Оккупанты применяют тактику точечных ракетных ударов, - ОК "Південь"

В настоящее время войска РФ при обстреле Украины применяют тактику точечных ракетных ударов, кроме того, враг продолжает дроновые атаки и обстрелы из артиллерии.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В нашей зоне ответственности этой ночью не было авиационных налетов, дроновых атак, но враг применяет такую тактику, как точечные ракетные удары. Россияне пытались ударить управляемой ракетой типа Х-59 в направлении Кропивницкого, но Силами ПВО ракета была уничтожена", - сказала Гуменюк.

Она отметила, что на утро наблюдается активность вражеских дронов, продолжаются и артиллерийские обстрелы.

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"В прошедшие сутки враг очень мощно обстреливал Херсон и близлежащие населенные пункты, в том числе те, что расположены ближе к устью Днепра. Там враг применял РСЗО. Много частных домов разрушено. Есть погибшие и раненые", - проинформировала руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь ".

Кроме того, она подчеркнула, что враг не оставляет попыток штурмовать позиции украинских войск на левом берегу, но с каждым разом терпит все большие потери и ему сложнее объединиться и создать новые штурмовые группы. По ее информации, за прошедшие сутки были две такие попытки.

Гуменюк добавила, что россияне продолжают атаковать позиции украинских защитников на левом берегу с помощью дронов и артиллерии.

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