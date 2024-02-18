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Новини Війна
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Запорізька область (3347) наступ (218) Лиховій Дмитро (71)

Ситуація на Запорізькому напрямку стабільна, - Сили оборони

роботине

Російські окупаційні війська не мали успіху на Запорізькому напрямку, наразі ситуація там стабільна.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ситуація на Запорізькому напрямку стабільна. Вона стабілізована. На жодному напрямку, і Запорізькому також, ворог успіху не мав. Йдеться, найімовірніше, про локальні спроби в напрямку села Роботине. До такої активності Сили оборони були готові... Висновок - ворог отримав по зубах, відкотився", - сказав він в ефірі телемарафону в неділю вдень.

За словами спікера, у противника немає на великій протяжності Запорізького напрямку одного сконцентрованого ударного кулака для того, щоб проломити нашу оборону.

"Там особливі специфічні умови і природні, і фортифікаційні. Йому там буде дуже складно, якщо що", - сказав він.

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За словами спікера, на Авдіївському напрямку після відходу українських сил на заздалегідь підготовлені позиції, росіяни здійснили близько 20-30 штурмових дій.

"За минулу добу було 14. Це теж дуже велика цифра порівняно з іншими ділянками фронту, де відбуваються бойові дії, але це все ж трохи тихіше (відносно), ніж було до цього", - зазначив Лиховій.

Лиховій також сказав, що одним із найгарячіших є Мар'їнський напрямок, де тільки за вчорашній день було відбито 23 штурмові дії росіян.

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Топ коментарі
+8
Ви карту бачили? Яка там стабільність?
Як в авдіївці?
Задовбали брехунці
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18.02.2024 16:18
+7
Таке враження, що марафон брехатиме аж доти, поки одного ранку українці не прокинуться в іншій державі.
Все стабільно у них..
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18.02.2024 16:19
+6
Переклад на людську мову термінів зеленого телемарахвону - 95

Ситуація "стабільна" - означає хрінова.
Ситуація "контрольована" - означає дуже хрінова.
Ситуація "важка але контрольована" - означає дупа, будемо відступати...
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18.02.2024 17:16
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Ви карту бачили? Яка там стабільність?
Як в авдіївці?
Задовбали брехунці
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18.02.2024 16:18 Відповісти
Таке враження, що марафон брехатиме аж доти, поки одного ранку українці не прокинуться в іншій державі.
Все стабільно у них..
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18.02.2024 16:19 Відповісти
Конкретно тут правда.
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18.02.2024 16:42 Відповісти
Ну да. До пори до часу. Ніби там не збираються сили атакувати наші позиції
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18.02.2024 16:48 Відповісти
Та де ж правда. Я карту відкотив до 15 лютого: і з того часу і районі Роботиного - тільки просування оркви. Жодного відкату. А в районі Вербового - так і подавно. То за яку дату цей речник тлумачить?
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18.02.2024 18:30 Відповісти
Переклад на людську мову термінів зеленого телемарахвону - 95

Ситуація "стабільна" - означає хрінова.
Ситуація "контрольована" - означає дуже хрінова.
Ситуація "важка але контрольована" - означає дупа, будемо відступати...
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18.02.2024 17:16 Відповісти
"противник має частковий успіх..."
"відійшли на вигідні позиції..."
"втрата ___ не має стратегічного значення."
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18.02.2024 19:10 Відповісти
******* це наше Фсьо за нього і тримаємося !!!
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18.02.2024 17:46 Відповісти
ніде так не брешуть, як ловеласи про свої перемоги, мисливці та рибалки про свої трофеї, а також генерали про свої здобутки
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18.02.2024 18:23 Відповісти
Да уж. Что-то посыпались мы.
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18.02.2024 21:35 Відповісти
Суки брехливі. ні дня без обстрілів. гатять і вдень і вночі.
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18.02.2024 21:45 Відповісти
 
 