Окупанти застосовують тактику точкових ракетних ударів, - ОК "Південь"

Наразі війська РФ під час обстрілів України застосовують тактику точкових ракетних ударів, окрім того, ворог продовжує дронові атаки та обстріли з артилерії.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нашій зоні відповідальності цієї ночі не було авіаційних нальотів, дронових атак, але ворог застосовує таку тактику, як точкові ракетні удари. Росіяни намагались поцілити керованою ракетою типу Х-59 у напрямку Кропивницького, але Силами ППО ракета була знищена", - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що станом на ранок спостерігається активність ворожих дронів, тривають й артилерійські обстріли.

"Минулої доби ворог дуже потужно обстрілював Херсон і прилеглі населені пункти, зокрема ті, що розташовані ближче до гирла Дніпра. Там ворог застосовував РСЗВ. Багато приватних будинків зруйновані. Є загиблі та поранені", - поінформувала керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь".

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Крім того, вона підкреслила, що ворог не полишає спроб штурмувати позиції українських військ на лівому березі, але з кожним разом зазнає все більших втрат і йому складніше об'єднатися і створити нові штурмові групи. За її інформацією, за минулу добу були дві такі спроби.

Гуменюк додала, що росіяни продовжують атакувати позиції українських захисників на лівому березі за допомогою дронів та артилерії.