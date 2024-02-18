Украинские дроны-аналоги "Ланцетов" прошли первые испытания, далее - тестирование на поле боя, - Федоров
Накануне украинские беспилотники-аналоги российского "Ланцета" прошли испытания и готовятся к первым боевым тестированиям.
Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров на канале "Дія" в YouTube, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.
Отмечается, что в последние дни тестировали дроны от четырех компаний.
Из четырех дронов успешно испытания прошли два.
Федоров отметил, что в перспективе нескольких месяцев возможно будет организовать производство около 100 подобных дронов в месяц.
"Ланцет" позволяет увеличить дистанцию поражения техники, он работает на 30-40 км, FPV-дроны работают на 10-20 км.
Еще одно преимущество дрона по типу "Ланцет" в том, что он может работать днем, потому что большие квадрокоптеры могут работать только под прикрытием ночи.
Такие дроны управляются видеоканалом, что позволяет наводить и корректировать движение во время поражения.
Кроме этого, такие дроны имеют функцию захвата цели, что позволяет в последние 300-500 метров перед поражением цели наводиться на нее без прямой связи с дроном.
Михаил Федоров также отметил необходимость введения рынка подобных дронов.
"Это технологический продукт, поэтому нельзя было запустить его сразу, нужно было запустить рынок... и вот сейчас мы имеем результат", - отметил вице-премьер.
"Появится 2-3 продукта на рынке, которые между собой конкурируют, через год таких компаний будет десяток", - добавил он.
Следующим этапом будет тестирование на поле боя.
Пожалуйста, подождите...
Никакой политики.
ФорумХаус посетит 140 млн.
Аналогичну Країну майстрів посетит в 3 раза меньше.
Вопросы Ардуино в нашем сегменте вообще не рассматриваются.
Було таке враження , що він Ідіот та « просто помилився», бо це секретна інформація…
Але далі стало зрозуміло - це не помилки. Це его «стиль диття».
Йому плювати на національні інтереси держави. На те що НЕ можно інформувати ворога про нову зброю.
Само піар- для него усе!
Попіарився. Прибіг до Ермака. Запросив ще грошей для розпалу… і так по колу…
Тому він не ідіот. Він зрадник
https://focus.ua/uk/digital/574899-droni-kamikadze-hero-stanut-she-smertonosnishimi-uvision-rozroblyaye-novi-*********** Дрони-камікадзе HERO стануть ще смертоноснішими: UVision розробляє нові **********
передав, 100 шт. на місяць, прийом!
повторіть координати виробництва, прийом!
перелік робітників відправте на електронну пошту
[email protected]
сидит фазаннаходится завод Байрактар.
Даже маршрутчики на "байрактаре" останавливают. (не путать пивную у вокзала)
Их должна была изготовить до середины августа ООО "Украинская авиационная система", которой владеет в том числе жена экс-нардепа Борислава Розенблата, фигуранта громкого "янтарного дела". Розенблат неоднократно говорил, что этот проект его "детище"
Ооооочень мнннннного.
А щодо того що це мало, ви цілком праві. Два роки соплі жували.
пол-дрона , или пол-землекопа