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Ймовірно, велика частина екіпажу ВДК "Цезар Куніков" загинула, - ВМС

цезар,куніков

Є висока ймовірність того, що під час атаки на великий десантний корабель "Цезар Куніков" досить велика частина екіпажу загинула.

Про це повідомив речник Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ) Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як відзначив Плетенчук, ворог намагається приховати свої втрати, у зв'язку з чим наразі невідомо, скільки росіян загинули внаслідок знищення корабля. Водночас обставини дозволяють припустити, що це була "досить велика" частина екіпажу.

"Корабель - це така одиниця, яка в море сама не ходить. Відповідно, екіпаж, скоріш за все, нехай і в неповному обсязі - але, скоріш за все, в повному - був присутній на борту. Враховуючи погодні умови, час доби - все ж таки було темно - звісно, висока ймовірність, що досить велика частина екіпажа загинула. Швидкі забирали їх з берега, в якому стані - важко сказати", - пояснив речник ВМС.

Також читайте: Столтенберг про знищення "Цезаря Кунікова": Це демонструє компетенцію ЗСУ

Як повідомляв Цензор.НЕТ, зранку 14 лютого у Чорному морі було атаковано російський великий десантний корабель "Цезар Куніков".

Згодом у ГУР зазначили, що 14 лютого 2024 року Головне управління розвідки у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки і оборони України знищили великий десантний корабель "Цезар Куніков" Чорноморського флоту держави-агресора Росії.

"Успішну місію здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО України. Реалізація спецоперації стала можливою за підтримки платформи United24. Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами "Magura V5" біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка", - йдеться у повідомленні.

У підсумку "Цезар Куніков" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 101 рік тому.

Пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала.

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Топ коментарі
+11
Здохли то й здохли... Більше не вонятимуть, крабам теж потрібно чимось харчуватися...
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18.02.2024 13:52
+6
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18.02.2024 13:55
+5
На честь цього в українських ресторанах салат Цезар подають з морепродуктами.
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18.02.2024 14:02
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Здохли то й здохли... Більше не вонятимуть, крабам теж потрібно чимось харчуватися...
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18.02.2024 13:52 Відповісти
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18.02.2024 13:55 Відповісти
Шо хотів сказати?
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18.02.2024 14:02 Відповісти
путін - краб що пожирає своїх морячків
дивні в тебе запитання
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18.02.2024 14:12 Відповісти
Шо дивного в моєму запитанні?
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18.02.2024 14:49 Відповісти
: "Шо хотів сказати?"
: дивне в тебе запитання
: путін - краб що пожирає своїх морячків.
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18.02.2024 14:56 Відповісти
Для особливо одарьйонних. Ще раз уважно роздивись. Під моїм постом твоє повідомлення пусте. Тому я і запитав.
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18.02.2024 15:00 Відповісти
так тупо спалився кацап на vpn?
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18.02.2024 15:02 Відповісти
Фейк! Ани все живие...
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18.02.2024 14:32 Відповісти
Для зручності (і для рими) вважатимемо, що кожного з них звали Максим.
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18.02.2024 13:56 Відповісти
Креветки в этом году будут отборные.
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18.02.2024 13:56 Відповісти
та чо одразу загинула? може просто втопилася
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18.02.2024 13:57 Відповісти
"...наразі невідомо, скільки росіян загинули внаслідок знищення корабля".
Це показник рівня української розвідки на тимчасово окупованих українських територіях.
СУМНО...
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18.02.2024 13:57 Відповісти
Ааааа! Скрізь зрада!!!!!!!
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18.02.2024 14:11 Відповісти
Він правильно говорить. Гурівська агентура вже повинна була дати списки здохших кацапів, хоча б для того, щоб покращити тактику використання морських дронів. Але схоже, що тієї агентури немає, бо наш ГУР займається справою ВМФ, а штаб ВМФ мабуть створює агентуру і готує массові диверсії в кацапському тилу. Мабуть, скоро почуємо, що наш ВМФ одночасно підрвав всі порохові заводи в кацапії
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18.02.2024 14:58 Відповісти
Водичка сейчас холодная. Минут 5 и на корм бычкам
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18.02.2024 13:59 Відповісти
А ше стільки мають бажання на дно морське
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18.02.2024 14:01 Відповісти
Цезар ******** робити куні. Тому його так і прозвали Куніков!
)))
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18.02.2024 14:01 Відповісти
На честь цього в українських ресторанах салат Цезар подають з морепродуктами.
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18.02.2024 14:02 Відповісти
Раніше Цезар - то був чєлавєк і параход, а тепер - салат, просто салат.
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18.02.2024 17:11 Відповісти
<********* краб
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18.02.2024 14:05 Відповісти
велика частина... Є висока ймовірність... на великий десантний... досить велика... в ефірі телемарафону... це була "досить велика"... висока ймовірність, що досить велика... знищили великий корабель "Цезар Куніков" Джерело:

Потужно розтлумачив???
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18.02.2024 14:06 Відповісти
Знову про 101 рік. Це тупо знущаються на ЦН над нарідом?
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18.02.2024 14:15 Відповісти
Виходячи з буксира поруч, то його дійсно тягнули на ремонт до Севастополя. А не він йшов своїм ходом. Тож можливо екіпаж був дійсно скорочений. Мінімум для переходу на буксирі. Жаль, що мало кацапів було на борту.
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18.02.2024 15:00 Відповісти
был крен на бок и сразу затонул , по переговорам самих кацапов от него осталось пятно и обломки
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18.02.2024 15:16 Відповісти
Я про ймовірну кількість потонувших кацаморов. Якщо його тягнули, то там дійсно могло бути набагато менше штатної кількості екіпажу.
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18.02.2024 15:22 Відповісти
со дна тянули ?
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18.02.2024 15:23 Відповісти
Була інфа, що його тягнули буксиром з Новоросійська на Севастополь на ремонт. Тобто корабель не йшов своїм ходом.
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18.02.2024 15:24 Відповісти
ты берега попутал и поменьше читай рос СМИ
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18.02.2024 15:27 Відповісти
Позавчера вылупившийся Юра, з берегами ты переборщил. И да, предпочитаю получать информацию не только из марафона. И еще, что же все таки делал буксир на месте потопления этого корыта? Специально написал по-русски ибо, понимаю, украинский для тебя далек от понимания.
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18.02.2024 15:45 Відповісти
видео есть как Куня накренился на бок
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18.02.2024 15:17 Відповісти
Ну, надо думать: во-первых, после поражения корабля ясно был виден (а на берегу слышен) взрыв от детонации (по крайней мере, частичной) перевозимых боеприпасов, а во-вторых, водичка, по нынешнему состоянию погоды, того, не очень располагает к водным процедурам (2-3 минуты и всё)...
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18.02.2024 15:30 Відповісти
Пельмени - в студию! 😁
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18.02.2024 16:16 Відповісти
Та де, вони всі дружно гребуть до Америки.
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18.02.2024 17:24 Відповісти
Більшість екіпажу загинула, а меншість плавала по морю у рятувальних жилетах, як жива...
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18.02.2024 19:22 Відповісти
 
 