Данія передасть Україні всю свою артилерію
Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен закликала країни Європи передати Україні боєприпаси та системи ППО, оскільки вони їй зараз потрібніші.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Фредеріксен заявила під час виступу на 7-му Українському ланчі в Мюнхені,
"Лідери країн Європи часто кажуть про проблеми з виробництвом зброї, називаючи їх причиною, що не дозволяє збільшити постачання допомоги Україні. Проте зараз вони відкривають нові оборонні підприємства на перспективу", – наголосила Фредеріксен.
Вона додала, дискусіях на Мюнхенській безпековій конференції недостатньо проступає невідкладність передачі Україні тих озброєнь, які їй потрібні зараз.
"Ми, Данія, вирішили передати Україні всю свою артилерію. У нас є зброя, боєприпаси, системи ППО, які ми поки що не використовуємо.
Тому вибачте, але питання не лише у виробництві. В Європі досі є військове обладнання. Його необхідно передати Україні", – заявила Фредеріксен.
Вона також зауважила, що європейцям не варто чекати, поки розв’яжеться криза з ухваленням фінансування постачань зі США для ЗСУ.
"Європа має захистити себе, адже це війна на нашому континенті", – нагадала очільниця данського уряду.
Будь ласка, зачекайте...
Вигівський вирішив закупити додаткові автозаки.
До 15 грудня 2023 року вони хочуть закупити 50 спеціальних автомобілів на базі вантажно-пасажирських фургонів на очікувану суму 136,34 млн грн. Себто, затарюються автозаками.
На Херсонщині пройшли навчання, Зеленський спостерігав
СУБОТА, 12 ЛЮТОГО 2022, 12:48
https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/22/47/01/7ad2535b4bd93ae1cc964a6ac7e501f9_1644672078_extra_large.jpeg
Тобто автозаки закуплені в 2023 році не рахуються?!
Крім асфальтоукладчиків ,так звана влада України активно закуповує автозаки.
Вигівський вирішив закупити додаткові автозаки.
До 15 грудня 2023 року вони хочуть закупити 50 спеціальних автомобілів на базі вантажно-пасажирських фургонів на очікувану суму 136,34 млн грн. Себто, затарюються автозаками.
https://bastion.tv/uploads/media_file/2023/09/651086c58649c203478069.png?w=640&il&q=60&output=jpg&fit=cover&a=top&v=86
https://bastion.tv/uploads/media_file/2023/09/651086d9cdb2c723057633.png?w=640&il&q=60&output=jpg&fit=cover&a=top&v=86
Можете переглянути звіт в оригіналі:
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Ukrainske soldater uddannet på danske artilleripjecer.
Справа в тому, що в минулому році Данія передала на УСІ свої САУ Caesar, яких було 18шт. Більше в них на озброєнні нічого артилерійського, окрім мінометів, начебто і немає. Тому напевно, мова йде про заклик до інших, зробити так само. Або, звісно, у них є ще щось на складі.
Тому дійсно можливо, що цей час вони витрачали на їх ремонт і дійсно передадуть.
Втім, з урахуванням сказаного, особливий привіт можна передати Швейцарії (і не тільки).