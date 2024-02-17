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обыск (1882) Пашинский (756)

Меня посадят, - Пашинский

пашинський

Экс-нардеп Сергей Пашинский точно знал о подготовке против него "провокации" спецслужбами РФ с целью дискредитации, чтобы заблокировать его работу по организации поставок боеприпасов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом экс-нардеп Сергей Пашинский сказал в интервью ЕП, комментируя недавние обыски.

Он заявил:

"Именно что 12 февраля будет обыск я не знал. Но мне с августа было точно известно, что готовится целый ряд уголовных дел. Чтобы заблокировать мою работу как председателя ассоциации (Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI). - Ред.), человек, который, по словам и журналистов, и других должностных лиц организовывает поставки боеприпасов.

Два месяца назад я обращался к господину Малюку (глава СБУ. – Ред.), и к господину Кривоносу (директор НАБУ. – Ред.), и к Генпрокурору, где информировал, что против меня планируются провокации", - рассказал экснардеп.

По его словам, у правоохранителей есть информация, что спецслужбы России с конца лета прошлого года начали спецоперацию против него из-за коррумпированных правоохранительных органов на территории Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Обвинения отвергаю. Вижу в действиях правоохранителей опосредованную работу на страну-агрессора", - Пашинский о "деле Курченко"

"Это информация, поступившая в уполномоченные органы, а именно в Службу внешней разведки, ГУР. Тригером этого была статья в New York Times. После этого были возбуждены десятки уголовных дел.

...Мне точно известно, что Служба внешней разведки получила такую информацию", - добавил он.

"Я не юрист-криминалист. Мы почитали подозрение. Кстати, меня посадят. И это не избрание меры пресечения, потому что они знают что я никуда не уйду. Но ведь надо меня посадить, потому что стоит задача не установить истину, наказать виновных, а посадить Пашинского", - заявил экс-нардеп.

По словам Пашинского, россияне считают, что Украина будет производить или поставлять меньше оружия, если его арестуют – "мне это точно известно".

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На утверждение, что он – "серый кардинал" ВПК, экс-нардеп ответил:

"Пашинский глава ассоциации. Вот список членов ассоциаций. Можете звонить директорам заводов спрашивать их отношение к Пашинскому. В ассоциации, кроме "Украинской бронетехники, есть тот же "Радионикс", "Укрспецсистемс", "ДеВиро". А это – вся наша линейка беспилотников.

Всегда, когда ко мне обращаются члены ассоциации, и если у меня есть возможность решить проблему, я решаю ее".

Также он ответил на цитату президента Зеленского 2019 года "Пашинский – это бандит или нет? Я даю вам 100%, 100 человек спросите 100 человек скажут – да".

"Мне грустно от этого утверждения. Конечно, оно, я считаю, несправедливо. Но я прекрасно понимаю, что президент пользовался той информацией, которую ему предоставляет его ближайшее окружение. Я не бандит. Меня оценит история, хотя не хочу этой пафосной фразы.

Меня оценят люди, которые со мной работают, и я знаю их оценку. Мне этого достаточно, чтобы дальше эффективно функционировать", – сказал он.

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Как сообщалось, бывший нардеп и глава ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашинский 13 февраля сообщил, что к нему домой пришли с обыском представители СБУ и НАБУ. Обыск проводится по делу о передаче "топлива Курченко" государству. Впоследствии в НАБУ и СБУ сообщили, что сообщено о подозрении бывшему нардепу и его бизнес-партнеру за незаконное присвоение нефтепродуктов.
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Топ комментарии
+68
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17.02.2024 11:25
+58
єрмачки з арахаміями та різні баканаФФи з татаравими і надалі сумлінно виконують оманські договорнячки....
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17.02.2024 11:21
+48
Звісно зепідри посадять чувака, який сховав у перші дні війни "стугни" і "вільхи" від підрських ракет.
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17.02.2024 11:23
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Так це Серьоєа вже не політає на вертольті наловити карасиків. Ой бідося...
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17.02.2024 12:05 Ответить
То тільки найвеличнішому можна на вертольоті МНС літати в Карпати...?)
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17.02.2024 12:23 Ответить
Віктор, заздрістю повіяло. Теж любиш рибку і ловити ? Згадай ще шашлики і пікніки. Для балансу.
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17.02.2024 12:29 Ответить
І що дивно, не дивлячись на цей царський відпочинок, він свої обов'язки виконував в подальшому без зауважень.
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17.02.2024 13:42 Ответить
Армію "перезавантажили"...тепер "перезавантажують" ВПК...а далі-"мирні" переговори...до 15 березня...подарунок пуйлу...
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17.02.2024 12:16 Ответить
А мені Пашика не жалко. Не знаю,що і скільки він там організовував,забезпечував,купував але знаю одне-у 2014 Пашик,Сєня,Грося та ін. мали необмежену владу але не викорінили ні ригів,ні сепарню,корупціонерів,олігархів,роспопів,загравали і співробітничали з ними-тепер ті зачищають пашиків....
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17.02.2024 12:18 Ответить
А вибір 2019 значить вас радує .?!
Ню ню...
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17.02.2024 12:24 Ответить
не булло в них необмеженої. ледь з порошенківцями на коаліцію нашкребли. а в порошенківців купа розенблатів з дубневичами. А в сені аж цілий авакян і ще хтось з отаких вже й не памятаю.
то ці люди почнуть боротися з корупціонерами та зрадниками?
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17.02.2024 12:55 Ответить
так і я про це. тепер хай не скавчать так жалібно!
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17.02.2024 13:03 Ответить
Бабло перемагає зло.
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17.02.2024 13:44 Ответить
А знаєте, чому русня виграє? Тому що діє принцип "украді, но сдєлай" і підхід "хоть і сволочь, но наша".
Вам же ідеал подавай. Ну так нічого не отримаєте, як та розбірлива з басні Крилова.
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17.02.2024 15:10 Ответить
Жалко у бджілки в жопці…

Якщо Пашинський хоть щось зробив для ЗСУ ( а він зробив), то напад на него це напад на ЗСУ.
Крапка.
Руки геть від Пашінського!

А ось що зробила для ЗСУ Джуля Тімошенко, Тарута, АХМЕТОВ, Каламойський?
Ні-чо-го!!!
Ім ганьба!
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17.02.2024 16:46 Ответить
)))) йому давно прогули дід Лукян ставить!
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18.02.2024 13:43 Ответить
І не тільки Пашинського. ******* будуть садити усіх, бо по завєтам свого кумира-***** вже перетворили український народ на стадо худоби, а-ля кацапи. Тільки кацапів оскотинювали 20 років, а в нас - за 4 роки справилися. Малоросія фактично побудована, далі тільки вступати в Тайожний саюз, бо зелена диктатура Заходу нафіг всралася. А колись українці ржали з травоядних кацапів і білорусів, а тепер самі такими стали.
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17.02.2024 12:18 Ответить
Що ти, ***, пропонуєш??? Громадянську війну під час агресії оркостану???
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18.02.2024 20:42 Ответить
Пашинскій звісно не подарунок, як і будь який бізнесмен - серед них не може бути ласкавих котиків, бо не буде бізнесу.
Але зараз розкручування справи десятирічної давнини, стосовно палива, яке забрали в Курченка та передали до ЗСУ, проти людини, яка на початку широкомасштабного вторгнення рятував виробництво ракет, снарядів і зараз займається виробництвом зброї - це точно не на користь України.
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17.02.2024 12:28 Ответить
Та там куча претензій - боеприпаси, БТР, міномети Молот, житомирський ласощі, ДМЗ, Хімікус можна довго перераховувати!
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18.02.2024 13:42 Ответить
Навальний 2.0 ?
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17.02.2024 12:28 Ответить
Анальний 1
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17.02.2024 13:40 Ответить
не посадять
за п'ять років нікого не посадили
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17.02.2024 12:32 Ответить
Антоненко, Кузьменко - відсиділи. Червінський і Дудін - сидять. І це далеко не повний список.

Чи ти хотів сказати, що влада ЄрЗе своїх не садить? Але Пашинський - для них чужий...
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17.02.2024 12:53 Ответить
Кацапня душить все про-українське, а влада підіграє, прикриваючись фіговим листочком закону. То яка ціна тій владі?
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17.02.2024 12:57 Ответить
я мав на увазі корупціонерів а не патріотів
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17.02.2024 13:21 Ответить
Пан Василь, та весела гоп-компанія, вже п'ятий рік нічого не вирішує, тому ваше справедливе обурення дуже запізніле
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17.02.2024 13:51 Ответить
"В пятидесятилетнем возрасте каждый из нас имеет такое лицо, какого он заслуживает"
Джордж Оруэлл
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17.02.2024 13:41 Ответить
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17.02.2024 13:53 Ответить
А де контррозвідка, коли тут можна явно вичистити кацапську агентуру в Україні, беручи за фаберже всю сволоту, яка з цим пов'язана???!!! Чи прийдеться з самого верху вичищати і вирізати всю гниль?...
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17.02.2024 14:36 Ответить
Все по темі Пашинського - ясно і просто: https://www.youtube.com/watch?v=XdhiKEH_xro 💥ВІЙНА з ОБОРОННИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ! Чому ГОТУЮТЬ АРЕШТ Пашинського! (youtube.com)
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17.02.2024 14:39 Ответить
Пашинський, ще та паскуда..., так, що не треба тут давить на жалість.
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17.02.2024 15:13 Ответить
І що ж він ( Пашинський ) тобі напаскудив ?!
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17.02.2024 18:23 Ответить
Вибачаюсь, але твій рівень IQ, точніше повна його відсутність, не дозволяє мені вести з тобою предметну дискусію.
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18.02.2024 12:30 Ответить
І чого це ти вибачаєшся ? Наче б то немає за що . Плазуєш ? Як що маєш такий високий рівень інтелекту то чому не дав конкретної відповіді на конкретне , простеньке запитання , а з"їхав по щурячому з теми .
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18.02.2024 13:46 Ответить
оце полізла ферма подоляка
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17.02.2024 15:42 Ответить
Контужений? Іпанутий від народження?
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18.02.2024 20:47 Ответить
Это вам привет от рядового Татарова, который при Януковиче шил дела на активистов майдана, а сейчас курирует правоохранительную систему от ОП. "Bihus.Info" показали как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука, Кушнира (Киевгорстрой), а также как некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева, так же они показали как региАнал Кушнир с женой разворовали коммунальный холдинг Киевгорстрой и умножили на ноль инвесторов перекрёстным инвестированием, а также показали усадьбу Кушнира за 20 млн евро, также вспомнили о бизнес центрах в Европе Кушнира и завхоза Януковича Кравца сын которого распоряжается столичной землей, благодаря Ермаку 2 самолета Медведчука и 1 Столара Кушнира спасли от санкций, а за этими людьми стоит Левочкин который в самых шоколадных отношениях с ОП. Все должны понимать что схемы свыше десятков миллионов долларов проходят не без крышевания ОП и подконтрольного ему СБУ. Вот например судебные дела СБУ по схемам с налогами, схемам отмывания и вывода капитала в особо крупных размерах семьей Кушниров в коммунальном холдинге Киевгорстрой. Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ). Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает региАналов как президент с ВР и всей властью в руках
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17.02.2024 21:43 Ответить
Цього... censored треба було ще саджати після першого розірвання стволу міномета "молот", який(недоопрацьований, "сирий", з дуже поганими характеристиками сталі ствола) ця гнида нав'язала на озброєння в ЗСУ, і через що загинуло кілька десятків військових - мінометнмків
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18.02.2024 13:20 Ответить
Тю! Вкрасти гроші і казати що не винуватий вкрай дивно! Ще Житомирські ласощі додадуть, Хімікуса, міномети Молот та інші
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18.02.2024 13:38 Ответить
Оцих всіх діячив можна закрити очі,тикнути пальцем ,хоч в ОП,хоч у ВР і можна судити , 💯 процентів,у них рило в пушку.
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18.02.2024 13:51 Ответить
Ця гнида Пашинський викручується. Та на цьому діяч штампа ставити ніде.
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19.02.2024 14:50 Ответить
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