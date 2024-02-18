Українські дрони-аналоги "Ланцетів" пройшли перші випробування, далі - тестування на полі бою, - Федоров
Напередодні українські безпілотники-аналоги російського "Ланцета" пройшли випробування і готуються до перших бойових тестувань.
Про це повідомив віцепремʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на каналі "Дія" у YouTube, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Економічну правду".
Зазначається, що в останні дні тестували дрони від чотирьох компаній.
З чотирьох дронів успішно випробування пройшли два.
Федоров зазначив, що у перспективі декількох місяців можливо буде організувати виробництво близько 100 подібних дронів на місяць.
"Ланцет" дозволяє збільшити дистанцію враження техніки, він працює на 30-40 км, FPV-дрони працюють на 10-20 км.
Ще одна перевага дрона по типу "Ланцет" в тому, що він може працювати вдень, бо великі квадрокоптери можуть працювати тільки під прикриттям ночі.
Такі дрони керуються відеоканалом, що дозволяє наводити і корегувати рух під час ураження.
Окрім цього, такі дрони мають функцію захоплення цілі, що дозволяє в останні 300-500 метрів перед враженням цілі наводитись на неї без прямого звʼязку з дроном.
Михайло Федоров також наголосив на потребу запровадження ринку подібних дронів.
"Це технологічний продукт, тому не можна було запустити його відразу, потрібно було запустити ринок… і от зараз ми маємо результат", - зазначив віцепремʼєр.
"З‘явиться 2-3 продукти на ринку, які між собою конкурують, через рік таких компаній буде десяток", - додав він.
Наступним етапом буде тестування на полі бою.
Будь ласка, зачекайте...
Никакой политики.
ФорумХаус посетит 140 млн.
Аналогичну Країну майстрів посетит в 3 раза меньше.
Вопросы Ардуино в нашем сегменте вообще не рассматриваются.
Було таке враження , що він Ідіот та « просто помилився», бо це секретна інформація…
Але далі стало зрозуміло - це не помилки. Це его «стиль диття».
Йому плювати на національні інтереси держави. На те що НЕ можно інформувати ворога про нову зброю.
Само піар- для него усе!
Попіарився. Прибіг до Ермака. Запросив ще грошей для розпалу… і так по колу…
Тому він не ідіот. Він зрадник
https://focus.ua/uk/digital/574899-droni-kamikadze-hero-stanut-she-smertonosnishimi-uvision-rozroblyaye-novi-*********** Дрони-камікадзе HERO стануть ще смертоноснішими: UVision розробляє нові **********
передав, 100 шт. на місяць, прийом!
повторіть координати виробництва, прийом!
перелік робітників відправте на електронну пошту
[email protected]
сидит фазаннаходится завод Байрактар.
Даже маршрутчики на "байрактаре" останавливают. (не путать пивную у вокзала)
Их должна была изготовить до середины августа ООО "Украинская авиационная система", которой владеет в том числе жена экс-нардепа Борислава Розенблата, фигуранта громкого "янтарного дела". Розенблат неоднократно говорил, что этот проект его "детище"
Ооооочень мнннннного.
А щодо того що це мало, ви цілком праві. Два роки соплі жували.
пол-дрона , или пол-землекопа