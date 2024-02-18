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Федоров Михаил (492) дроны (3556)

Украинские дроны-аналоги "Ланцетов" прошли первые испытания, далее - тестирование на поле боя, - Федоров

ланцет

Накануне украинские беспилотники-аналоги российского "Ланцета" прошли испытания и готовятся к первым боевым тестированиям.

Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров на канале "Дія" в YouTube, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

Отмечается, что в последние дни тестировали дроны от четырех компаний.

Из четырех дронов успешно испытания прошли два.

Федоров отметил, что в перспективе нескольких месяцев возможно будет организовать производство около 100 подобных дронов в месяц.

"Ланцет" позволяет увеличить дистанцию поражения техники, он работает на 30-40 км, FPV-дроны работают на 10-20 км.

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Еще одно преимущество дрона по типу "Ланцет" в том, что он может работать днем, потому что большие квадрокоптеры могут работать только под прикрытием ночи.

Такие дроны управляются видеоканалом, что позволяет наводить и корректировать движение во время поражения.

Кроме этого, такие дроны имеют функцию захвата цели, что позволяет в последние 300-500 метров перед поражением цели наводиться на нее без прямой связи с дроном.

Михаил Федоров также отметил необходимость введения рынка подобных дронов.

"Это технологический продукт, поэтому нельзя было запустить его сразу, нужно было запустить рынок... и вот сейчас мы имеем результат", - отметил вице-премьер.

"Появится 2-3 продукта на рынке, которые между собой конкурируют, через год таких компаний будет десяток", - добавил он.

Следующим этапом будет тестирование на поле боя.
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Топ комментарии
+13
зазначив, що у перспективі декількох місяців можливо буде організувати виробництво близько 100 подібних дронів на місяць - це ж в якому гаражі таке потужне промислове виробництво зможуть організувати 5-6 незамінних Зе-менеджерів на 3-му році розбудови ОборонноПромисловогоКомплексу
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18.02.2024 15:01
+7
Гербалайфний недоумку, ще забув вказати час і місце застосування!
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18.02.2024 14:51
+7
прийом-приом, дякую таварищ хфёдоров!
передав, 100 шт. на місяць, прийом!

повторіть координати виробництва, прийом!
перелік робітників відправте на електронну пошту

[email protected]
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18.02.2024 15:03
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Український СПИС, ленцет - це хробача назва
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18.02.2024 14:50 Ответить
стерх...справжній альфа-самець, нейтралізує сіліконового
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18.02.2024 15:04 Ответить
Назва взагалі ніякої ролі не грає, ми чомусь завжди були наздоганяючими, тепер от робимо аналоги ланцетів чи шахедів, котрі кацапи уже зробили з існуючих зразків інших країн. До кацапів також технології доходять не в першу чергу,але до нас ще пізніше ніж до них получається.
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18.02.2024 15:48 Ответить
дурбецело, получається, що ти скурвив буквар.
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18.02.2024 15:54 Ответить
Так а чому в Україні не могли зробити аналоги ланцета котрий кацапи зробили з ізраїльського безпілотника уже давним давно? Чому кацапи давним давно зробили аналоги фейсбука в обличчі вконтакті і однокласників за допомогою котрих фсб впливало на населення України, а у нас нічого свого не було? Чому кацапи створили аналоги гугл хрому в лиці яндексбраузера котрий у нас купу народу скачувало і через який кацапи також могли різну інформацію про українців збирати, те саме стосується різних мейлру і іншій херні. Чому кацапське бухгалтерське програмне забезпечення 1С навть зараз використовує більше 400 тисяч українських компаній і підприємств? Чому у нас всю незалежність нічого свого не робили і люди обирали кацапські продукти котрі контролюються силовими кацапськими структурами?
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18.02.2024 16:06 Ответить
все? Чи стислістю страждаєш, а тому так коротко?
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18.02.2024 16:10 Ответить
можу ще більше, але для чого, якщо ти і на це відповіді не маєш
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18.02.2024 16:11 Ответить
маю, але саме настільки вумні фундерфавлі як ти, мені не цікаві.
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18.02.2024 16:14 Ответить
якщо не цікаві,для чого ти мені взагалі пишеш?
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18.02.2024 16:17 Ответить
пригнічений, виправив тебе із вжитим кацапізмом, але ти ж не тільки обмежений шланг?
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18.02.2024 16:22 Ответить
значить все ж таки цікавий якщо продовжуєш строчити
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18.02.2024 16:23 Ответить
лікуйся дятел, можеш ще щось пісянути, але одразу вказую, що ОПа там ===>>>
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18.02.2024 16:27 Ответить
кретиноїд розказує,що я йому не інтересний а продовжує строчити і строчити,і кожний раз коли бачить мій коментар прибігає як покірна собачка і виляє хвостиком щоб привітати свого хазяїна своїм коментарем
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18.02.2024 16:30 Ответить
І чому?
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18.02.2024 16:10 Ответить
А для чого якщо є продукти від братушок? Усі мислили поняттями "адін нарот" в той час, плюс кацапи завжди мислили більш глобально, вони завжди намагалися поширювати свій вплив,продавати свої продукти як мінімум на території колишнього совка. У нас чомусь не додумалися створити свої соціальні мережі, навіть якщо б вони і були на сраній свинособачій в той час щоб захопити увесь ринок колишнього совка,а тоді запит на такі речі в тому регіоні був величезний,коли появився фейсбук, усі хотіли аналогів, от тоді треба було ворушитися і захоплювати ринок. От тоді і виріс вконтакті,а потім різні мейли ру і так далі. Котрі в результаті під своє крило взяли силові структури і через ці соцмережі впливали на користувачів цих мереж.
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18.02.2024 16:29 Ответить
Это проблемма незнания языка, и небольшой аудитории
Никакой политики.
ФорумХаус посетит 140 млн.
Аналогичну Країну майстрів посетит в 3 раза меньше.
Вопросы Ардуино в нашем сегменте вообще не рассматриваются.
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18.02.2024 17:03 Ответить
Це містечковий менталітет українців, кацапи завжди намагалися себе протиставити США. Щось робить США і вони робили щось своє в противовіс, вони роблять фейсбук, кацапи підсуєтилися і зробили вконтакті, свій браузер,свою пошту і так далі. Після розпаду совка кацапи не переставали це робити. У нас же не мислили такими горизонтами, створювати щось своє,навіть наподобі західного,але котре мало б достатній хоча б регіональний вплив ніхто не хотів. А то що в україномовному продукті було б менше користувачів і локалізувалися вони б тільки в Україні? Це факт. Але не треба було робити обовязково на українській,тоді можна було робити продукти і на російській але щоб вони були українського походження, це не тільки було б престижно, це би був противовіс кацапським продуктам які в результаті взагалі не мали ніякої конкуренції і повнісю захоплювали ринкии колишніх країн совку. І спочатку вконтакті не мав під собою ніякого політичного підтексту,але це до пори до часу. Потім воно все прибралося під крило фсб. Включно з яндексами різними, вконтактами,однокласниками,мейлами ру і так далі. А так як ці продукти уже на той час були масово розповсюджені по Україні то і получати інформацію про українців,розповсюджувати там свою пропаганду їм не викликало великого уже труда.
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18.02.2024 18:09 Ответить
+++
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18.02.2024 18:40 Ответить
Має сенс нагадати про те, що можливо бути не дуже великою країною, и тем не менш мати глобальний вплив. На приклад, білоруси зробили World of Tanks ще за часи коли їх країна залишалася незалежної, хоча й авторитарної.
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18.02.2024 23:04 Ответить
так нема часу на створення, всі зайняті розкраданням були
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19.02.2024 00:18 Ответить
Те що ми були під повним впливом кацапів не для кого не таямниця, наріжним каменем неоколоніальної політики кремляді, як на мене, було гасла "І так зрозуміють" та "українською мовою створювати невигідно" хоча як показує життя все навпаки, а от з соцмережами дійшло до абсурду, те про що ти про них написав взагалом правда, а от свідком чого я став в сьогоденні: користувачі Фейсбуку жаліються, що їх банять та те, що у гумовій є офіс, а в Києві нема, на моє питання до цих горемик чого б не створити свою мережу вони відповідали, що були спроби їх створення але через малу кількість люди їх позакривали, на що я й відповідав, що от і вся відповідь на ваше "складне" життя, користуватись своїм не хочете, ви любите жалітись на те, що вас ображають щоб вас пожаліли, на це ніхто так аргуменовано не відповів. Отакі справи. Хоча є й позитивні зрушення, особливо це прослідковується в індустрії відеоігор, завдяки вічлив та наполегливим проханням до розробників зявляється в іграх українська мова, про що раніше не можна було й мріяти через оті гасла, а тепер мова зявляється все частіше і у великих проектах, а от кацапську починають ігнорувати, не всюди але певна тенденція є, що не може не радувати.
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18.02.2024 21:19 Ответить
ще забув написати що Ірина Фаріон останніх років 20 про цю проблему кричить зі всіх усюд, але навіть зараз для ідіотів звичайних і ідіотів 73% вона фашистка, розпалює, розколює і агент ФСБ, останній приклад із звільненням показав багато чого.
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19.02.2024 19:43 Ответить
В продовж 2023-24 Федоров неоднорозово « анонсував про нові украінськи розробки зброї.

Було таке враження , що він Ідіот та « просто помилився», бо це секретна інформація…

Але далі стало зрозуміло - це не помилки. Це его «стиль диття».

Йому плювати на національні інтереси держави. На те що НЕ можно інформувати ворога про нову зброю.

Само піар- для него усе!
Попіарився. Прибіг до Ермака. Запросив ще грошей для розпалу… і так по колу…

Тому він не ідіот. Він зрадник
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18.02.2024 16:37 Ответить
Гербалайфний недоумку, ще забув вказати час і місце застосування!
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18.02.2024 14:51 Ответить
За 2 роки це суттєві зрушення від КМУ ..
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18.02.2024 14:53 Ответить
зазначив, що у перспективі декількох місяців можливо буде організувати виробництво близько 100 подібних дронів на місяць - це ж в якому гаражі таке потужне промислове виробництво зможуть організувати 5-6 незамінних Зе-менеджерів на 3-му році розбудови ОборонноПромисловогоКомплексу
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18.02.2024 15:01 Ответить
Подоляка, іди в сраку.
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18.02.2024 15:58 Ответить
воно, із цим повторювальним абзацом, ще не всі діри заліпило на гілках форуму.
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18.02.2024 16:23 Ответить
Це про "Молот" попередника - https://lb.ua/society/2016/11/04/349880_yarosh_nazval_molot_otlichnim.html А якщо хтось засовує пальці у розетку, то хто ж йому винен.
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18.02.2024 17:36 Ответить
Який у сраку ланцет, то ізраїльский Хароп (чи якось так)
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18.02.2024 15:01 Ответить
Hero-400ec,
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18.02.2024 15:27 Ответить
Точно. Хароп, то "батько" Бобра
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19.02.2024 00:55 Ответить
Знайшов

https://focus.ua/uk/digital/574899-droni-kamikadze-hero-stanut-she-smertonosnishimi-uvision-rozroblyaye-novi-*********** Дрони-камікадзе HERO стануть ще смертоноснішими: UVision розробляє нові **********
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18.02.2024 16:00 Ответить
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18.02.2024 16:04 Ответить
прийом-приом, дякую таварищ хфёдоров!
передав, 100 шт. на місяць, прийом!

повторіть координати виробництва, прийом!
перелік робітників відправте на електронну пошту

[email protected]
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18.02.2024 15:03 Ответить
"Тоже мне бином Ньютона, любой киянін может показать где сидит фазан находится завод Байрактар.
Даже маршрутчики на "байрактаре" останавливают. (не путать пивную у вокзала)
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18.02.2024 17:09 Ответить
Они были захвачены если не изменяет память еще при харьковском наступлении и столько времени тягать кота за хвост?
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18.02.2024 15:07 Ответить
кого захватили ?
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18.02.2024 15:29 Ответить
Беспилотники и даже пульты управления,орки тогда быстро бежали и бросали все.
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18.02.2024 15:32 Ответить
А скільки мільйономільярдів на них ''напіляли''?
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18.02.2024 15:10 Ответить
останній раз розенблат 850 мільйонів вкрав
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18.02.2024 15:36 Ответить
650 млн. гр. )))
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18.02.2024 16:26 Ответить
це тільки засвітилось, а чого ми не знаємо...
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18.02.2024 17:20 Ответить
Десь ще 60 "розенблатів" ховаються. Минулого року на розробку дронів було виділено 40 млрд. грн.
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18.02.2024 18:09 Ответить
Bihus.info сообщает, что в декабре 2022 года Минобороны заключило соглашение на 807 миллионов на 55 беспилотных авиационных комплексов "HAWK" и уплатило аванс на 650 миллионов.

Их должна была изготовить до середины августа ООО "Украинская авиационная система", которой владеет в том числе жена экс-нардепа Борислава Розенблата, фигуранта громкого "янтарного дела". Розенблат неоднократно говорил, что этот проект его "детище"
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18.02.2024 18:37 Ответить
Головне завдання - позбавити високотехнологічних комплектуючих вісь зла - китай, іран і скажененого московського пса
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18.02.2024 15:31 Ответить
Щодо Китаю - занадто пізно. Вони вже налагодили виробництво власних 7нм чипів. Тобто, на наступні чимало 10 років їм вистачить, навіть якщо вони не зможуть отримувати новітни машини від ASML.
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18.02.2024 23:12 Ответить
Вже казали про аналог шахеда, ну і де він?!
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18.02.2024 15:32 Ответить
Евреи поделились технологией, Би-бина месть козломордии за финансирование ХАМАС.
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18.02.2024 15:32 Ответить
Россия соберёт в Москве представителей ХАМАС, "Исламского джихада" и палестинских фракций
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18.02.2024 15:45 Ответить
Би-би не позвали?
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18.02.2024 16:28 Ответить
нічого що у нас були дрони кращі за "ланцети"?
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18.02.2024 15:41 Ответить
а шоб було
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18.02.2024 15:46 Ответить
розказав би я тобі Альбертович, анекдот про перспективу, але із-за диряво-ДІЯльного трутня не хочу на 3-ри доби в "лазню". Кради та п.зди як заповідав півтораметровий лідор взесвіту.
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18.02.2024 15:50 Ответить
100 шт/міс ? Сурйозно? Це був такий не вдалий жарт з боку держави?
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18.02.2024 16:26 Ответить
На словосполучення "Аналог Шахед" накладено табу.
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18.02.2024 16:49 Ответить
А українські аналоги зарплат новобранцям ще випробування не пройшли ?
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18.02.2024 17:20 Ответить
Дуже сумно що у нас така перспектива по Федорову.
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18.02.2024 17:48 Ответить
практично на третьому році війни відбудований Оборонно-Промисловий Комплекс почне давати по 100 дронів на місяць (протяжність від білоруського кордону до затоки в Одеській обл. 1800 км тобто на кожному 1 км ми можемо застосувати 0,05555555555 дрона.

Ооооочень мнннннного.
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18.02.2024 17:49 Ответить
Потенційні цілі для таких БПЛА не розтягнуті на ці 1800 км. Не робіть з мухи слона.
А щодо того що це мало, ви цілком праві. Два роки соплі жували.
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18.02.2024 18:13 Ответить
Зелені виродки не жували соплі, а смачно чавкали розкрадаючи державний бюджет, скинувши забезпечення ЗСУ зброєю на західні країни.
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18.02.2024 18:18 Ответить
умовили, візьмемо 180 км де йде війна.... 100 дронів розділити 180км = отримаємо 0,5555 дрона.....

пол-дрона , или пол-землекопа


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18.02.2024 18:40 Ответить
ТРЕБА БІЛЬШЕ РОЗМІРОМ РОБИТЬ ЩОБ МОСКВУ МОЖНО БУЛО ПРИБИТЬ !)
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19.02.2024 05:17 Ответить
 
 