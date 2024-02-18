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Новости Война
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корабль (2012) ликвидация (3128)

Вероятно, большая часть экипажа БДК "Цезарь Куников" погибла, - ВМС

цезар,куніков

Есть высокая вероятность того, что во время атаки на большой десантный корабль "Цезарь Куников" достаточно большая часть экипажа погибла.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отметил Плетенчук, враг пытается скрыть свои потери, в связи с чем пока неизвестно, сколько россиян погибли в результате уничтожения корабля. В то же время обстоятельства позволяют предположить, что это была "достаточно большая" часть экипажа.

"Корабль - это такая единица, которая в море сама не ходит. Соответственно, экипаж, скорее всего, пусть и в неполном объеме - но, скорее всего, в полном - присутствовал на борту. Учитывая погодные условия, время суток - все же было темно - конечно, высока вероятность, что достаточно большая часть экипажа погибла. Скорые забирали их с берега, в каком состоянии - трудно сказать", - пояснил представитель ВМС.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, утром 14 февраля в Черном море был атакован российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников".

Впоследствии в ГУР отметили, что 14 февраля 2024 года Главное управление разведки во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины уничтожило большой десантный корабль "Цезарь Куников" Черноморского флота государства-агрессора России.

"Успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО Украины. Реализация спецоперации стала возможной при поддержке платформы United24. Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка", - говорится в сообщении.

В итоге "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Символично, что российский офицер, именем которого назвали корабль, был убит ровно 101 год назад.

Поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела.
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Топ комментарии
+11
Здохли то й здохли... Більше не вонятимуть, крабам теж потрібно чимось харчуватися...
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18.02.2024 13:52
+6
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18.02.2024 13:55
+5
На честь цього в українських ресторанах салат Цезар подають з морепродуктами.
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18.02.2024 14:02
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Здохли то й здохли... Більше не вонятимуть, крабам теж потрібно чимось харчуватися...
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18.02.2024 13:52 Ответить
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18.02.2024 13:55 Ответить
Шо хотів сказати?
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18.02.2024 14:02 Ответить
путін - краб що пожирає своїх морячків
дивні в тебе запитання
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18.02.2024 14:12 Ответить
Шо дивного в моєму запитанні?
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18.02.2024 14:49 Ответить
: "Шо хотів сказати?"
: дивне в тебе запитання
: путін - краб що пожирає своїх морячків.
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18.02.2024 14:56 Ответить
Для особливо одарьйонних. Ще раз уважно роздивись. Під моїм постом твоє повідомлення пусте. Тому я і запитав.
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18.02.2024 15:00 Ответить
так тупо спалився кацап на vpn?
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18.02.2024 15:02 Ответить
Фейк! Ани все живие...
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18.02.2024 14:32 Ответить
Для зручності (і для рими) вважатимемо, що кожного з них звали Максим.
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18.02.2024 13:56 Ответить
Креветки в этом году будут отборные.
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18.02.2024 13:56 Ответить
та чо одразу загинула? може просто втопилася
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18.02.2024 13:57 Ответить
"...наразі невідомо, скільки росіян загинули внаслідок знищення корабля".
Це показник рівня української розвідки на тимчасово окупованих українських територіях.
СУМНО...
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18.02.2024 13:57 Ответить
Ааааа! Скрізь зрада!!!!!!!
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18.02.2024 14:11 Ответить
Він правильно говорить. Гурівська агентура вже повинна була дати списки здохших кацапів, хоча б для того, щоб покращити тактику використання морських дронів. Але схоже, що тієї агентури немає, бо наш ГУР займається справою ВМФ, а штаб ВМФ мабуть створює агентуру і готує массові диверсії в кацапському тилу. Мабуть, скоро почуємо, що наш ВМФ одночасно підрвав всі порохові заводи в кацапії
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18.02.2024 14:58 Ответить
Водичка сейчас холодная. Минут 5 и на корм бычкам
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18.02.2024 13:59 Ответить
А ше стільки мають бажання на дно морське
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18.02.2024 14:01 Ответить
Цезар ******** робити куні. Тому його так і прозвали Куніков!
)))
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18.02.2024 14:01 Ответить
На честь цього в українських ресторанах салат Цезар подають з морепродуктами.
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18.02.2024 14:02 Ответить
Раніше Цезар - то був чєлавєк і параход, а тепер - салат, просто салат.
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18.02.2024 17:11 Ответить
<********* краб
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18.02.2024 14:05 Ответить
велика частина... Є висока ймовірність... на великий десантний... досить велика... в ефірі телемарафону... це була "досить велика"... висока ймовірність, що досить велика... знищили великий корабель "Цезар Куніков" Джерело:

Потужно розтлумачив???
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18.02.2024 14:06 Ответить
Знову про 101 рік. Це тупо знущаються на ЦН над нарідом?
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18.02.2024 14:15 Ответить
Виходячи з буксира поруч, то його дійсно тягнули на ремонт до Севастополя. А не він йшов своїм ходом. Тож можливо екіпаж був дійсно скорочений. Мінімум для переходу на буксирі. Жаль, що мало кацапів було на борту.
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18.02.2024 15:00 Ответить
был крен на бок и сразу затонул , по переговорам самих кацапов от него осталось пятно и обломки
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18.02.2024 15:16 Ответить
Я про ймовірну кількість потонувших кацаморов. Якщо його тягнули, то там дійсно могло бути набагато менше штатної кількості екіпажу.
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18.02.2024 15:22 Ответить
со дна тянули ?
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18.02.2024 15:23 Ответить
Була інфа, що його тягнули буксиром з Новоросійська на Севастополь на ремонт. Тобто корабель не йшов своїм ходом.
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18.02.2024 15:24 Ответить
ты берега попутал и поменьше читай рос СМИ
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18.02.2024 15:27 Ответить
Позавчера вылупившийся Юра, з берегами ты переборщил. И да, предпочитаю получать информацию не только из марафона. И еще, что же все таки делал буксир на месте потопления этого корыта? Специально написал по-русски ибо, понимаю, украинский для тебя далек от понимания.
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18.02.2024 15:45 Ответить
видео есть как Куня накренился на бок
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18.02.2024 15:17 Ответить
Ну, надо думать: во-первых, после поражения корабля ясно был виден (а на берегу слышен) взрыв от детонации (по крайней мере, частичной) перевозимых боеприпасов, а во-вторых, водичка, по нынешнему состоянию погоды, того, не очень располагает к водным процедурам (2-3 минуты и всё)...
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18.02.2024 15:30 Ответить
Пельмени - в студию! 😁
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18.02.2024 16:16 Ответить
Та де, вони всі дружно гребуть до Америки.
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18.02.2024 17:24 Ответить
Більшість екіпажу загинула, а меншість плавала по морю у рятувальних жилетах, як жива...
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18.02.2024 19:22 Ответить
 
 