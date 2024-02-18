Дания передаст Украине всю свою артиллерию
Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен призвала страны Европы передать Украине боеприпасы и системы ПВО, поскольку они ей сейчас нужны.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Фредериксен заявила во время выступления на 7-м Украинском ланче в Мюнхене.
"Лидеры стран Европы часто говорят о проблемах с производством оружия, называя их причиной, не позволяющей увеличить поставки помощи Украине. Однако сейчас они открывают новые оборонные предприятия на перспективу", - подчеркнула Фредериксен.
Она добавила, в дискуссиях на Мюнхенской конференции по безопасности недостаточно проступает неотложность передачи Украине тех вооружений, которые ей нужны сейчас.
"Мы, Дания, решили передать Украине всю свою артиллерию. У нас есть оружие, боеприпасы, системы ПВО, которые мы пока не используем".
Поэтому, извините, но вопрос не только в производстве. В Европе до сих пор есть военное оборудование. Его необходимо передать Украине", – заявила Фредериксен.
Она также отметила, что европейцам не стоит ждать, пока развяжется кризис с принятием финансирования поставок из США для ВСУ.
"Европа должна защитить себя, ведь это война на нашем континенте", – напомнила глава датского правительства.
Пожалуйста, подождите...
Вигівський вирішив закупити додаткові автозаки.
До 15 грудня 2023 року вони хочуть закупити 50 спеціальних автомобілів на базі вантажно-пасажирських фургонів на очікувану суму 136,34 млн грн. Себто, затарюються автозаками.
На Херсонщині пройшли навчання, Зеленський спостерігав
СУБОТА, 12 ЛЮТОГО 2022, 12:48
https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/22/47/01/7ad2535b4bd93ae1cc964a6ac7e501f9_1644672078_extra_large.jpeg
Тобто автозаки закуплені в 2023 році не рахуються?!
Крім асфальтоукладчиків ,так звана влада України активно закуповує автозаки.
Вигівський вирішив закупити додаткові автозаки.
До 15 грудня 2023 року вони хочуть закупити 50 спеціальних автомобілів на базі вантажно-пасажирських фургонів на очікувану суму 136,34 млн грн. Себто, затарюються автозаками.
https://bastion.tv/uploads/media_file/2023/09/651086c58649c203478069.png?w=640&il&q=60&output=jpg&fit=cover&a=top&v=86
https://bastion.tv/uploads/media_file/2023/09/651086d9cdb2c723057633.png?w=640&il&q=60&output=jpg&fit=cover&a=top&v=86
Можете переглянути звіт в оригіналі:
https://www.forsvaret.dk/globalassets/fko---forsvaret/billeder/logoer/fsv_80pix.svg
https://respektforhinanden.dk/ Respektforhinanden.dk https://www.forsvaret.dk/da/nyheder/ Nyheder https://www.forsvaret.dk/da/om-os/ Om os https://www.forsvaret.dk/da/kontakt/ Kontakt https://www.forsvaret.dk/en/news/2023/ukrainian-soldiers-trained-on-danish-artillery-pieces/ English
https://www.forsvaret.dk/da/nyheder/2023/ukrainske-soldater-uddannet-pa-danske-artilleripjecer/#megaMenu1 Aktuelt(current) https://www.forsvaret.dk/da/nyheder/2023/ukrainske-soldater-uddannet-pa-danske-artilleripjecer/#megaMenu2 Opgaver(current) https://www.forsvaret.dk/da/nyheder/2023/ukrainske-soldater-uddannet-pa-danske-artilleripjecer/#megaMenu3 Organisation(current) https://www.forsvaret.dk/da/nyheder/2023/ukrainske-soldater-uddannet-pa-danske-artilleripjecer/#megaMenu4 Materiel(current) https://www.forsvaret.dk/da/nyheder/2023/ukrainske-soldater-uddannet-pa-danske-artilleripjecer/#megaMenu5 Soldater og medarbejdere(current) https://www.forsvaret.dk/da/nyheder/2023/ukrainske-soldater-uddannet-pa-danske-artilleripjecer/#megaMenu6 Karriere(current) https://www.forsvaret.dk/da/nyheder/2023/ukrainske-soldater-uddannet-pa-danske-artilleripjecer/#searchHeader
https://www.forsvaret.dk/da/ Forsvaret https://www.forsvaret.dk/da/nyheder/ Nyheder
Ukrainske soldater uddannet på danske artilleripjecer.
Справа в тому, що в минулому році Данія передала на УСІ свої САУ Caesar, яких було 18шт. Більше в них на озброєнні нічого артилерійського, окрім мінометів, начебто і немає. Тому напевно, мова йде про заклик до інших, зробити так само. Або, звісно, у них є ще щось на складі.
Тому дійсно можливо, що цей час вони витрачали на їх ремонт і дійсно передадуть.
Втім, з урахуванням сказаного, особливий привіт можна передати Швейцарії (і не тільки).