, пропонуєш??? Громадянську війну під час агресії оркостану???
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18.02.2024 20:42 Відповісти
Пашинскій звісно не подарунок, як і будь який бізнесмен - серед них не може бути ласкавих котиків, бо не буде бізнесу.
Але зараз розкручування справи десятирічної давнини, стосовно палива, яке забрали в Курченка та передали до ЗСУ, проти людини, яка на початку широкомасштабного вторгнення рятував виробництво ракет, снарядів і зараз займається виробництвом зброї - це точно не на користь України.
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17.02.2024 12:28 Відповісти
Та там куча претензій - боеприпаси, БТР, міномети Молот, житомирський ласощі, ДМЗ, Хімікус можна довго перераховувати!
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18.02.2024 13:42 Відповісти
Навальний 2.0 ?
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17.02.2024 12:28 Відповісти
Анальний 1
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17.02.2024 13:40 Відповісти
не посадять
за п'ять років нікого не посадили
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17.02.2024 12:32 Відповісти
Антоненко, Кузьменко - відсиділи. Червінський і Дудін - сидять. І це далеко не повний список.

Чи ти хотів сказати, що влада ЄрЗе своїх не садить? Але Пашинський - для них чужий...
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17.02.2024 12:53 Відповісти
Кацапня душить все про-українське, а влада підіграє, прикриваючись фіговим листочком закону. То яка ціна тій владі?
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17.02.2024 12:57 Відповісти
я мав на увазі корупціонерів а не патріотів
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17.02.2024 13:21 Відповісти
Пан Василь, та весела гоп-компанія, вже п'ятий рік нічого не вирішує, тому ваше справедливе обурення дуже запізніле
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17.02.2024 13:51 Відповісти
"В пятидесятилетнем возрасте каждый из нас имеет такое лицо, какого он заслуживает"
Джордж Оруэлл
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17.02.2024 13:41 Відповісти
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17.02.2024 13:53 Відповісти
А де контррозвідка, коли тут можна явно вичистити кацапську агентуру в Україні, беручи за фаберже всю сволоту, яка з цим пов'язана???!!! Чи прийдеться з самого верху вичищати і вирізати всю гниль?...
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17.02.2024 14:36 Відповісти
Все по темі Пашинського - ясно і просто: https://www.youtube.com/watch?v=XdhiKEH_xro 💥ВІЙНА з ОБОРОННИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ! Чому ГОТУЮТЬ АРЕШТ Пашинського! (youtube.com)
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17.02.2024 14:39 Відповісти
Пашинський, ще та паскуда..., так, що не треба тут давить на жалість.
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17.02.2024 15:13 Відповісти
І що ж він ( Пашинський ) тобі напаскудив ?!
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17.02.2024 18:23 Відповісти
Вибачаюсь, але твій рівень IQ, точніше повна його відсутність, не дозволяє мені вести з тобою предметну дискусію.
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18.02.2024 12:30 Відповісти
І чого це ти вибачаєшся ? Наче б то немає за що . Плазуєш ? Як що маєш такий високий рівень інтелекту то чому не дав конкретної відповіді на конкретне , простеньке запитання , а з"їхав по щурячому з теми .
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18.02.2024 13:46 Відповісти
оце полізла ферма подоляка
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17.02.2024 15:42 Відповісти
Контужений? Іпанутий від народження?
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18.02.2024 20:47 Відповісти
Это вам привет от рядового Татарова, который при Януковиче шил дела на активистов майдана, а сейчас курирует правоохранительную систему от ОП. "Bihus.Info" показали как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука, Кушнира (Киевгорстрой), а также как некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева, так же они показали как региАнал Кушнир с женой разворовали коммунальный холдинг Киевгорстрой и умножили на ноль инвесторов перекрёстным инвестированием, а также показали усадьбу Кушнира за 20 млн евро, также вспомнили о бизнес центрах в Европе Кушнира и завхоза Януковича Кравца сын которого распоряжается столичной землей, благодаря Ермаку 2 самолета Медведчука и 1 Столара Кушнира спасли от санкций, а за этими людьми стоит Левочкин который в самых шоколадных отношениях с ОП. Все должны понимать что схемы свыше десятков миллионов долларов проходят не без крышевания ОП и подконтрольного ему СБУ. Вот например судебные дела СБУ по схемам с налогами, схемам отмывания и вывода капитала в особо крупных размерах семьей Кушниров в коммунальном холдинге Киевгорстрой. Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ). Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает региАналов как президент с ВР и всей властью в руках
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17.02.2024 21:43 Відповісти
Цього... censored треба було ще саджати після першого розірвання стволу міномета "молот", який(недоопрацьований, "сирий", з дуже поганими характеристиками сталі ствола) ця гнида нав'язала на озброєння в ЗСУ, і через що загинуло кілька десятків військових - мінометнмків
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18.02.2024 13:20 Відповісти
Тю! Вкрасти гроші і казати що не винуватий вкрай дивно! Ще Житомирські ласощі додадуть, Хімікуса, міномети Молот та інші
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18.02.2024 13:38 Відповісти
Оцих всіх діячив можна закрити очі,тикнути пальцем ,хоч в ОП,хоч у ВР і можна судити , 💯 процентів,у них рило в пушку.
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18.02.2024 13:51 Відповісти
Ця гнида Пашинський викручується. Та на цьому діяч штампа ставити ніде.
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19.02.2024 14:50 Відповісти
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