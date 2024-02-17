Меня посадят, - Пашинский

Экс-нардеп Сергей Пашинский точно знал о подготовке против него "провокации" спецслужбами РФ с целью дискредитации, чтобы заблокировать его работу по организации поставок боеприпасов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом экс-нардеп Сергей Пашинский сказал в интервью ЕП, комментируя недавние обыски.

Он заявил:

"Именно что 12 февраля будет обыск я не знал. Но мне с августа было точно известно, что готовится целый ряд уголовных дел. Чтобы заблокировать мою работу как председателя ассоциации (Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI). - Ред.), человек, который, по словам и журналистов, и других должностных лиц организовывает поставки боеприпасов.

Два месяца назад я обращался к господину Малюку (глава СБУ. – Ред.), и к господину Кривоносу (директор НАБУ. – Ред.), и к Генпрокурору, где информировал, что против меня планируются провокации", - рассказал экснардеп.

По его словам, у правоохранителей есть информация, что спецслужбы России с конца лета прошлого года начали спецоперацию против него из-за коррумпированных правоохранительных органов на территории Украины.

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"Это информация, поступившая в уполномоченные органы, а именно в Службу внешней разведки, ГУР. Тригером этого была статья в New York Times. После этого были возбуждены десятки уголовных дел.

...Мне точно известно, что Служба внешней разведки получила такую информацию", - добавил он.

"Я не юрист-криминалист. Мы почитали подозрение. Кстати, меня посадят. И это не избрание меры пресечения, потому что они знают что я никуда не уйду. Но ведь надо меня посадить, потому что стоит задача не установить истину, наказать виновных, а посадить Пашинского", - заявил экс-нардеп.

По словам Пашинского, россияне считают, что Украина будет производить или поставлять меньше оружия, если его арестуют – "мне это точно известно".

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На утверждение, что он – "серый кардинал" ВПК, экс-нардеп ответил:

"Пашинский глава ассоциации. Вот список членов ассоциаций. Можете звонить директорам заводов спрашивать их отношение к Пашинскому. В ассоциации, кроме "Украинской бронетехники, есть тот же "Радионикс", "Укрспецсистемс", "ДеВиро". А это – вся наша линейка беспилотников.

Всегда, когда ко мне обращаются члены ассоциации, и если у меня есть возможность решить проблему, я решаю ее".

Также он ответил на цитату президента Зеленского 2019 года "Пашинский – это бандит или нет? Я даю вам 100%, 100 человек спросите 100 человек скажут – да".

"Мне грустно от этого утверждения. Конечно, оно, я считаю, несправедливо. Но я прекрасно понимаю, что президент пользовался той информацией, которую ему предоставляет его ближайшее окружение. Я не бандит. Меня оценит история, хотя не хочу этой пафосной фразы.

Меня оценят люди, которые со мной работают, и я знаю их оценку. Мне этого достаточно, чтобы дальше эффективно функционировать", – сказал он.

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Как сообщалось, бывший нардеп и глава ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашинский 13 февраля сообщил, что к нему домой пришли с обыском представители СБУ и НАБУ. Обыск проводится по делу о передаче "топлива Курченко" государству. Впоследствии в НАБУ и СБУ сообщили, что сообщено о подозрении бывшему нардепу и его бизнес-партнеру за незаконное присвоение нефтепродуктов.