Китай не спостерігатиме склавши руки за ситуацією в Україні, - глава МЗС Ван Ї

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що його країна не була ініціатором і не є учасником "кризи в Україні", але не має наміру сидіти склавши руки та спостерігати, а сприятиме політичному врегулюванню.

Про це він сказав на Мюнхенській конференції з безпеки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Китай не був ініціатором української кризи і не бере участі в ній. Однак це не означає, що ми сидітимемо склавши руки і спостерігатимемо за нею здалеку. Китай продовжуватиме сприяти мирним переговорам та пошуку політичного рішення", - заявив Ван.

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Він нагадав чотири принципи, на основі яких базується позиція Китаю щодо війни, серед яких повага до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн, повне дотримання цілей і принципів Статуту ООН, "врахування законних безпекових занепокоєнь країн" та підтримка конструктивних зусиль для встановлення миру.

"Діючи згідно з цими основними принципами, Китай невпинно працює над сприянням миру та мирним переговорам. Зараз немає належних умов, щоб сторони могли повернутися за стіл переговорів, але поки є надія, ми не відмовимося від наших зусиль", - заявив міністр.

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Він заявив, що між Китаєм і Росією існують "нормальні відносини між двома великими країнами", і запевнив, що вони не мають на меті створення альянсу та не направлені проти жодної третьої сторони.

"Ми виступаємо проти будь-яких спроб звинуватити Китай або перекласти відповідальність за врегулювання ситуації в Україні на Китай, бо Китай провів багато конструктивної роботи і ми продовжуватимемо по-своєму відігравати позитивну роль у цьому врегулюванні", - зазначив Ван.