Дания передаст Украине всю свою артиллерию

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен призвала страны Европы передать Украине боеприпасы и системы ПВО, поскольку они ей сейчас нужны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Фредериксен заявила во время выступления на 7-м Украинском ланче в Мюнхене.

"Лидеры стран Европы часто говорят о проблемах с производством оружия, называя их причиной, не позволяющей увеличить поставки помощи Украине. Однако сейчас они открывают новые оборонные предприятия на перспективу", - подчеркнула Фредериксен.

Она добавила, в дискуссиях на Мюнхенской конференции по безопасности недостаточно проступает неотложность передачи Украине тех вооружений, которые ей нужны сейчас.

"Мы, Дания, решили передать Украине всю свою артиллерию. У нас есть оружие, боеприпасы, системы ПВО, которые мы пока не используем".

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Поэтому, извините, но вопрос не только в производстве. В Европе до сих пор есть военное оборудование. Его необходимо передать Украине", – заявила Фредериксен.

Она также отметила, что европейцам не стоит ждать, пока развяжется кризис с принятием финансирования поставок из США для ВСУ.

"Европа должна защитить себя, ведь это война на нашем континенте", – напомнила глава датского правительства.