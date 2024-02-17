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перемовини (2717) Ван Ї (66)

Китай не спостерігатиме склавши руки за ситуацією в Україні, - глава МЗС Ван Ї

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що його країна не була ініціатором і не є учасником "кризи в Україні", але не має наміру сидіти склавши руки та спостерігати, а сприятиме політичному врегулюванню.

Про це він сказав на Мюнхенській конференції з безпеки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Китай не був ініціатором української кризи і не бере участі в ній. Однак це не означає, що ми сидітимемо склавши руки і спостерігатимемо за нею здалеку. Китай продовжуватиме сприяти мирним переговорам та пошуку політичного рішення", - заявив Ван.

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Він нагадав чотири принципи, на основі яких базується позиція Китаю щодо війни, серед яких повага до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн, повне дотримання цілей і принципів Статуту ООН, "врахування законних безпекових занепокоєнь країн" та підтримка конструктивних зусиль для встановлення миру.

"Діючи згідно з цими основними принципами, Китай невпинно працює над сприянням миру та мирним переговорам. Зараз немає належних умов, щоб сторони могли повернутися за стіл переговорів, але поки є надія, ми не відмовимося від наших зусиль", - заявив міністр.

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Він заявив, що між Китаєм і Росією існують "нормальні відносини між двома великими країнами", і запевнив, що вони не мають на меті створення альянсу та не направлені проти жодної третьої сторони.

"Ми виступаємо проти будь-яких спроб звинуватити Китай або перекласти відповідальність за врегулювання ситуації в Україні на Китай, бо Китай провів багато конструктивної роботи і ми продовжуватимемо по-своєму відігравати позитивну роль у цьому врегулюванні", - зазначив Ван.

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Топ коментарі
+56
Підр косоокий.
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17.02.2024 16:47
+52
ну це ми бачимо, активно працюють на знищення України
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17.02.2024 16:47
+28
Китай й так не спостерігає - вже давно постачає Мордору необхідні ресурси, від електроніки до порохів. Ще дозволив своїм проксі постачати снаряди та ракети до Мордору.
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17.02.2024 16:50
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ну це ми бачимо, активно працюють на знищення України
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17.02.2024 16:47 Відповісти
Великому Дракону потрібно по тихому захопити росію
Саме тому він не сидить склавши руки
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17.02.2024 18:29 Відповісти
Підр косоокий.
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17.02.2024 16:47 Відповісти
Шо цэ таукитайцы заелозили задом... Не уж то пыни дни сочтены?
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17.02.2024 16:48 Відповісти
Там велика економічна криза, яку не вирішити без зміну держ.устрою. Або варіант почати війну, яка "все спише" - а інших варіантів в них немає фактично.
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17.02.2024 20:26 Відповісти
Похер на тих союзників пуйла - китайських комуністів.
А ось тут цікавіше, раптом президент Чехії Павел знайшов мільйони снарядів для України.
«Наразі ми знайшли півмільйона снарядів калібру 155 мм, і 3 мільйони снарядів калібру 122 мм, які ми зможемо переправити (в Україну) за кілька тижнів, якщо знайдемо фінансування на це. Ми звернемося за цією допомогою до партнерів в США, Німеччині, Швеції тощо»
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17.02.2024 16:50 Відповісти
Фізично, скоріш за все, вони є, і їх повно. Але кожен хоче себе убезпечити і створює НЗ. Країни центральної Європи могли б скинути залежале. Поновити, так би мовити. От Чехи і поскребли по складах.
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17.02.2024 17:32 Відповісти
Ще треба знайти гроші на транспортування. Як я розумію, там проблема не стільки в грошах (не має бути занадто дорого), а у бюрократії.
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17.02.2024 18:32 Відповісти
Китай й так не спостерігає - вже давно постачає Мордору необхідні ресурси, від електроніки до порохів. Ще дозволив своїм проксі постачати снаряди та ракети до Мордору.
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17.02.2024 16:50 Відповісти
Китайські броньовані автомобілі China Tiger виробництва Shaanxi Baoji Special Vehicles вперше помічені у РФ.

Вже і підбили кілька на фронті...а косоокі роблять вигляд що то не вони...
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17.02.2024 21:26 Відповісти
Тупі жовті обізьяни, хоч їх і півтора мільярди, але на сьогоднішній день стерти шо тисячу, що 2 міліарди однаково.
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17.02.2024 16:51 Відповісти
були б такі, було б їх менше, і так би не впливали на Світ
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17.02.2024 17:34 Відповісти
Рашка вже цілі заводи по виготовленню дронів в китаиозів викупляє
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17.02.2024 16:52 Відповісти
Чергова перемога МЗС Зєрмаковщини.
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17.02.2024 16:52 Відповісти
Китайці злопам"ятні. Вони добре пам"ятають "Мотор Січ". До чого тут якесь "МЗС Зєрмаковщини"?
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17.02.2024 18:21 Відповісти
Пряме відношення. Абсолютно ніякої робити дипломатів. Хіба що постійні зашквари з вивозом чемодани готівок дипломатичним вантажем і спробами їх кудись вкласти. Скільки розбомблено мирних домів і об'єктів інфраструктури? Хоч один раз збирали Радбез ООН з відповідними заявами? Ні одного разу. Кацапи по любому поводу зкликають і роблять піарні заяви. Наші мовчать в дупу. Ще й попереднього омбудсмена звільнила за розповіді про звірства кацапні в Бучі. Теперішній мовчить. Говорить рідко. Нічого світу не доносять, і протести не виражають. Ждуни херові. Абсолютно беззубе МЗС, яке і не чихне без папірця з ОПи.
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17.02.2024 19:16 Відповісти
У Китаю і рашки ворог спільний - США. Які є нашим союзником. То кому вони будуть допомагати? Отож бо. І ніяка дипломатія тут не допоможе. І та історія з "Мотор Січ" теж зробила свій внесок.
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17.02.2024 19:22 Відповісти
Дипломатія, коли вона правильна, змінює світовий порядок. "Містралі" були проплачені, закінчені, і готувались для передачі кацапам. І тодішня наша дипломатія, яка радувала своїм зубатим впливом у світі, добилась неймовірного. Франція відмовилась поставити їх кацапам, і виплатила мільярдні неустойки. 2015 рік. Потрібно перебивати любу інфоатаку кацапів. А не мовчати, і обтиратись, і давати їм доносити у Світ свою версію. І ніякі пусті доводи, що це нічого не дасть, мене не переконають.
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17.02.2024 19:41 Відповісти
Це спрацьовує далеко не завжди. Якби все було так просто, то і війн на землі не було б. Чому ніхто не може вмовити Іран не постачати рашці шахеди, а КНДР - снаряди та ракети? Невже в світі більше нема рівних Клімкіну?
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17.02.2024 19:47 Відповісти
Ти можеш викручувати факти як завгодно. Тільки поясни, навіщо не потрібно боротись, і мовчання дипломатів в ганчірочку це нормальна поведінка? Аргументовано не поясниш, не бачу сенсу спілкуватись. Хоча я вже не бачу сенсу читати. Риторично запитав.
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17.02.2024 19:55 Відповісти
Пане CrossFirenko, не ведіться на цього бота. Я вже мав "честь" залізти в цю субстанцію, яка себе іменує "стицько" - витратите час і нерви. Це,як грати в шахи з голубом - він махне крилами, перекинувши фігури на шахівниці полетить воркочучи, що опонент злився, а ще може і висратись на шахівницю.
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17.02.2024 20:00 Відповісти
Теж відчув безглуздість спілкування з даним об'єктом.
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17.02.2024 20:11 Відповісти
Китай не спостерігатиме склавши руки за ситуацією в Україні

Якраз це він і робитиме.
Ходя! Обманювати білих людей не можна. Двадцять ударів бамбуковою палицею по п'ятах.
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17.02.2024 16:53 Відповісти
А с другой стороны Китай можно и понять... Лишнее ляпни( в пользу цапорылии), тада при дележке симбирского пирога китайцам даже .уй да ничего не достанется, еще и отдадут в придачу(к Сибирской американо-японской народной республике)...
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17.02.2024 16:53 Відповісти
фентезі
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17.02.2024 17:37 Відповісти
комуністичні хукнвейбини самі вдохновили карліка на "кризу" та "спецоперацію". Хай краще розберуться зі своею кризою на Тайвані.
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17.02.2024 16:57 Відповісти
Добре, що Порошенка не пусти в Мюнхен, а то б зустрівся з президентами, прем'жрами, республіканцями та з китайським головою МЗС і домовився про підтримку України.
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17.02.2024 16:57 Відповісти
та навіть якби там був Будда, то він теж не домовився би з комуняками про підтримку України..
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17.02.2024 20:11 Відповісти
Не спостерігайте, скажіть своїм холуям кацапам щоб зйо.увались з України, так як перед початком війни ***** приїзжало до сі на олімпіаду задозволом на війну, так само скажіть хай йдуть.
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17.02.2024 16:57 Відповісти
Цікаво , а навіщо Китаю підтримувати *****?

навпаки потрібно допомогти нам або і взагалі напасти на свій сибір
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17.02.2024 17:01 Відповісти
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://segodnya.novyny.live/blinken-vidreaguvav-na-pidtrimku-rosiyi-kitaiem-153365.html

Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: Reuters

У Китаї пообіцяли підтримку https://segodnya.novyny.live/rosiia-ne-nalagodila-virobnitstvo-chipiv-ale-kupuie-yikh-v-obkhid-sanktsii-zmi-151862.html Росії в "українському питанні". Натомість державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен висловив занепокоєння главі МЗС Китаю Ван Ї.

Про це повідомив речник Держдепартаменту США https://www.state.gov/secretary-blinkens-meeting-with-peoples-republic-of-china-director-of-the-chinese-communist-party-ccp-central-foreign-affairs-commission-and-foreign-minister-wang-yi-3/ Метью Міллер .
Підтримка Росії Китаєм

Відомо, що Блінкен зустрівся з Ван Ї в Німеччині на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

"Держсекретар висловив занепокоєння щодо підтримки КНР війни Росії проти України, включаючи підтримку російської оборонно-промислової бази", - йдеться у повідомленні.

Водночас сторони обмінялися думками щодо ситуації на Близькому Сході та на Корейському півострові та узгодили зустріч високопосадовців країн для продовження цих дискусій.

Блінкен наголосив, що США будуть відстоювати власні інтереси і цінності, а також - союзників і партнерів.

Нагадаємо, постійний представник Китаю при ООН Чжан Цзюнь заявив, що США та країни НАТО https://segodnya.novyny.live/postpred-kitaiu-v-oon-zaklikav-pripiniti-viiskovu-dopomogu-********-zmi-152730.html повинні припинити постачати зброю в Україну, та докласти зусиль для встановлення миру.
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17.02.2024 20:02 Відповісти
А чи посміла б сев Корея відсилати зброю рашці без дозволу Китая
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17.02.2024 20:21 Відповісти
"Якщо довго сидіти на березі річки, то можна побачити пропливаючі трупи ворогів" (Конфуцій)
Політика зрозуміла: прийти і забрати у рашки все готове!
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17.02.2024 17:01 Відповісти
Срані китайські комуняки не сидять склавши руки, допомогають кацапам. Китай щє за ковід не відповів
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17.02.2024 17:03 Відповісти
Китай потірає ручки . Вони такі ж як і кацапи.
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17.02.2024 17:03 Відповісти
Sure, затiрку хоче зробити з кацапiв, чао-чао жеруть же - не давляться.
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17.02.2024 17:09 Відповісти
Китай це те іще говно. Ці падлюки на стороні росії проти України. І ще воно щось пиз.дить про якусь кризу. Китайська криза в голові китайських ублюдків.
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17.02.2024 17:05 Відповісти
Було би набагато краще, якби китайці "відігравали позитивну роль" не "по своєму", а по справжньому.
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17.02.2024 17:06 Відповісти
На совісті Китаю десяткти тисяч убитих українців ,сотні зруйнованих міст і сіл і міцльйони біженців ,саме завдяки китаю рашиський чорт наважився на повномаштабну війну він приїжав в піднебесну на передодні вторгненя і отримав добро від лідера КНР ,саме китай підтримує росію імпортуючи російську нафту і газ тому ви стоїте в одному ряду з терористичнтми режимами кндр ,іран ,білорусь які спонсоруєте рашистів.
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17.02.2024 17:07 Відповісти
Стратегічний партнер куйла каже, що поважає жертву нападу куйла і що в жертви криза, яку треба регулювати. Перед цим лякав серйозною підготовкою до війни і образився, що інвестори почали втікати.
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17.02.2024 17:11 Відповісти
Відправте Давіда Бібізяношвілі в Китай,десь в уйгурскі регіони,він дуже досвід хотів переймати.
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17.02.2024 17:13 Відповісти
Що воно верзе????
Нажаль я не розумію китайською..
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17.02.2024 17:13 Відповісти
вчіть - їх 1,5 млрд ...
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17.02.2024 17:38 Відповісти
краще англійську. бо індійців вже більше, але вони знають англійську. окрім бідноти невченої.
Китайці теж вчать англійську.
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17.02.2024 18:25 Відповісти
Китай торгує з рашкою = спонсор війни
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17.02.2024 17:15 Відповісти
То давайте свою зброю. В китайців до речі є цікава машина залпового запуску дронів-камікадзе.
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17.02.2024 17:16 Відповісти
Вони і дають- московії. А Україна давно вже мала хоча б посла відправити у справжній уряд Китаю- той що на Тайвані.
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18.02.2024 04:39 Відповісти
Московії вони нічого не дають.
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18.02.2024 09:18 Відповісти
Тайвань навіть США не визнають.
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18.02.2024 10:18 Відповісти
Вы не поняли об чём речь.....Китай не будет сидеть склавши руки....Это об Сибирь наша аднака!Читайте между строк....Китай хитрый.
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17.02.2024 17:21 Відповісти
Вища форма лукавого фарисейства...

"Китай не був ініціатором і не є учасником "кризи в Україні" - ту т і далі ключові слова виділені жирним шрифтом (1)

Китаю щодо війни, серед яких повага до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн, повне дотримання цілей і принципів Статуту ООН, "врахування законних безпекових занепокоєнь країн" та підтримка конструктивних зусиль для встановлення миру. (2)

Китай невпинно працює над сприянням миру та мирним переговорам (3)

Зараз немає належних умов, щоб сторони могли повернутися за стіл переговорів (4)

І нічого більше: повага до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн, повне дотримання цілей і принципів Статуту ООН, - загальні фрази, звичайна риторика агресора з цитуванням "принципів" колгоспу ООН, який на стороні зла.

Корейський варіант, а ще ліпше в'єтнамський: "мирні" переговори на умовах агресора - МЮНХЕН 1938 року в 21-му столітті при участі Китаю (т. Сі, замість т. Муссоліні?)
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17.02.2024 17:25 Відповісти
Путлер капут! Смерть кацапії!
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17.02.2024 17:26 Відповісти
Ви ще пожалкуєте через свою ницість та лицемірство,жовтоморді підараси.
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17.02.2024 17:27 Відповісти
Китай не спостерігатиме склавши руки, а робитиме все можливе, аби ця війна тривала якомога довше, бо нікому вона не вигідна так, як Китаю. Завдяки війні Китай продає рашистам все підряд за значно більші гроші, ніж до війни та в значно більшій кількості. Через війну Китай скуповує у рашистів величезну кількість природних ресурсів та енергоносіїв за значно заниженими цінами. Завдяки задешево купленим ресурсам китайські виробники отримують значно меншу собівартість продукції ніж конкуренти, відтак, демпінгують на світовому ринку. Як наслідок, китайські фірми витісняють конкурентів, які змушені або продати акції китайцям, або банкрутувати, а Китай захоплює світові ринки отримуючи надприбутки.
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17.02.2024 17:30 Відповісти
Жовтопикі потвори.
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17.02.2024 17:37 Відповісти
Цинічні брехливі потвори.
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17.02.2024 17:45 Відповісти
Ага, та так провів роботу, шо дозволив косоокому пупсику продати ракети та снаряди *****.
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17.02.2024 17:49 Відповісти
Крыза у тебя в штанах **** ты желтомордая. ***** ету войну начал только вернувшись из Китая. Значит Китай ее одобрил и никак не является нейтральным.
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17.02.2024 17:59 Відповісти
Я думаю що знаю чому вони так про "політичне урегулювання" усираються.
Щоб потім так само нападати на інших і "узаконювати награбоване" шляхом "політичного урегулювання". Створити прецедент так би мовити.
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17.02.2024 18:00 Відповісти
Щось мені це дуже нагадує: "Останнє китайське попередження", що стало "притчею во язицє", кому цікаво - знайдіть прочитайте цю історію, думаю, що в інеті згадка про неї є. АРЗ М
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17.02.2024 18:00 Відповісти
"врахування законних безпекових занепокоєнь країн" Джерело:

WTF????
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17.02.2024 18:11 Відповісти
Людоедам верить себя не уважать.
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17.02.2024 18:12 Відповісти
Судячи з їзніх останніх заяв, їхній таємний мирний план це.... всім добре відомі мінські договорняки:

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17.02.2024 18:14 Відповісти
Не звізди , китаєць . Підтримка паРаші в ООН , постачання їй станків ЧПУ , електроніки і пороху для виготовлення зброї , збільшення закупівель рашистської нафти і газу = підтримка війни .
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17.02.2024 18:22 Відповісти
Ван І щось в із Тори знає. Якщо криза в Україні то це значить що окраїна України - Русі Залісся вийшло з берегів і зірвалось з ланцюга. Друга Орда яка знаходилась у Китаї зберегла раритетні документи і стосовно китайської стіни і стосовно ярликів на княжіння і богослужіння.
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17.02.2024 18:26 Відповісти
Пекінеси окуїли від халявної нафти і газу
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17.02.2024 18:45 Відповісти
Марні балачки комуністичних вузкоплівочних путан. Мразоти не називають війну війною, тобто їм байдуже що вбивають українців, але, але вони розводять балачки про себе що вони за мир і врегулювання. Вони завжди кажуть не про путіна і війну а про себе, розповідають про себе, аке мовляв в них виважене ставлення до того що інші називають війною. По їхньому врегулювати війну це проговорити шось про китай.
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17.02.2024 18:47 Відповісти
Статья 436-1 Уголовного кодекса Украины. Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
------------------------
За останні роки Китай став для України найбільшим торговим партнером у світі, посівши перше місце серед країн-експортерів і перше місце серед країн-імпортерів. Загалом, за 30 років обсяг двосторонньої торгівлі виріс майже у 65 разів - з 230 млн дол. США на момент встановлення дипломатичних відносин до 15,4 млрд дол
-----

Все что нужно знать о фсбшной агентуре в Украине
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17.02.2024 19:09 Відповісти
ну так надавите на своего другана с кремля и усадите за стол переговоров и поговорим за территориальную целостность
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17.02.2024 19:18 Відповісти
Панове китайці...
Не вчіть нас жити а дайте краще снаряди...!!!
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17.02.2024 20:15 Відповісти
Панове китайці зайняли чітку позицію - допомога московії у війні проти України і вимоги КНР до країн Заходу не надавати допомогу і озброєння Україні - маски скинуто:

"У Китаї пообіцяли підтримку https://segodnya.novyny.live/rosiia-ne-nalagodila-virobnitstvo-chipiv-ale-kupuie-yikh-v-obkhid-sanktsii-zmi-151862.html Росії в "українському питанні". Натомість державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен висловив занепокоєння главі МЗС Китаю Ван Ї.

Про це повідомив речник Держдепартаменту США https://www.state.gov/secretary-blinkens-meeting-with-peoples-republic-of-china-director-of-the-chinese-communist-party-ccp-central-foreign-affairs-commission-and-foreign-minister-wang-yi-3/ Метью Міллер .
Підтримка Росії Китаєм

Відомо, що Блінкен зустрівся з Ван Ї в Німеччині на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

"Держсекретар висловив занепокоєння щодо підтримки КНР війни Росії проти України, включаючи підтримку російської оборонно-промислової бази", - йдеться у повідомленні.

Водночас сторони обмінялися думками щодо ситуації на Близькому Сході та на Корейському півострові та узгодили зустріч високопосадовців країн для продовження цих дискусій.

Блінкен наголосив, що США будуть відстоювати власні інтереси і цінності, а також - союзників і партнерів.

Нагадаємо, постійний представник Китаю при ООН Чжан Цзюнь заявив, що США та країни НАТО https://segodnya.novyny.live/postpred-kitaiu-v-oon-zaklikav-pripiniti-viiskovu-dopomogu-********-zmi-152730.html повинні припинити постачати зброю в Україну, та докласти зусиль для встановлення миру."
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17.02.2024 20:27 Відповісти
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17.02.2024 21:05 Відповісти
що найгірше - дуже багатьом ця війна у нас вигідна..., і тим же китаезом теж..., так як ослаблена кацапія буде дуже "сговорчивой" по більшості питань- а китаеза вміе чекати коли пропливе труп ворога ...
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17.02.2024 21:19 Відповісти
Китай точно не на нашому боці, думаю, це вже всім очевидно.
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17.02.2024 21:21 Відповісти
Якщо є щє китайський бізнес а'в Україні час ********* нахєр
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17.02.2024 22:22 Відповісти
Хитрая китайская лиса. Китай и стоит за этим всем. Им выгодно ослабить Запад и экономически схомутать рашку.
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17.02.2024 22:31 Відповісти
ще погрожують покидьки.
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17.02.2024 23:13 Відповісти
*****, в Україні не криза, а війна.
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18.02.2024 00:48 Відповісти
фан у. повзти рачки до імператора ось чого вони бажають від нас. тай від всіх інших
з овальними закінчилися можливі сценарії на бодай якесь порозуміння з Заходом. якщо такого не буде, то навіщо цей бутерврот? ставки зроблені. китяшки - обнімашки (але буде виглядати більш огидно)
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18.02.2024 01:15 Відповісти
Китай это сторона конфликта и союзник россии.
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18.02.2024 02:55 Відповісти
А як це єрмак дозволив Кулебі руку тиснути без нього?
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18.02.2024 08:13 Відповісти
 
 