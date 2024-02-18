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Федоров Михайло (849) дрони (4297)

Українські дрони-аналоги "Ланцетів" пройшли перші випробування, далі - тестування на полі бою, - Федоров

ланцет

Напередодні українські безпілотники-аналоги російського "Ланцета" пройшли випробування і готуються до перших бойових тестувань.

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на каналі "Дія" у YouTube, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Економічну правду".

Зазначається, що в останні дні тестували дрони від чотирьох компаній.

З чотирьох дронів успішно випробування пройшли два.

Федоров зазначив, що у перспективі декількох місяців можливо буде організувати виробництво близько 100 подібних дронів на місяць.

"Ланцет" дозволяє збільшити дистанцію враження техніки, він працює на 30-40 км, FPV-дрони працюють на 10-20 км.

Також читайте: Українські розробники створюють інноваційну технологію розмінування зі штучним інтелектом, - Федоров. ФОТО

Ще одна перевага дрона по типу "Ланцет" в тому, що він може працювати вдень, бо великі квадрокоптери можуть працювати тільки під прикриттям ночі.

Такі дрони керуються відеоканалом, що дозволяє наводити і корегувати рух під час ураження.

Окрім цього, такі дрони мають функцію захоплення цілі, що дозволяє в останні 300-500 метрів перед враженням цілі наводитись на неї без прямого звʼязку з дроном.

Михайло Федоров також наголосив на потребу запровадження ринку подібних дронів.

"Це технологічний продукт, тому не можна було запустити його відразу, потрібно було запустити ринок… і от зараз ми маємо результат", - зазначив віцепремʼєр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна виготовить тисячі безпілотників дальньої дії цього року, - Федоров

"З‘явиться 2-3 продукти на ринку, які між собою конкурують, через рік таких компаній буде десяток", - додав він.

Наступним етапом буде тестування на полі бою.

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Топ коментарі
+13
зазначив, що у перспективі декількох місяців можливо буде організувати виробництво близько 100 подібних дронів на місяць - це ж в якому гаражі таке потужне промислове виробництво зможуть організувати 5-6 незамінних Зе-менеджерів на 3-му році розбудови ОборонноПромисловогоКомплексу
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18.02.2024 15:01
+7
Гербалайфний недоумку, ще забув вказати час і місце застосування!
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18.02.2024 14:51
+7
прийом-приом, дякую таварищ хфёдоров!
передав, 100 шт. на місяць, прийом!

повторіть координати виробництва, прийом!
перелік робітників відправте на електронну пошту

[email protected]
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18.02.2024 15:03
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Український СПИС, ленцет - це хробача назва
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18.02.2024 14:50 Відповісти
стерх...справжній альфа-самець, нейтралізує сіліконового
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18.02.2024 15:04 Відповісти
Назва взагалі ніякої ролі не грає, ми чомусь завжди були наздоганяючими, тепер от робимо аналоги ланцетів чи шахедів, котрі кацапи уже зробили з існуючих зразків інших країн. До кацапів також технології доходять не в першу чергу,але до нас ще пізніше ніж до них получається.
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18.02.2024 15:48 Відповісти
дурбецело, получається, що ти скурвив буквар.
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18.02.2024 15:54 Відповісти
Так а чому в Україні не могли зробити аналоги ланцета котрий кацапи зробили з ізраїльського безпілотника уже давним давно? Чому кацапи давним давно зробили аналоги фейсбука в обличчі вконтакті і однокласників за допомогою котрих фсб впливало на населення України, а у нас нічого свого не було? Чому кацапи створили аналоги гугл хрому в лиці яндексбраузера котрий у нас купу народу скачувало і через який кацапи також могли різну інформацію про українців збирати, те саме стосується різних мейлру і іншій херні. Чому кацапське бухгалтерське програмне забезпечення 1С навть зараз використовує більше 400 тисяч українських компаній і підприємств? Чому у нас всю незалежність нічого свого не робили і люди обирали кацапські продукти котрі контролюються силовими кацапськими структурами?
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18.02.2024 16:06 Відповісти
все? Чи стислістю страждаєш, а тому так коротко?
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18.02.2024 16:10 Відповісти
можу ще більше, але для чого, якщо ти і на це відповіді не маєш
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18.02.2024 16:11 Відповісти
маю, але саме настільки вумні фундерфавлі як ти, мені не цікаві.
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18.02.2024 16:14 Відповісти
якщо не цікаві,для чого ти мені взагалі пишеш?
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18.02.2024 16:17 Відповісти
пригнічений, виправив тебе із вжитим кацапізмом, але ти ж не тільки обмежений шланг?
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18.02.2024 16:22 Відповісти
значить все ж таки цікавий якщо продовжуєш строчити
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18.02.2024 16:23 Відповісти
лікуйся дятел, можеш ще щось пісянути, але одразу вказую, що ОПа там ===>>>
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18.02.2024 16:27 Відповісти
кретиноїд розказує,що я йому не інтересний а продовжує строчити і строчити,і кожний раз коли бачить мій коментар прибігає як покірна собачка і виляє хвостиком щоб привітати свого хазяїна своїм коментарем
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18.02.2024 16:30 Відповісти
І чому?
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18.02.2024 16:10 Відповісти
А для чого якщо є продукти від братушок? Усі мислили поняттями "адін нарот" в той час, плюс кацапи завжди мислили більш глобально, вони завжди намагалися поширювати свій вплив,продавати свої продукти як мінімум на території колишнього совка. У нас чомусь не додумалися створити свої соціальні мережі, навіть якщо б вони і були на сраній свинособачій в той час щоб захопити увесь ринок колишнього совка,а тоді запит на такі речі в тому регіоні був величезний,коли появився фейсбук, усі хотіли аналогів, от тоді треба було ворушитися і захоплювати ринок. От тоді і виріс вконтакті,а потім різні мейли ру і так далі. Котрі в результаті під своє крило взяли силові структури і через ці соцмережі впливали на користувачів цих мереж.
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18.02.2024 16:29 Відповісти
Это проблемма незнания языка, и небольшой аудитории
Никакой политики.
ФорумХаус посетит 140 млн.
Аналогичну Країну майстрів посетит в 3 раза меньше.
Вопросы Ардуино в нашем сегменте вообще не рассматриваются.
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18.02.2024 17:03 Відповісти
Це містечковий менталітет українців, кацапи завжди намагалися себе протиставити США. Щось робить США і вони робили щось своє в противовіс, вони роблять фейсбук, кацапи підсуєтилися і зробили вконтакті, свій браузер,свою пошту і так далі. Після розпаду совка кацапи не переставали це робити. У нас же не мислили такими горизонтами, створювати щось своє,навіть наподобі західного,але котре мало б достатній хоча б регіональний вплив ніхто не хотів. А то що в україномовному продукті було б менше користувачів і локалізувалися вони б тільки в Україні? Це факт. Але не треба було робити обовязково на українській,тоді можна було робити продукти і на російській але щоб вони були українського походження, це не тільки було б престижно, це би був противовіс кацапським продуктам які в результаті взагалі не мали ніякої конкуренції і повнісю захоплювали ринкии колишніх країн совку. І спочатку вконтакті не мав під собою ніякого політичного підтексту,але це до пори до часу. Потім воно все прибралося під крило фсб. Включно з яндексами різними, вконтактами,однокласниками,мейлами ру і так далі. А так як ці продукти уже на той час були масово розповсюджені по Україні то і получати інформацію про українців,розповсюджувати там свою пропаганду їм не викликало великого уже труда.
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18.02.2024 18:09 Відповісти
+++
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18.02.2024 18:40 Відповісти
Має сенс нагадати про те, що можливо бути не дуже великою країною, и тем не менш мати глобальний вплив. На приклад, білоруси зробили World of Tanks ще за часи коли їх країна залишалася незалежної, хоча й авторитарної.
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18.02.2024 23:04 Відповісти
так нема часу на створення, всі зайняті розкраданням були
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19.02.2024 00:18 Відповісти
Те що ми були під повним впливом кацапів не для кого не таямниця, наріжним каменем неоколоніальної політики кремляді, як на мене, було гасла "І так зрозуміють" та "українською мовою створювати невигідно" хоча як показує життя все навпаки, а от з соцмережами дійшло до абсурду, те про що ти про них написав взагалом правда, а от свідком чого я став в сьогоденні: користувачі Фейсбуку жаліються, що їх банять та те, що у гумовій є офіс, а в Києві нема, на моє питання до цих горемик чого б не створити свою мережу вони відповідали, що були спроби їх створення але через малу кількість люди їх позакривали, на що я й відповідав, що от і вся відповідь на ваше "складне" життя, користуватись своїм не хочете, ви любите жалітись на те, що вас ображають щоб вас пожаліли, на це ніхто так аргуменовано не відповів. Отакі справи. Хоча є й позитивні зрушення, особливо це прослідковується в індустрії відеоігор, завдяки вічлив та наполегливим проханням до розробників зявляється в іграх українська мова, про що раніше не можна було й мріяти через оті гасла, а тепер мова зявляється все частіше і у великих проектах, а от кацапську починають ігнорувати, не всюди але певна тенденція є, що не може не радувати.
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18.02.2024 21:19 Відповісти
ще забув написати що Ірина Фаріон останніх років 20 про цю проблему кричить зі всіх усюд, але навіть зараз для ідіотів звичайних і ідіотів 73% вона фашистка, розпалює, розколює і агент ФСБ, останній приклад із звільненням показав багато чого.
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19.02.2024 19:43 Відповісти
В продовж 2023-24 Федоров неоднорозово « анонсував про нові украінськи розробки зброї.

Було таке враження , що він Ідіот та « просто помилився», бо це секретна інформація…

Але далі стало зрозуміло - це не помилки. Це его «стиль диття».

Йому плювати на національні інтереси держави. На те що НЕ можно інформувати ворога про нову зброю.

Само піар- для него усе!
Попіарився. Прибіг до Ермака. Запросив ще грошей для розпалу… і так по колу…

Тому він не ідіот. Він зрадник
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18.02.2024 16:37 Відповісти
Гербалайфний недоумку, ще забув вказати час і місце застосування!
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18.02.2024 14:51 Відповісти
За 2 роки це суттєві зрушення від КМУ ..
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18.02.2024 14:53 Відповісти
зазначив, що у перспективі декількох місяців можливо буде організувати виробництво близько 100 подібних дронів на місяць - це ж в якому гаражі таке потужне промислове виробництво зможуть організувати 5-6 незамінних Зе-менеджерів на 3-му році розбудови ОборонноПромисловогоКомплексу
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18.02.2024 15:01 Відповісти
Подоляка, іди в сраку.
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18.02.2024 15:58 Відповісти
воно, із цим повторювальним абзацом, ще не всі діри заліпило на гілках форуму.
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18.02.2024 16:23 Відповісти
Це про "Молот" попередника - https://lb.ua/society/2016/11/04/349880_yarosh_nazval_molot_otlichnim.html А якщо хтось засовує пальці у розетку, то хто ж йому винен.
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18.02.2024 17:36 Відповісти
Який у сраку ланцет, то ізраїльский Хароп (чи якось так)
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18.02.2024 15:01 Відповісти
Hero-400ec,
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18.02.2024 15:27 Відповісти
Точно. Хароп, то "батько" Бобра
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19.02.2024 00:55 Відповісти
Знайшов

https://focus.ua/uk/digital/574899-droni-kamikadze-hero-stanut-she-smertonosnishimi-uvision-rozroblyaye-novi-*********** Дрони-камікадзе HERO стануть ще смертоноснішими: UVision розробляє нові **********
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18.02.2024 16:00 Відповісти
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18.02.2024 16:04 Відповісти
прийом-приом, дякую таварищ хфёдоров!
передав, 100 шт. на місяць, прийом!

повторіть координати виробництва, прийом!
перелік робітників відправте на електронну пошту

[email protected]
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18.02.2024 15:03 Відповісти
"Тоже мне бином Ньютона, любой киянін может показать где сидит фазан находится завод Байрактар.
Даже маршрутчики на "байрактаре" останавливают. (не путать пивную у вокзала)
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18.02.2024 17:09 Відповісти
Они были захвачены если не изменяет память еще при харьковском наступлении и столько времени тягать кота за хвост?
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18.02.2024 15:07 Відповісти
кого захватили ?
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18.02.2024 15:29 Відповісти
Беспилотники и даже пульты управления,орки тогда быстро бежали и бросали все.
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18.02.2024 15:32 Відповісти
А скільки мільйономільярдів на них ''напіляли''?
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18.02.2024 15:10 Відповісти
останній раз розенблат 850 мільйонів вкрав
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18.02.2024 15:36 Відповісти
650 млн. гр. )))
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18.02.2024 16:26 Відповісти
це тільки засвітилось, а чого ми не знаємо...
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18.02.2024 17:20 Відповісти
Десь ще 60 "розенблатів" ховаються. Минулого року на розробку дронів було виділено 40 млрд. грн.
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18.02.2024 18:09 Відповісти
Bihus.info сообщает, что в декабре 2022 года Минобороны заключило соглашение на 807 миллионов на 55 беспилотных авиационных комплексов "HAWK" и уплатило аванс на 650 миллионов.

Их должна была изготовить до середины августа ООО "Украинская авиационная система", которой владеет в том числе жена экс-нардепа Борислава Розенблата, фигуранта громкого "янтарного дела". Розенблат неоднократно говорил, что этот проект его "детище"
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18.02.2024 18:37 Відповісти
Головне завдання - позбавити високотехнологічних комплектуючих вісь зла - китай, іран і скажененого московського пса
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18.02.2024 15:31 Відповісти
Щодо Китаю - занадто пізно. Вони вже налагодили виробництво власних 7нм чипів. Тобто, на наступні чимало 10 років їм вистачить, навіть якщо вони не зможуть отримувати новітни машини від ASML.
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18.02.2024 23:12 Відповісти
Вже казали про аналог шахеда, ну і де він?!
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18.02.2024 15:32 Відповісти
Евреи поделились технологией, Би-бина месть козломордии за финансирование ХАМАС.
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18.02.2024 15:32 Відповісти
Россия соберёт в Москве представителей ХАМАС, "Исламского джихада" и палестинских фракций
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18.02.2024 15:45 Відповісти
Би-би не позвали?
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18.02.2024 16:28 Відповісти
нічого що у нас були дрони кращі за "ланцети"?
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18.02.2024 15:41 Відповісти
а шоб було
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18.02.2024 15:46 Відповісти
розказав би я тобі Альбертович, анекдот про перспективу, але із-за диряво-ДІЯльного трутня не хочу на 3-ри доби в "лазню". Кради та п.зди як заповідав півтораметровий лідор взесвіту.
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18.02.2024 15:50 Відповісти
100 шт/міс ? Сурйозно? Це був такий не вдалий жарт з боку держави?
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18.02.2024 16:26 Відповісти
На словосполучення "Аналог Шахед" накладено табу.
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18.02.2024 16:49 Відповісти
А українські аналоги зарплат новобранцям ще випробування не пройшли ?
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18.02.2024 17:20 Відповісти
Дуже сумно що у нас така перспектива по Федорову.
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18.02.2024 17:48 Відповісти
практично на третьому році війни відбудований Оборонно-Промисловий Комплекс почне давати по 100 дронів на місяць (протяжність від білоруського кордону до затоки в Одеській обл. 1800 км тобто на кожному 1 км ми можемо застосувати 0,05555555555 дрона.

Ооооочень мнннннного.
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18.02.2024 17:49 Відповісти
Потенційні цілі для таких БПЛА не розтягнуті на ці 1800 км. Не робіть з мухи слона.
А щодо того що це мало, ви цілком праві. Два роки соплі жували.
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18.02.2024 18:13 Відповісти
Зелені виродки не жували соплі, а смачно чавкали розкрадаючи державний бюджет, скинувши забезпечення ЗСУ зброєю на західні країни.
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18.02.2024 18:18 Відповісти
умовили, візьмемо 180 км де йде війна.... 100 дронів розділити 180км = отримаємо 0,5555 дрона.....

пол-дрона , или пол-землекопа


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18.02.2024 18:40 Відповісти
ТРЕБА БІЛЬШЕ РОЗМІРОМ РОБИТЬ ЩОБ МОСКВУ МОЖНО БУЛО ПРИБИТЬ !)
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19.02.2024 05:17 Відповісти
 
 