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Сподіваємося, розуміння важливості підтримки України візьме верх, - Кличко на Мюнхенській безпековій конференції

Віталій Кличко на Мюнхенській безпековій конференції

Мер Києва Віталій Кличко під час Мюнхенської конференції зустрівся з сенаторами та конгресменами США. Наголошував на необхідності продовження допомоги нашій державі.

Про це повідомляє сайт Віталія Кличка, передає Цензор.НЕТ.

"Україна і ЗСУ переживають критичний момент. Нестача боєприпасів та зброї. Треба розуміти, що це може створити умови для наступу росії. Важливим є фактор часу. Допомога була потрібна ще позавчора! І сьогодні недостатньо говорити, що росія не повинна виграти цю війну. Україна має перемогти, а росія – зазнати радикальної військової поразки! За допомоги наших партнерів. Альтернативи цьому немає. Тільки це позбавить росію можливості залякувати своїх сусідів, створювати загрози європейській та глобальній безпеці", – підкреслив Віталій Кличко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Критично важливо розпочати процес вступу України до НАТО, - Кличко на Мюнхенській конференції з безпеки

Він зазначив, що Україна високо цінує двопартійну підтримку України, яка склалася в Конгресі США.

"Сьогодні вона проходить перевірку на міцність через дискусії, які відбуваються в Конгресі. Ми сподіваємося, що розуміння важливості підтримки України візьме верх. Бо ситуація на фронті стає критичною через різке зменшення допомоги від США", – наголосив Кличко.

Також мер Києва зустрівся зі спецпредставником США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

"Реформи — ключове для подальшої стабільної підтримки партнерів, фінансової допомоги для відновлення України. Як економічні реформи, так і дотримання демократичних принципів та свобод. І друзі України за цим уважно спостерігають і на цьому наголошують", – підкреслив Віталій Кличко.

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Як повідомлялося, 60-а Мюнхенська конференція з безпеки проходить з 16 по 18 лютого. Серед основних її тем - наслідки війни в Україні та світова безпекова криза.

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Топ коментарі
+19
У Мюнхені Порошенко б заважав ? Чим більший десант був би там, тим ближча була перемога отримати все, що нам конче потрібно. Кожен "боєць" там на вагу десятки тисяч снарядів !!
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17.02.2024 19:02
+17
і шо не так? на Безуглую хочешь или Верещук?....понял на Колю Катлету........ваш шеф Залужного сменил и вы стали гавкать на нашего мера.
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17.02.2024 19:15
+13
дав би ти їм всім в зелену харю, Віталік
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17.02.2024 19:06
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У Мюнхені Порошенко б заважав ? Чим більший десант був би там, тим ближча була перемога отримати все, що нам конче потрібно. Кожен "боєць" там на вагу десятки тисяч снарядів !!
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17.02.2024 19:02 Відповісти
Але це не іде поряд з інтересами зелупитадєрьмака, у них други погляди ближні до цапів.
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17.02.2024 19:24 Відповісти
Хоч Кличко пробився. Зелень засцяла його чіпати. Бо з бундесами у Кличка дуже теплі відношення.
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17.02.2024 19:55 Відповісти
дав би ти їм всім в зелену харю, Віталік
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17.02.2024 19:06 Відповісти
Віталік взявся в Києві за пішоходні переходи! Сотні переходів перекопані, перекладають бруківочку, підсипають щебінь та асфвльтують... Це ж негайно потрібно робити під час війни, як і міст на острів для розваг... Нам же ш більше нема куди гроші витрачати...
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17.02.2024 19:38 Відповісти
вас саме це зараз переймає?
а міліард дерев на щєбні ростуть струя в струю - сосну в сосну!
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17.02.2024 19:44 Відповісти
А якщо не зробить, будете нити - хріновий перехід, ніжки поламав?? І ні піндіть про сотні.
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17.02.2024 19:57 Відповісти
а по твоему нужно было весь горбюджет зеленскому с его грядкой отдать? меня лично мэр Кличко устраивает.
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17.02.2024 19:58 Відповісти
Зазвичай гавкають понаєхавші..не бачили приколяси з іншими мерами.
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17.02.2024 20:07 Відповісти
Так звідки ти понаЄхало, що тут гавкаєш?
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17.02.2024 20:18 Відповісти
Гавкають собаки й ти разом з ними. А я, разом з рідними, в Києві народилась.
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17.02.2024 20:34 Відповісти
Я корінний киянин з Подолу, а такі, як ти невиховані та неосвічені точно понаЄхавші, я вас добре знаю! Ну баби на базарах теж потрібні... Ти на якому базарі яйця перепродуєш, чи асфаль Віталіка трамбуєш?
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17.02.2024 20:58 Відповісти
Зі своєї жінки на мене не перекладай.
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17.02.2024 22:57 Відповісти
Дивно, що в столиці не змогли культурно виховати, щоб таке писати
"Зазвичай гавкають понаєхавші.."
"Гавкають собаки"

виходить народились, та вибирали мерів, котрі завозили собак до міста
для чого вам собаки в місті та такі мери?
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17.02.2024 22:50 Відповісти
За мене не хвилюйтесь. Мабуть Ви тут форум не читаєте. Бо знали б деякі нюанси гавкатні на форумі.

Доречі, Ви таке виховане? Але підгуляла у Вас українська. Крім того, мабуть соромитесь ім'я свого.
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17.02.2024 23:00 Відповісти
І тут відлаялась "киянка" Та ладно, я проти твоєї Хацапетівки ні чого не маю, просто 3 класи освіти та коридор, це замало для Києва буде... навіть на базарі хочаб рахувати треба вміти. Та не переймайтеся, людина із шваброю теж почесна професія...
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17.02.2024 23:17 Відповісти
Дякую, побачила твою біографію.

Свої вологі мрії, походження - при собі залиш.
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17.02.2024 23:21 Відповісти
Ні в якому разі! Треба в асфальт закопати, нам же дрони не потрібні... От шо ти верзеш про зеленського з якоюсь грядкою? Тобі вже мізки відбили, чи на гроші присадили, щоб тут абищо кропати?
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17.02.2024 20:30 Відповісти
Дімас, сходи до Серлєща, хороводики навчишся водить
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17.02.2024 20:10 Відповісти
Так і знав, що миттєво налетить підтримка корупціонерів та крадіїв і почнуть нести самісіньку ахінею, бо по темі сказати нічого, а відгавкатись треба... треба ж якось копійки відроблять...
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17.02.2024 20:26 Відповісти
ну як знав і все одно зробив - ну не дурень чи ти? 🤣
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17.02.2024 20:51 Відповісти
І ти за копійкою прибіг? В Байдена вже нашару не подають? Тут пристроївся? Ох і кручений ухилянт тут розпаляється
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17.02.2024 21:02 Відповісти
ага - бігу бігу 🤣
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17.02.2024 21:05 Відповісти
Дурко, я ж тобі порадив приємну компанію, отам твої "антикорупціонні." співи оплачуватимуть...
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17.02.2024 21:09 Відповісти
Ти знов шлявся по якимось підворотням та влазив у компанії до всяких придурків? Та ще й пропонуєш комусь ці компанії? Іди помийся, від тебе смердить!
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17.02.2024 21:21 Відповісти
Ти вийми носа з зеленої дупи, воно й не смердітиме...
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17.02.2024 21:41 Відповісти
Ти на стільки тупе і примітивне, що чомусь тих, хто критикує пройдисвіта та корупціонера Кличка, автоматично записуєш у прихильники Зеленського! Просто раби одного відомого корупціонера не здатні на якесь мислення крім тих методичок, що їм зливають в шоколадних обгортках! В тебе навіть словниковий запас обмежений зеленою дупою
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17.02.2024 22:06 Відповісти
Дімас, якщо ти з противсіхів, свідків "прастихрєшеній", чи атабратьіпадєліть, то автоматично ідеш на три букви, навіть дискутувати не стану...
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17.02.2024 22:53 Відповісти
2 годинии тут відгалдикується і заявляє, що воно не буде дискутувати Та яка може бути дискусія з такою обмеженою істотою, як ти? Я тебе ломачкою штрикаю, а ти верещиш. як різане
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17.02.2024 23:05 Відповісти
Три букви
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17.02.2024 23:31 Відповісти
То це ти ці букви залишаєш на парканах і в ліфтах? Я ж одразу аирахував, що ти примітив...
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17.02.2024 23:51 Відповісти
Це було б добре. Тоді б його посадили і позбавили б права займати державні посади і кияни нарешті змогли б обрати собі нормального мера!
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17.02.2024 21:21 Відповісти
Підтримка буде дуже потужна і скільки знадобиться - 5, 10, 25 років ! Доки справжній Український герой не скаже ВСЕ !!! Україна перемогла ! Герої перемогли ! Героям Слава !
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17.02.2024 19:08 Відповісти
як киянин! закликаю змінювати мера!!!
але, не бачу, на кого!
я в глухому куту.
але, міняти кличка необхідно, радикально!
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17.02.2024 19:11 Відповісти
і шо не так? на Безуглую хочешь или Верещук?....понял на Колю Катлету........ваш шеф Залужного сменил и вы стали гавкать на нашего мера.
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17.02.2024 19:15 Відповісти
може того який у гнусіків в полоні побував перевибрати?
тут тобі і кут стане овалом....
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17.02.2024 19:16 Відповісти
безугла )))?
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17.02.2024 19:17 Відповісти
безкутна, мер оболоні!
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17.02.2024 19:21 Відповісти
Мар'яна іди спати -нах !
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17.02.2024 20:21 Відповісти
вот там в углу пока и стой - Кличко может и не идеальный мер - но по крайней мере лучше чем были до этого
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17.02.2024 19:19 Відповісти
а які були?
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17.02.2024 19:19 Відповісти
так тиж пишешь що киянен, то повинен знати
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17.02.2024 19:26 Відповісти
я, про київ, знаю все!!!
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17.02.2024 19:28 Відповісти
я очень рад
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17.02.2024 19:41 Відповісти
так от, не отсвічуй!
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17.02.2024 19:47 Відповісти
вы хоть скрывайте что хотите Безуглую в меры
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17.02.2024 19:51 Відповісти
Не лапайте Кличка. Самий нормальний мер за всі роки.

Чи Кіма хочете нам поставити??
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17.02.2024 19:58 Відповісти
тобто, ви киянка?
в якому районі, заходиться пивзавод "оболонь"?
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17.02.2024 20:03 Відповісти
1. Киянка. Народилась не тільки я, батьки, й бабусі з дідусями.
2. Жлоболонь не вживаю. Навіть їх газовану воду.

Що так муляє?
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17.02.2024 20:10 Відповісти
а де поховані ваші пращури? на якому кладовищі?
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17.02.2024 20:16 Відповісти
Мар'яна , геть з катушок злетіла ?
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17.02.2024 20:23 Відповісти
як, там не було, безкутна, це особистість, як свого часу, гадя савченко.
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17.02.2024 20:29 Відповісти
Я ваших пращурів чіпала? Геть дурне, рідних чіпати??
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17.02.2024 20:36 Відповісти
же поменяли по приколу президента, итог тебе понятен?! чем тебя любителя зеленского Кличко не устраивает?!
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17.02.2024 20:00 Відповісти
згоден!
міняти не потрібно!
30 років плєшивий!
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17.02.2024 20:05 Відповісти
ну не знаю за Кличка, а як я можу знати як я не в Київі?
але мери Київа, які в полоні у інопланетян були?
мені точно за заходять...
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17.02.2024 20:29 Відповісти
Сиди в своєму куті мовчки, "киянин". Реальні кияни знають, що краще за Кличка мера не було і бути наразі не може!
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17.02.2024 22:17 Відповісти
а Кличко при чем тут к метро - он эти станции не строил и не принимал в эксплуатацию , он не виноват что ему досталось такое тяжелое наследие
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17.02.2024 19:21 Відповісти
выглянь на улицу...война идет....ох как вы 73% процентные мера нашего боитесь...как черт ладану....идите со своими Слугами в сраку.
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17.02.2024 19:22 Відповісти
где именно шлепок малоросский Киев тонет?
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17.02.2024 20:02 Відповісти
А можно узнать что там делает Кличко? Он всего лишь МЭР города. Какие у него полномочия участвовать в конференции???
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17.02.2024 19:18 Відповісти
полномочия есть , нету это не столь важно сейчас - у Кличка большой авторитет и много личных знакомств в Германии и мне кажется что к нему лучше прислушаются чем скажем к Ермаку
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17.02.2024 19:26 Відповісти
Послушай, на эту конференцию разве приехал бургомистр Берлина? А может мэр Вашингтона решил за госсчет сюда прокатиться? Нет, этих людей тут не будет, это не их задачи и не их уровень решений.
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17.02.2024 19:28 Відповісти
Підозрюєте, що він туди проліз інкогніто? І Пенні Пріцкер насильно змусив із собою зустрітися.
Очевидно, що він у складі делегації. Нажаль, з неї виключили Пороха, Клімпуш-Цинадзе та Костенка, через смертельну загрозу на одному із самих захищених заходів світу.
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17.02.2024 20:17 Відповісти
про дерьмака я вообще молчу, чтоб не забанили как уже было. если в стране правит шут без образования госуправления и без опыта руководства крупной корпорацией типа IBM то только тогда в стране всплывают ермаки и абдристовичи.
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17.02.2024 19:31 Відповісти
не бойся бан это не больно я раз десять сидел в бане и выжил
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17.02.2024 19:32 Відповісти
Сергей, я не боюсь, но неприятно, что когда пишешь ПРАВДУ тебя банят. Я за объективность.
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17.02.2024 19:33 Відповісти
Тю, перманенту ні разу по акку не було?)

То Ви ще не все бачили...
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18.02.2024 00:38 Відповісти
я на колчаковских... цензорних фронтах ранен!
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18.02.2024 08:28 Відповісти
а какие полномочия у завхоза ермака вести переговоры от гос. Украина?!
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17.02.2024 20:03 Відповісти
мати такий хист і не користувася їм? - розтрачувати талант...
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17.02.2024 19:20 Відповісти
Надеюсь, президент уйдет
Как обещал украинскому народу
Я ПРИШЕЛ НА ОДИН СРОК
Вы ,пан Кличко, напомните президенту про это.
А вот про миллиард деревьев не напоминайте
Как- нибудь обойдемся без него
Можете напомнить еще про шашлычки
Как раз весна скоро
Владимир Александрович может поехать
И не возвращаться
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17.02.2024 19:29 Відповісти
проморгуєте, шановні пани, все проморгуєте, під носом не бачите...
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17.02.2024 19:32 Відповісти
У Саморєза почув?
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17.02.2024 19:51 Відповісти
это тебе лично безуглая инфу за воровство предоставила?! а что тебе известно за патриота резникова и других достойных людей из МО
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17.02.2024 20:06 Відповісти
Да по секрету рассказала, а Резников такой же патриот как и твой Кличко, они оба умеют не замечать схемы за плюшки
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17.02.2024 20:45 Відповісти
Не пощастило свинохряку. Не може зупинити Кличка. І папірець від буданова по смертельну загрозу не допоможе.
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17.02.2024 20:02 Відповісти
Кличко не влаштовує - "не такий" на безпековій конференції, Порошенка не допустили, бо теж "не такий". Мало того, за Порошенком цілий табун "топтунів" із СБУ та других структур ... і головне кошти знаходяться, і техніка. Само собою всіх зрадників та навідників ракет виловили в Україні,то чому не побігати за Порошенком даже на передовій:

https://youtu.be/adCMDi7E86U?si=Hm4L5GdBcxSF-QGR
😱Порошенко показав, як за ним СТЕЖАТЬ СПЕЦСЛУЖБИ! Ось що потрапило на відео!
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17.02.2024 20:15 Відповісти
Эй зелені потвори , геть свої брудні лапи від
Віталіка Кличка і Порошенка 😠
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17.02.2024 20:42 Відповісти
 
 