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Новости Война
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Запорожская область (2828) наступление (197) Лыховий Дмитрий (70)

Ситуация на Запорожском направлении стабильна, - Силы обороны

роботине

Российские оккупационные войска не имели успеха на Запорожском направлении, сейчас ситуация там стабильная.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ситуация на Запорожском направлении является стабильной. Она стабилизирована. Ни на одном направлении, и Запорожском также, враг успеха не имел. Речь идет, скорее всего о локальных попытках в направлении села Работино. К такой активности Силы обороны были готовы… Вывод – враг получил по зубам, откатился", - сказал он в эфире телемарафона в воскресенье днем.

По словам спикера, в противника нет на большой протяжности запорожского направления одного сконцентрированного ударного кулака для того, чтобы проломить нашу оборону.

"Там особенные специфические условия и природные, и фортификационные. Ему там будет очень сложно, если что", - сказал он.

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По словам спикера, на Авдеевском направлении после отхода украинских сил на заранее подготовленные позиции, россияне предприняли около 20-30 штурмовых действий.

"За минувшие сутки было 14. Это тоже очень большая цифра по сравнению с другими участками фронта, где происходят боевые действия, но это все же немного тише (относительно), чем было до этого", - отметил Лыховий.

Лиховой также сказал, что одним из горячих является Марьинское направление, где только за вчерашний день было отбито 23 штурмовых действия россиян.
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Топ комментарии
+8
Ви карту бачили? Яка там стабільність?
Як в авдіївці?
Задовбали брехунці
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18.02.2024 16:18
+7
Таке враження, що марафон брехатиме аж доти, поки одного ранку українці не прокинуться в іншій державі.
Все стабільно у них..
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18.02.2024 16:19
+6
Переклад на людську мову термінів зеленого телемарахвону - 95

Ситуація "стабільна" - означає хрінова.
Ситуація "контрольована" - означає дуже хрінова.
Ситуація "важка але контрольована" - означає дупа, будемо відступати...
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18.02.2024 17:16
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Правила форума Совет форумчан
Ви карту бачили? Яка там стабільність?
Як в авдіївці?
Задовбали брехунці
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18.02.2024 16:18 Ответить
Таке враження, що марафон брехатиме аж доти, поки одного ранку українці не прокинуться в іншій державі.
Все стабільно у них..
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18.02.2024 16:19 Ответить
Конкретно тут правда.
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18.02.2024 16:42 Ответить
Ну да. До пори до часу. Ніби там не збираються сили атакувати наші позиції
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18.02.2024 16:48 Ответить
Та де ж правда. Я карту відкотив до 15 лютого: і з того часу і районі Роботиного - тільки просування оркви. Жодного відкату. А в районі Вербового - так і подавно. То за яку дату цей речник тлумачить?
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18.02.2024 18:30 Ответить
Переклад на людську мову термінів зеленого телемарахвону - 95

Ситуація "стабільна" - означає хрінова.
Ситуація "контрольована" - означає дуже хрінова.
Ситуація "важка але контрольована" - означає дупа, будемо відступати...
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18.02.2024 17:16 Ответить
"противник має частковий успіх..."
"відійшли на вигідні позиції..."
"втрата ___ не має стратегічного значення."
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18.02.2024 19:10 Ответить
******* це наше Фсьо за нього і тримаємося !!!
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18.02.2024 17:46 Ответить
ніде так не брешуть, як ловеласи про свої перемоги, мисливці та рибалки про свої трофеї, а також генерали про свої здобутки
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18.02.2024 18:23 Ответить
Да уж. Что-то посыпались мы.
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18.02.2024 21:35 Ответить
Суки брехливі. ні дня без обстрілів. гатять і вдень і вночі.
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18.02.2024 21:45 Ответить
 
 