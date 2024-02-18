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Дания (535) оружие (10028) Фредериксен (60)

Дания передаст Украине всю свою артиллерию

фредеріксен,метте

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен призвала страны Европы передать Украине боеприпасы и системы ПВО, поскольку они ей сейчас нужны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Фредериксен заявила во время выступления на 7-м Украинском ланче в Мюнхене.

"Лидеры стран Европы часто говорят о проблемах с производством оружия, называя их причиной, не позволяющей увеличить поставки помощи Украине. Однако сейчас они открывают новые оборонные предприятия на перспективу", - подчеркнула Фредериксен.

Она добавила, в дискуссиях на Мюнхенской конференции по безопасности недостаточно проступает неотложность передачи Украине тех вооружений, которые ей нужны сейчас.

"Мы, Дания, решили передать Украине всю свою артиллерию. У нас есть оружие, боеприпасы, системы ПВО, которые мы пока не используем".

Читайте также: Россия не хочет мира, нам нужно ускориться и защитить Украину, – премьер Дании Фредериксен

Поэтому, извините, но вопрос не только в производстве. В Европе до сих пор есть военное оборудование. Его необходимо передать Украине", – заявила Фредериксен.

Она также отметила, что европейцам не стоит ждать, пока развяжется кризис с принятием финансирования поставок из США для ВСУ.

"Европа должна защитить себя, ведь это война на нашем континенте", – напомнила глава датского правительства.
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Топ комментарии
+48
Данія у військовому плані досить потужна держава. І головне не сциклива.
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18.02.2024 08:36
+36
Ось державники. Данія більше робить для України, чим її уряд і Верховний. Малесенька Данія. А наші закупили по всій Європі асфальтоукрадчики, екскаватори, бітумовозки, частиною продовжують "Велике крадівництво", а іншу частину заховали подалі, щоб не забрали робити інженерні украплення на фронт. Кожен думає по своєму, державники за свій народ і навіть за тих, кого вбивають, а мародери і крадуни - за свою кишеню, за своє майно.
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18.02.2024 08:33
+25
Наприклад військово-морські сили Данії складають 8 фрегатів, 14 корветів, 6 мінних загороджувачів, 12 мінно-тральних кораблів 28 катерів, 2 з яких ракетні.
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18.02.2024 08:44
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Звідки у той Данії артилерія.. але крок дуже потужний і дуже правильний..
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18.02.2024 08:24 Ответить
Данія у військовому плані досить потужна держава. І головне не сциклива.
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18.02.2024 08:36 Ответить
Наприклад військово-морські сили Данії складають 8 фрегатів, 14 корветів, 6 мінних загороджувачів, 12 мінно-тральних кораблів 28 катерів, 2 з яких ракетні.
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18.02.2024 08:44 Ответить
Морськи сили то добре. Зараз все вирішується на суші. От де наша арта - повний мовчок. Для данців ця інфа - це не війскова таємниця.
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18.02.2024 12:50 Ответить
19 Цезарів !
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18.02.2024 08:49 Ответить
Якщо не помиляюсь, то їх нам вже давно передали.
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18.02.2024 10:29 Ответить
Це тільки САУ, а ще є міномети, гаубиці, вони відчувають відповідальність за давніх родичів, бо варяги тут багато своїх дітей залишили
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18.02.2024 11:19 Ответить
Ось державники. Данія більше робить для України, чим її уряд і Верховний. Малесенька Данія. А наші закупили по всій Європі асфальтоукрадчики, екскаватори, бітумовозки, частиною продовжують "Велике крадівництво", а іншу частину заховали подалі, щоб не забрали робити інженерні украплення на фронт. Кожен думає по своєму, державники за свій народ і навіть за тих, кого вбивають, а мародери і крадуни - за свою кишеню, за своє майно.
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18.02.2024 08:33 Ответить
За свій народ - а "наші" державники наш народ? Так ото ж бо...
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18.02.2024 08:46 Ответить
Крім асфальтоукладчиків ,так звана влада України активно закуповує автозаки.

Вигівський вирішив закупити додаткові автозаки.
До 15 грудня 2023 року вони хочуть закупити 50 спеціальних автомобілів на базі вантажно-пасажирських фургонів на очікувану суму 136,34 млн грн. Себто, затарюються автозаками.



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18.02.2024 08:52 Ответить
ви не зрозуміли...це для того, щоб полонених росіян возить
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18.02.2024 09:03 Ответить
А для чого їх возит? Нехай гади бігають.Пообрастають салом на дармових харчах.
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18.02.2024 09:11 Ответить
Ага, вже бачили за 12 днів до повномасштабного вторгнення і що цікаво, мітингарі викрикували "Слава Україні", а їх в'язала українська поліція.
На Херсонщині пройшли навчання, Зеленський спостерігав

СУБОТА, 12 ЛЮТОГО 2022, 12:48
https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/22/47/01/7ad2535b4bd93ae1cc964a6ac7e501f9_1644672078_extra_large.jpeg
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18.02.2024 09:14 Ответить
на дворі вже 24-й рік, тупень ти.
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18.02.2024 10:02 Ответить
О, бидло сліпи продерло і почало намитим отвором, де в людей знаходиться рот, ображати без причини.
Тобто автозаки закуплені в 2023 році не рахуються?!

Крім асфальтоукладчиків ,так звана влада України активно закуповує автозаки.

Вигівський вирішив закупити додаткові автозаки.
До 15 грудня 2023 року вони хочуть закупити 50 спеціальних автомобілів на базі вантажно-пасажирських фургонів на очікувану суму 136,34 млн грн. Себто, затарюються автозаками.

https://bastion.tv/uploads/media_file/2023/09/651086c58649c203478069.png?w=640&il&q=60&output=jpg&fit=cover&a=top&v=86

https://bastion.tv/uploads/media_file/2023/09/651086d9cdb2c723057633.png?w=640&il&q=60&output=jpg&fit=cover&a=top&v=86
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18.02.2024 10:54 Ответить
всі три гармати та всю сотню снарядів
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18.02.2024 08:33 Ответить
але ініціатива добра та розумна. Головне, грошей Зє!лупі з дЄрьмаком не давайте
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18.02.2024 08:35 Ответить
Нам зараз і це згодиться.
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18.02.2024 08:48 Ответить
Коли міністр оборони з 19 року зупинив виробництво власних САУ Богдана, а потім був відправлений за таку роботу зеленским послом у якусь країну, то звісно годиться.
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18.02.2024 12:55 Ответить
19 Цезарів !
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18.02.2024 08:59 Ответить
Крім того, що данці проводили навчання наших артилеристів на 155-мм гаубицях CAESAR і вже передала Україні 19 гаубиць CAESAR 8×8.
Можете переглянути звіт в оригіналі:

https://www.forsvaret.dk/globalassets/fko---forsvaret/billeder/logoer/fsv_80pix.svg

https://respektforhinanden.dk/ Respektforhinanden.dk https://www.forsvaret.dk/da/nyheder/ Nyheder https://www.forsvaret.dk/da/om-os/ Om os https://www.forsvaret.dk/da/kontakt/ Kontakt https://www.forsvaret.dk/en/news/2023/ukrainian-soldiers-trained-on-danish-artillery-pieces/ English
https://www.forsvaret.dk/da/nyheder/2023/ukrainske-soldater-uddannet-pa-danske-artilleripjecer/#megaMenu1 Aktuelt(current) https://www.forsvaret.dk/da/nyheder/2023/ukrainske-soldater-uddannet-pa-danske-artilleripjecer/#megaMenu2 Opgaver(current) https://www.forsvaret.dk/da/nyheder/2023/ukrainske-soldater-uddannet-pa-danske-artilleripjecer/#megaMenu3 Organisation(current) https://www.forsvaret.dk/da/nyheder/2023/ukrainske-soldater-uddannet-pa-danske-artilleripjecer/#megaMenu4 Materiel(current) https://www.forsvaret.dk/da/nyheder/2023/ukrainske-soldater-uddannet-pa-danske-artilleripjecer/#megaMenu5 Soldater og medarbejdere(current) https://www.forsvaret.dk/da/nyheder/2023/ukrainske-soldater-uddannet-pa-danske-artilleripjecer/#megaMenu6 Karriere(current) https://www.forsvaret.dk/da/nyheder/2023/ukrainske-soldater-uddannet-pa-danske-artilleripjecer/#searchHeader

https://www.forsvaret.dk/da/ Forsvaret https://www.forsvaret.dk/da/nyheder/ Nyheder

Ukrainske soldater uddannet på danske artilleripjecer.
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18.02.2024 09:16 Ответить
Схоже невірний заголовок новини - не передадуть, а вирішили передати.

Справа в тому, що в минулому році Данія передала на УСІ свої САУ Caesar, яких було 18шт. Більше в них на озброєнні нічого артилерійського, окрім мінометів, начебто і немає. Тому напевно, мова йде про заклик до інших, зробити так само. Або, звісно, у них є ще щось на складі.
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18.02.2024 08:34 Ответить
Передадуть 19 Цезарів - а це дуже класна штука і точна і вбивча.
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18.02.2024 08:42 Ответить
M109A3 u nix jest v skladax,ne jasno tolko kakom oni urovne.75 stuk imejet
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18.02.2024 08:47 Ответить
Vot takije imejet,ix jest uze Ukraine nemalo s norvegov poluceni
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18.02.2024 08:57 Ответить
Так, Ви праві, але в 2015 році, https://ing.dk/artikel/stort-set-intet-fungerende-dansk-artilleri-tilbage в експлуатації було 24 шт., з них 6 в робочому стані, який підтримувався за рахунок канібалізму інших 18. А з цих 6 - готові до дії були від 2 до 4, через знос .
Тому дійсно можливо, що цей час вони витрачали на їх ремонт і дійсно передадуть.
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18.02.2024 08:58 Ответить
Eto ja neznaju,no im zaplatyt za tot remont eto meloc.Jesli kupili novyje 19 Caesar kotorogo cena 5mln evro,tak zaplatyt za remont meloc.Latviji takze zakupali poxozyje,tak vezli na remont Belgiju ili Germaniju ,eto tolko vremia zajmiot,a dengi na eto jesli i vse otremontirovat nebudet bolse cem zaplatyt za 1 Caesar
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18.02.2024 09:19 Ответить
Давите все шо є - ну не з німцями ж вам воювати
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18.02.2024 08:39 Ответить
Розумна і відповідальна жінка. Сподіваюсь чоловіки дослухаються і перестенуть чесати одне місце і дадуть все нам необхідне і негайно.
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18.02.2024 08:40 Ответить
Довбодятлизм немає ні статті ні гендера - такшо такшо.
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18.02.2024 08:48 Ответить
Маленька країна має сердце лева,а великі мають сердце миші,жалюгідний світ пристосуванців та брехунів.
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18.02.2024 08:42 Ответить
Країна оточена сильними і демократичними сусідами, може дозволити собі такий широкий жест. Але якщо, поряд є шизонуті.....
Втім, з урахуванням сказаного, особливий привіт можна передати Швейцарії (і не тільки).
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18.02.2024 09:02 Ответить
Швейцарія це не країна,це сброд лихварів із різних країн.
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18.02.2024 09:44 Ответить
Швейцарія це нейтральна країна.
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18.02.2024 10:41 Ответить
І не бояться ескалації як деякі потужніші країни(пальцем показувати не буду)
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18.02.2024 09:04 Ответить
Мужній і правильний крок. Данія молодець і респект Данії !
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18.02.2024 09:06 Ответить
Дания всего в 300 км от РФ (Калининград -- о. Борнхольм). У них есть интересы в проигрыше РФ. Для них это не "далекая и чужая война". А от Украины Дания всего в 800 км.
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18.02.2024 09:28 Ответить
Ракеты и самолеты не по дорогам ездят. 682 км.

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18.02.2024 11:51 Ответить
Украина -- нет. А если РФ захватит Украину, то да. Разве это не очевидно?
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18.02.2024 12:33 Ответить
Вы еще из Луганска до Гренландии (датская территория) померяйте
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18.02.2024 11:52 Ответить
оце так ще не згинула кров то рагнара волохато штанного
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18.02.2024 09:54 Ответить
Дани завжди були сильною і войовничою нацією, Данелаг,Велике військо вікінгів, цьому пряме підтвердження. Дякую Данія!
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18.02.2024 11:48 Ответить
Це дуже достойне і зважене рішення - замість чекати нападу, потрібно його унеможливити, віддавши зброю ЗСУ, особливо цей приклад актуальний для тих країн, громадяни яких морально не готові воювати.
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18.02.2024 22:40 Ответить
честь и хвала Дании!
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19.02.2024 00:10 Ответить
 
 