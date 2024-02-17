Китай не спостерігатиме склавши руки за ситуацією в Україні, - глава МЗС Ван Ї
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що його країна не була ініціатором і не є учасником "кризи в Україні", але не має наміру сидіти склавши руки та спостерігати, а сприятиме політичному врегулюванню.
Про це він сказав на Мюнхенській конференції з безпеки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Китай не був ініціатором української кризи і не бере участі в ній. Однак це не означає, що ми сидітимемо склавши руки і спостерігатимемо за нею здалеку. Китай продовжуватиме сприяти мирним переговорам та пошуку політичного рішення", - заявив Ван.
Він нагадав чотири принципи, на основі яких базується позиція Китаю щодо війни, серед яких повага до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн, повне дотримання цілей і принципів Статуту ООН, "врахування законних безпекових занепокоєнь країн" та підтримка конструктивних зусиль для встановлення миру.
"Діючи згідно з цими основними принципами, Китай невпинно працює над сприянням миру та мирним переговорам. Зараз немає належних умов, щоб сторони могли повернутися за стіл переговорів, але поки є надія, ми не відмовимося від наших зусиль", - заявив міністр.
Він заявив, що між Китаєм і Росією існують "нормальні відносини між двома великими країнами", і запевнив, що вони не мають на меті створення альянсу та не направлені проти жодної третьої сторони.
"Ми виступаємо проти будь-яких спроб звинуватити Китай або перекласти відповідальність за врегулювання ситуації в Україні на Китай, бо Китай провів багато конструктивної роботи і ми продовжуватимемо по-своєму відігравати позитивну роль у цьому врегулюванні", - зазначив Ван.
Будь ласка, зачекайте...
Саме тому він не сидить склавши руки
А ось тут цікавіше, раптом президент Чехії Павел знайшов мільйони снарядів для України.
«Наразі ми знайшли півмільйона снарядів калібру 155 мм, і 3 мільйони снарядів калібру 122 мм, які ми зможемо переправити (в Україну) за кілька тижнів, якщо знайдемо фінансування на це. Ми звернемося за цією допомогою до партнерів в США, Німеччині, Швеції тощо»
Вже і підбили кілька на фронті...а косоокі роблять вигляд що то не вони...
Якраз це він і робитиме.
Ходя! Обманювати білих людей не можна. Двадцять ударів бамбуковою палицею по п'ятах.
навпаки потрібно допомогти нам або і взагалі напасти на свій сибір
Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: Reuters
У Китаї пообіцяли підтримку https://segodnya.novyny.live/rosiia-ne-nalagodila-virobnitstvo-chipiv-ale-kupuie-yikh-v-obkhid-sanktsii-zmi-151862.html Росії в "українському питанні". Натомість державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен висловив занепокоєння главі МЗС Китаю Ван Ї.
Про це повідомив речник Держдепартаменту США https://www.state.gov/secretary-blinkens-meeting-with-peoples-republic-of-china-director-of-the-chinese-communist-party-ccp-central-foreign-affairs-commission-and-foreign-minister-wang-yi-3/ Метью Міллер .
Підтримка Росії Китаєм
Відомо, що Блінкен зустрівся з Ван Ї в Німеччині на полях Мюнхенської конференції з безпеки.
"Держсекретар висловив занепокоєння щодо підтримки КНР війни Росії проти України, включаючи підтримку російської оборонно-промислової бази", - йдеться у повідомленні.
Водночас сторони обмінялися думками щодо ситуації на Близькому Сході та на Корейському півострові та узгодили зустріч високопосадовців країн для продовження цих дискусій.
Блінкен наголосив, що США будуть відстоювати власні інтереси і цінності, а також - союзників і партнерів.
Нагадаємо, постійний представник Китаю при ООН Чжан Цзюнь заявив, що США та країни НАТО https://segodnya.novyny.live/postpred-kitaiu-v-oon-zaklikav-pripiniti-viiskovu-dopomogu-********-zmi-152730.html повинні припинити постачати зброю в Україну, та докласти зусиль для встановлення миру.
Політика зрозуміла: прийти і забрати у рашки все готове!
Нажаль я не розумію китайською..
Китайці теж вчать англійську.
"Китай не був ініціатором і не є учасником "кризи в Україні" - ту т і далі ключові слова виділені жирним шрифтом (1)
Китаю щодо війни, серед яких повага до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн, повне дотримання цілей і принципів Статуту ООН, "врахування законних безпекових занепокоєнь країн" та підтримка конструктивних зусиль для встановлення миру. (2)
Китай невпинно працює над сприянням миру та мирним переговорам (3)
Зараз немає належних умов, щоб сторони могли повернутися за стіл переговорів (4)
І нічого більше: повага до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн, повне дотримання цілей і принципів Статуту ООН, - загальні фрази, звичайна риторика агресора з цитуванням "принципів" колгоспу ООН, який на стороні зла.
Корейський варіант, а ще ліпше в'єтнамський: "мирні" переговори на умовах агресора - МЮНХЕН 1938 року в 21-му столітті при участі Китаю (т. Сі, замість т. Муссоліні?)
Щоб потім так само нападати на інших і "узаконювати награбоване" шляхом "політичного урегулювання". Створити прецедент так би мовити.
WTF????
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За останні роки Китай став для України найбільшим торговим партнером у світі, посівши перше місце серед країн-експортерів і перше місце серед країн-імпортерів. Загалом, за 30 років обсяг двосторонньої торгівлі виріс майже у 65 разів - з 230 млн дол. США на момент встановлення дипломатичних відносин до 15,4 млрд дол
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Все что нужно знать о фсбшной агентуре в Украине
Не вчіть нас жити а дайте краще снаряди...!!!
"У Китаї пообіцяли підтримку https://segodnya.novyny.live/rosiia-ne-nalagodila-virobnitstvo-chipiv-ale-kupuie-yikh-v-obkhid-sanktsii-zmi-151862.html Росії в "українському питанні". Натомість державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен висловив занепокоєння главі МЗС Китаю Ван Ї.
Про це повідомив речник Держдепартаменту США https://www.state.gov/secretary-blinkens-meeting-with-peoples-republic-of-china-director-of-the-chinese-communist-party-ccp-central-foreign-affairs-commission-and-foreign-minister-wang-yi-3/ Метью Міллер .
Підтримка Росії Китаєм
Відомо, що Блінкен зустрівся з Ван Ї в Німеччині на полях Мюнхенської конференції з безпеки.
"Держсекретар висловив занепокоєння щодо підтримки КНР війни Росії проти України, включаючи підтримку російської оборонно-промислової бази", - йдеться у повідомленні.
Водночас сторони обмінялися думками щодо ситуації на Близькому Сході та на Корейському півострові та узгодили зустріч високопосадовців країн для продовження цих дискусій.
Блінкен наголосив, що США будуть відстоювати власні інтереси і цінності, а також - союзників і партнерів.
Нагадаємо, постійний представник Китаю при ООН Чжан Цзюнь заявив, що США та країни НАТО https://segodnya.novyny.live/postpred-kitaiu-v-oon-zaklikav-pripiniti-viiskovu-dopomogu-********-zmi-152730.html повинні припинити постачати зброю в Україну, та докласти зусиль для встановлення миру."
з овальними закінчилися можливі сценарії на бодай якесь порозуміння з Заходом. якщо такого не буде, то навіщо цей бутерврот? ставки зроблені. китяшки - обнімашки (але буде виглядати більш огидно)