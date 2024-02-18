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Данія (717) зброя (7278) Фредеріксен (70)

Данія передасть Україні всю свою артилерію

фредеріксен,метте

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен закликала країни Європи передати Україні боєприпаси та системи ППО, оскільки вони їй зараз потрібніші.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Фредеріксен заявила під час виступу на 7-му Українському ланчі в Мюнхені,

"Лідери країн Європи часто кажуть про проблеми з виробництвом зброї, називаючи їх причиною, що не дозволяє збільшити постачання допомоги Україні. Проте зараз вони відкривають нові оборонні підприємства на перспективу", – наголосила Фредеріксен.

Вона додала,  дискусіях на Мюнхенській безпековій конференції недостатньо проступає невідкладність передачі Україні тих озброєнь, які їй потрібні зараз.

"Ми, Данія, вирішили передати Україні всю свою артилерію. У нас є зброя, боєприпаси, системи ППО, які ми поки що не використовуємо.

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Тому вибачте, але питання не лише у виробництві. В Європі досі є військове обладнання. Його необхідно передати Україні", – заявила Фредеріксен.

Вона також зауважила, що європейцям не варто чекати, поки розв’яжеться криза з ухваленням фінансування постачань зі США для ЗСУ.

"Європа має захистити себе, адже це війна на нашому континенті", – нагадала очільниця данського уряду.

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Топ коментарі
+48
Данія у військовому плані досить потужна держава. І головне не сциклива.
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18.02.2024 08:36
+36
Ось державники. Данія більше робить для України, чим її уряд і Верховний. Малесенька Данія. А наші закупили по всій Європі асфальтоукрадчики, екскаватори, бітумовозки, частиною продовжують "Велике крадівництво", а іншу частину заховали подалі, щоб не забрали робити інженерні украплення на фронт. Кожен думає по своєму, державники за свій народ і навіть за тих, кого вбивають, а мародери і крадуни - за свою кишеню, за своє майно.
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18.02.2024 08:33
+25
Наприклад військово-морські сили Данії складають 8 фрегатів, 14 корветів, 6 мінних загороджувачів, 12 мінно-тральних кораблів 28 катерів, 2 з яких ракетні.
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18.02.2024 08:44
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Звідки у той Данії артилерія.. але крок дуже потужний і дуже правильний..
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18.02.2024 08:24 Відповісти
Данія у військовому плані досить потужна держава. І головне не сциклива.
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18.02.2024 08:36 Відповісти
Наприклад військово-морські сили Данії складають 8 фрегатів, 14 корветів, 6 мінних загороджувачів, 12 мінно-тральних кораблів 28 катерів, 2 з яких ракетні.
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18.02.2024 08:44 Відповісти
Морськи сили то добре. Зараз все вирішується на суші. От де наша арта - повний мовчок. Для данців ця інфа - це не війскова таємниця.
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18.02.2024 12:50 Відповісти
19 Цезарів !
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18.02.2024 08:49 Відповісти
Якщо не помиляюсь, то їх нам вже давно передали.
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18.02.2024 10:29 Відповісти
Це тільки САУ, а ще є міномети, гаубиці, вони відчувають відповідальність за давніх родичів, бо варяги тут багато своїх дітей залишили
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18.02.2024 11:19 Відповісти
Ось державники. Данія більше робить для України, чим її уряд і Верховний. Малесенька Данія. А наші закупили по всій Європі асфальтоукрадчики, екскаватори, бітумовозки, частиною продовжують "Велике крадівництво", а іншу частину заховали подалі, щоб не забрали робити інженерні украплення на фронт. Кожен думає по своєму, державники за свій народ і навіть за тих, кого вбивають, а мародери і крадуни - за свою кишеню, за своє майно.
показати весь коментар
18.02.2024 08:33 Відповісти
За свій народ - а "наші" державники наш народ? Так ото ж бо...
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18.02.2024 08:46 Відповісти
Крім асфальтоукладчиків ,так звана влада України активно закуповує автозаки.

Вигівський вирішив закупити додаткові автозаки.
До 15 грудня 2023 року вони хочуть закупити 50 спеціальних автомобілів на базі вантажно-пасажирських фургонів на очікувану суму 136,34 млн грн. Себто, затарюються автозаками.



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18.02.2024 08:52 Відповісти
ви не зрозуміли...це для того, щоб полонених росіян возить
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18.02.2024 09:03 Відповісти
А для чого їх возит? Нехай гади бігають.Пообрастають салом на дармових харчах.
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18.02.2024 09:11 Відповісти
Ага, вже бачили за 12 днів до повномасштабного вторгнення і що цікаво, мітингарі викрикували "Слава Україні", а їх в'язала українська поліція.
На Херсонщині пройшли навчання, Зеленський спостерігав

СУБОТА, 12 ЛЮТОГО 2022, 12:48
https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/22/47/01/7ad2535b4bd93ae1cc964a6ac7e501f9_1644672078_extra_large.jpeg
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18.02.2024 09:14 Відповісти
на дворі вже 24-й рік, тупень ти.
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18.02.2024 10:02 Відповісти
О, бидло сліпи продерло і почало намитим отвором, де в людей знаходиться рот, ображати без причини.
Тобто автозаки закуплені в 2023 році не рахуються?!

Крім асфальтоукладчиків ,так звана влада України активно закуповує автозаки.

Вигівський вирішив закупити додаткові автозаки.
До 15 грудня 2023 року вони хочуть закупити 50 спеціальних автомобілів на базі вантажно-пасажирських фургонів на очікувану суму 136,34 млн грн. Себто, затарюються автозаками.

https://bastion.tv/uploads/media_file/2023/09/651086c58649c203478069.png?w=640&il&q=60&output=jpg&fit=cover&a=top&v=86

https://bastion.tv/uploads/media_file/2023/09/651086d9cdb2c723057633.png?w=640&il&q=60&output=jpg&fit=cover&a=top&v=86
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18.02.2024 10:54 Відповісти
всі три гармати та всю сотню снарядів
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18.02.2024 08:33 Відповісти
але ініціатива добра та розумна. Головне, грошей Зє!лупі з дЄрьмаком не давайте
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18.02.2024 08:35 Відповісти
Нам зараз і це згодиться.
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18.02.2024 08:48 Відповісти
Коли міністр оборони з 19 року зупинив виробництво власних САУ Богдана, а потім був відправлений за таку роботу зеленским послом у якусь країну, то звісно годиться.
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18.02.2024 12:55 Відповісти
19 Цезарів !
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18.02.2024 08:59 Відповісти
Крім того, що данці проводили навчання наших артилеристів на 155-мм гаубицях CAESAR і вже передала Україні 19 гаубиць CAESAR 8×8.
Можете переглянути звіт в оригіналі:

https://www.forsvaret.dk/globalassets/fko---forsvaret/billeder/logoer/fsv_80pix.svg

https://respektforhinanden.dk/ Respektforhinanden.dk https://www.forsvaret.dk/da/nyheder/ Nyheder https://www.forsvaret.dk/da/om-os/ Om os https://www.forsvaret.dk/da/kontakt/ Kontakt https://www.forsvaret.dk/en/news/2023/ukrainian-soldiers-trained-on-danish-artillery-pieces/ English
https://www.forsvaret.dk/da/nyheder/2023/ukrainske-soldater-uddannet-pa-danske-artilleripjecer/#megaMenu1 Aktuelt(current) https://www.forsvaret.dk/da/nyheder/2023/ukrainske-soldater-uddannet-pa-danske-artilleripjecer/#megaMenu2 Opgaver(current) https://www.forsvaret.dk/da/nyheder/2023/ukrainske-soldater-uddannet-pa-danske-artilleripjecer/#megaMenu3 Organisation(current) https://www.forsvaret.dk/da/nyheder/2023/ukrainske-soldater-uddannet-pa-danske-artilleripjecer/#megaMenu4 Materiel(current) https://www.forsvaret.dk/da/nyheder/2023/ukrainske-soldater-uddannet-pa-danske-artilleripjecer/#megaMenu5 Soldater og medarbejdere(current) https://www.forsvaret.dk/da/nyheder/2023/ukrainske-soldater-uddannet-pa-danske-artilleripjecer/#megaMenu6 Karriere(current) https://www.forsvaret.dk/da/nyheder/2023/ukrainske-soldater-uddannet-pa-danske-artilleripjecer/#searchHeader

https://www.forsvaret.dk/da/ Forsvaret https://www.forsvaret.dk/da/nyheder/ Nyheder

Ukrainske soldater uddannet på danske artilleripjecer.
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18.02.2024 09:16 Відповісти
Схоже невірний заголовок новини - не передадуть, а вирішили передати.

Справа в тому, що в минулому році Данія передала на УСІ свої САУ Caesar, яких було 18шт. Більше в них на озброєнні нічого артилерійського, окрім мінометів, начебто і немає. Тому напевно, мова йде про заклик до інших, зробити так само. Або, звісно, у них є ще щось на складі.
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18.02.2024 08:34 Відповісти
Передадуть 19 Цезарів - а це дуже класна штука і точна і вбивча.
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18.02.2024 08:42 Відповісти
M109A3 u nix jest v skladax,ne jasno tolko kakom oni urovne.75 stuk imejet
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18.02.2024 08:47 Відповісти
Vot takije imejet,ix jest uze Ukraine nemalo s norvegov poluceni
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18.02.2024 08:57 Відповісти
Так, Ви праві, але в 2015 році, https://ing.dk/artikel/stort-set-intet-fungerende-dansk-artilleri-tilbage в експлуатації було 24 шт., з них 6 в робочому стані, який підтримувався за рахунок канібалізму інших 18. А з цих 6 - готові до дії були від 2 до 4, через знос .
Тому дійсно можливо, що цей час вони витрачали на їх ремонт і дійсно передадуть.
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18.02.2024 08:58 Відповісти
Eto ja neznaju,no im zaplatyt za tot remont eto meloc.Jesli kupili novyje 19 Caesar kotorogo cena 5mln evro,tak zaplatyt za remont meloc.Latviji takze zakupali poxozyje,tak vezli na remont Belgiju ili Germaniju ,eto tolko vremia zajmiot,a dengi na eto jesli i vse otremontirovat nebudet bolse cem zaplatyt za 1 Caesar
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18.02.2024 09:19 Відповісти
Давите все шо є - ну не з німцями ж вам воювати
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18.02.2024 08:39 Відповісти
Розумна і відповідальна жінка. Сподіваюсь чоловіки дослухаються і перестенуть чесати одне місце і дадуть все нам необхідне і негайно.
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18.02.2024 08:40 Відповісти
Довбодятлизм немає ні статті ні гендера - такшо такшо.
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18.02.2024 08:48 Відповісти
Маленька країна має сердце лева,а великі мають сердце миші,жалюгідний світ пристосуванців та брехунів.
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18.02.2024 08:42 Відповісти
Країна оточена сильними і демократичними сусідами, може дозволити собі такий широкий жест. Але якщо, поряд є шизонуті.....
Втім, з урахуванням сказаного, особливий привіт можна передати Швейцарії (і не тільки).
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18.02.2024 09:02 Відповісти
Швейцарія це не країна,це сброд лихварів із різних країн.
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18.02.2024 09:44 Відповісти
Швейцарія це нейтральна країна.
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18.02.2024 10:41 Відповісти
І не бояться ескалації як деякі потужніші країни(пальцем показувати не буду)
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18.02.2024 09:04 Відповісти
Мужній і правильний крок. Данія молодець і респект Данії !
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18.02.2024 09:06 Відповісти
Дания всего в 300 км от РФ (Калининград -- о. Борнхольм). У них есть интересы в проигрыше РФ. Для них это не "далекая и чужая война". А от Украины Дания всего в 800 км.
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18.02.2024 09:28 Відповісти
Ракеты и самолеты не по дорогам ездят. 682 км.

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18.02.2024 11:51 Відповісти
Украина -- нет. А если РФ захватит Украину, то да. Разве это не очевидно?
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18.02.2024 12:33 Відповісти
Вы еще из Луганска до Гренландии (датская территория) померяйте
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18.02.2024 11:52 Відповісти
оце так ще не згинула кров то рагнара волохато штанного
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18.02.2024 09:54 Відповісти
Дани завжди були сильною і войовничою нацією, Данелаг,Велике військо вікінгів, цьому пряме підтвердження. Дякую Данія!
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18.02.2024 11:48 Відповісти
Це дуже достойне і зважене рішення - замість чекати нападу, потрібно його унеможливити, віддавши зброю ЗСУ, особливо цей приклад актуальний для тих країн, громадяни яких морально не готові воювати.
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18.02.2024 22:40 Відповісти
честь и хвала Дании!
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19.02.2024 00:10 Відповісти
 
 