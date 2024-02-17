Сподіваємося, розуміння важливості підтримки України візьме верх, - Кличко на Мюнхенській безпековій конференції
Мер Києва Віталій Кличко під час Мюнхенської конференції зустрівся з сенаторами та конгресменами США. Наголошував на необхідності продовження допомоги нашій державі.
Про це повідомляє сайт Віталія Кличка, передає Цензор.НЕТ.
"Україна і ЗСУ переживають критичний момент. Нестача боєприпасів та зброї. Треба розуміти, що це може створити умови для наступу росії. Важливим є фактор часу. Допомога була потрібна ще позавчора! І сьогодні недостатньо говорити, що росія не повинна виграти цю війну. Україна має перемогти, а росія – зазнати радикальної військової поразки! За допомоги наших партнерів. Альтернативи цьому немає. Тільки це позбавить росію можливості залякувати своїх сусідів, створювати загрози європейській та глобальній безпеці", – підкреслив Віталій Кличко.
Він зазначив, що Україна високо цінує двопартійну підтримку України, яка склалася в Конгресі США.
"Сьогодні вона проходить перевірку на міцність через дискусії, які відбуваються в Конгресі. Ми сподіваємося, що розуміння важливості підтримки України візьме верх. Бо ситуація на фронті стає критичною через різке зменшення допомоги від США", – наголосив Кличко.
Також мер Києва зустрівся зі спецпредставником США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.
"Реформи — ключове для подальшої стабільної підтримки партнерів, фінансової допомоги для відновлення України. Як економічні реформи, так і дотримання демократичних принципів та свобод. І друзі України за цим уважно спостерігають і на цьому наголошують", – підкреслив Віталій Кличко.
Як повідомлялося, 60-а Мюнхенська конференція з безпеки проходить з 16 по 18 лютого. Серед основних її тем - наслідки війни в Україні та світова безпекова криза.
Будь ласка, зачекайте...
а міліард дерев на щєбні ростуть струя в струю - сосну в сосну!
"Зазвичай гавкають понаєхавші.."
"Гавкають собаки"
виходить народились, та вибирали мерів, котрі завозили собак до міста
для чого вам собаки в місті та такі мери?
Доречі, Ви таке виховане? Але підгуляла у Вас українська. Крім того, мабуть соромитесь ім'я свого.
Свої вологі мрії, походження - при собі залиш.
але, не бачу, на кого!
я в глухому куту.
але, міняти кличка необхідно, радикально!
тут тобі і кут стане овалом....
Чи Кіма хочете нам поставити??
в якому районі, заходиться пивзавод "оболонь"?
2. Жлоболонь не вживаю. Навіть їх газовану воду.
Що так муляє?
міняти не потрібно!
30 років плєшивий!
але мери Київа, які в полоні у інопланетян були?
мені точно за заходять...
Очевидно, що він у складі делегації. Нажаль, з неї виключили Пороха, Клімпуш-Цинадзе та Костенка, через
смертельну загрозуна одному із самих захищених заходів світу.
То Ви ще не все бачили...
Как обещал украинскому народу
Я ПРИШЕЛ НА ОДИН СРОК
Вы ,пан Кличко, напомните президенту про это.
А вот про миллиард деревьев не напоминайте
Как- нибудь обойдемся без него
Можете напомнить еще про шашлычки
Как раз весна скоро
Владимир Александрович может поехать
И не возвращаться
смертельну загрозуне допоможе.
https://youtu.be/adCMDi7E86U?si=Hm4L5GdBcxSF-QGR
😱Порошенко показав, як за ним СТЕЖАТЬ СПЕЦСЛУЖБИ! Ось що потрапило на відео!
Віталіка Кличка і Порошенка 😠