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Новости Война
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корабль (2015) Столтенберг (1619)

Столтенберг об уничтожении "Цезаря Куникова": Это демонстрирует компетенцию ВСУ

цезар,куніков

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил профессионализм украинских военных в поражении дежурного корабля ЧФ РФ.

Об этом он сказал сегодня в Брюсселе перед началом встречи министров обороны стран НАТО,сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Сегодня я буду председательствовать на встрече Совета НАТО-Украина. Мы обсудим, как оказывать Украине стабильную помощь. Мы видим, что наша поддержка позволяет достигать изменений на поле боя каждый день. Вчера украинцы смогли нанести успешный удар по российскому военному кораблю. Это демонстрирует навыки и компетенцию украинских Вооруженных сил, в частности, в нанесении ударов глубоко по российским линиям (обороны)", - сказал Столтенберг.

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Он отметил, что для продолжения стабильных поставок в Украину оружия, военного оборудования и боеприпасов, которые необходимы ее защитникам, союзникам по Альянсу необходимо нарастить оборонное производство.

"Союзники по НАТО в течение прошлых месяцев с момента принятия Плана оборонных инвестиций согласовали и подписали контракты на 10 миллиардов евро для больших заказов от различных частей трансатлантической оборонной промышленности", - добавил генеральный секретарь НАТО.

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Сегодня в Брюсселе проходит встреча министров обороны стран Альянса, в рамках которой состоится заседание Совета Украина-НАТО. Ожидается, что министр обороны Украины Рустем Умеров примет участие в этом мероприятии в режиме телеконференции.

Как сообщал Цензор.НЕТ, утром 14 февраля в Черном море был атакован российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников".

Впоследствии в ГУР отметили, что 14 февраля 2024 года Главное управление разведки во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины уничтожило большой десантный корабль "Цезарь Куников" Черноморского флота государства-агрессора России.

"Успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО Украины. Реализация спецоперации стала возможной при поддержке платформы United24. Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка", - говорится в сообщении.

В итоге "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Символично, что российский офицер, именем которого назвали корабль, был убит ровно 101 год назад.

Поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела.
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Топ комментарии
+5
Севас пише
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15.02.2024 11:13
+2
Та це вже надумали, бо куди той десант везли без кораблів супроводу? Ракети чи інші ********** там цілком могли бути, десант - навряд чи...
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15.02.2024 11:30
+2
Утопленники идут под обозначением "150".
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15.02.2024 12:48
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Якщо мова про професіоналізм ЗСУ, тоді у заголовку треба писати "....компетентність ЗСУ".
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15.02.2024 11:12 Ответить
Севас пише
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15.02.2024 11:13 Ответить
Та це вже надумали, бо куди той десант везли без кораблів супроводу? Ракети чи інші ********** там цілком могли бути, десант - навряд чи...
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15.02.2024 11:30 Ответить
Всерівно - паст індефініт. Був.
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15.02.2024 11:47 Ответить
Можливо як вантажники.
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15.02.2024 11:52 Ответить
В 06:57 в ДЧ МВД по Республике Крым из ДЧ УМВД России по г. Ялте поступила информация, что на линию «112» поступило сообщение о спасении одного из членов экипажа БДК «Цезарь Куников». Об остальных моряках каких-либо сведений о спасении или гибели не поступало.
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15.02.2024 12:19 Ответить
Утопленники идут под обозначением "150".
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15.02.2024 12:48 Ответить
150 грамм...
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15.02.2024 19:27 Ответить
Представляю удивление Генсека НАТО, когда наши умельцы с радиорынка перепрошьют, например, ракеты с 150 до 300 км....
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15.02.2024 11:29 Ответить
Ну да, там ж обмеження не по залізу, а по софту... Це те саме, як дизель Фольксвагена 2 літровий, який може бути на 150 чи 200 к. с. Залізо однакове і можна чіпанути 150-сильний мотор до 200 сил.
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15.02.2024 11:31 Ответить
На цьому кориті сто відсотків було багато кацапів, бо сама посудина по морю не хрдить без екіпажу, а ще везли якийсь груз і його також охороняли якісь кацапи. До сотні 200-х кацапів можна записати в актив ЗСУ.
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15.02.2024 12:36 Ответить
 
 