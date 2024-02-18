Данія передасть Україні всю свою артилерію

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен закликала країни Європи передати Україні боєприпаси та системи ППО, оскільки вони їй зараз потрібніші.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Фредеріксен заявила під час виступу на 7-му Українському ланчі в Мюнхені,

"Лідери країн Європи часто кажуть про проблеми з виробництвом зброї, називаючи їх причиною, що не дозволяє збільшити постачання допомоги Україні. Проте зараз вони відкривають нові оборонні підприємства на перспективу", – наголосила Фредеріксен.

Вона додала, дискусіях на Мюнхенській безпековій конференції недостатньо проступає невідкладність передачі Україні тих озброєнь, які їй потрібні зараз.

"Ми, Данія, вирішили передати Україні всю свою артилерію. У нас є зброя, боєприпаси, системи ППО, які ми поки що не використовуємо.

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Тому вибачте, але питання не лише у виробництві. В Європі досі є військове обладнання. Його необхідно передати Україні", – заявила Фредеріксен.

Вона також зауважила, що європейцям не варто чекати, поки розв’яжеться криза з ухваленням фінансування постачань зі США для ЗСУ.

"Європа має захистити себе, адже це війна на нашому континенті", – нагадала очільниця данського уряду.