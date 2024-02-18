Ситуация на Запорожском направлении стабильна, - Силы обороны

Российские оккупационные войска не имели успеха на Запорожском направлении, сейчас ситуация там стабильная.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ситуация на Запорожском направлении является стабильной. Она стабилизирована. Ни на одном направлении, и Запорожском также, враг успеха не имел. Речь идет, скорее всего о локальных попытках в направлении села Работино. К такой активности Силы обороны были готовы… Вывод – враг получил по зубам, откатился", - сказал он в эфире телемарафона в воскресенье днем.

По словам спикера, в противника нет на большой протяжности запорожского направления одного сконцентрированного ударного кулака для того, чтобы проломить нашу оборону.

"Там особенные специфические условия и природные, и фортификационные. Ему там будет очень сложно, если что", - сказал он.

Смотрите также: На Запорожском направлении украинские защитники разгромили наступление россиян, - ОК "Захід". ВИДЕО

По словам спикера, на Авдеевском направлении после отхода украинских сил на заранее подготовленные позиции, россияне предприняли около 20-30 штурмовых действий.

"За минувшие сутки было 14. Это тоже очень большая цифра по сравнению с другими участками фронта, где происходят боевые действия, но это все же немного тише (относительно), чем было до этого", - отметил Лыховий.

Лиховой также сказал, что одним из горячих является Марьинское направление, где только за вчерашний день было отбито 23 штурмовых действия россиян.