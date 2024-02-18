На Запорожском направлении украинские защитники разгромили наступление россиян, - ОК "Захід". ВИДЕО
Российские войска пошли в наступление на Запорожском направлении, однако их разгромили украинские военные.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОК "Захід".
На Запорожском направлении украинские защитники уничтожили 18 единиц техники, в том числе 3 танка, также ликвидировано 70 оккупантов, еще 80 получили ранения.
"После наступления россияне отошли на прежние позиции. В наступлении было задействовано 30 единиц техники и достаточно большой личный состав противника", - отметили в ОК "Запад".
Топ комментарии
+23 Шимус
показать весь комментарий18.02.2024 10:09
+15 Serhios Bond #490169
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+12 чудини xelbyb
показать весь комментарий18.02.2024 10:15
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обливають..одні і ті ж,під кожною новиною
Операція "прикриття" від 3-ї штурмової. На телемарафоні. Багато відео від 3-ї штурмової, з накладеним водяним знаком, пресофіцер на марафоні.
А інших бригад ніби і не було. Щось я злий від того.
Бригади Авдіївки: 110, 23, 47, 53, 59, 130ТРО ... і ще придані.
Заяви прес офіцера 3-ої штурмової подобаються Марафону.
Коментарі від прес офіцерів інших бригад про Авдіївку на Марафоні хтось бачив?
То з кацапів сміялися за "отріцатєльноє наступлєніє", тепер самі користуються такими зворотами.
Де патріоти? Хто прийме відповідальність за долю України?
Територія відповідальності: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Волинська , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Закарпатська , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Івано-Франківська , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Львівська , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Рівненська , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Тернопільська , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Хмельницька та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Чернівецька областіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%C2%BB#cite_note-1 [1] .
Тобто не зрозуміло, до чого тут ОК "Захід". Геройські керують зі Львову якоїсь своєю бригадою?
Це типу - ми орали, я та трактор.