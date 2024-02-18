Вероятно, большая часть экипажа БДК "Цезарь Куников" погибла, - ВМС

Есть высокая вероятность того, что во время атаки на большой десантный корабль "Цезарь Куников" достаточно большая часть экипажа погибла.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отметил Плетенчук, враг пытается скрыть свои потери, в связи с чем пока неизвестно, сколько россиян погибли в результате уничтожения корабля. В то же время обстоятельства позволяют предположить, что это была "достаточно большая" часть экипажа.

"Корабль - это такая единица, которая в море сама не ходит. Соответственно, экипаж, скорее всего, пусть и в неполном объеме - но, скорее всего, в полном - присутствовал на борту. Учитывая погодные условия, время суток - все же было темно - конечно, высока вероятность, что достаточно большая часть экипажа погибла. Скорые забирали их с берега, в каком состоянии - трудно сказать", - пояснил представитель ВМС.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, утром 14 февраля в Черном море был атакован российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников".

Впоследствии в ГУР отметили, что 14 февраля 2024 года Главное управление разведки во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины уничтожило большой десантный корабль "Цезарь Куников" Черноморского флота государства-агрессора России.

"Успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО Украины. Реализация спецоперации стала возможной при поддержке платформы United24. Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка", - говорится в сообщении.

В итоге "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Символично, что российский офицер, именем которого назвали корабль, был убит ровно 101 год назад.

Поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела.