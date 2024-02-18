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На Запорожском направлении украинские защитники разгромили наступление россиян, - ОК "Захід". ВИДЕО

Российские войска пошли в наступление на Запорожском направлении, однако их разгромили украинские военные.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОК "Захід".

На Запорожском направлении украинские защитники уничтожили 18 единиц техники, в том числе 3 танка, также ликвидировано 70 оккупантов, еще 80 получили ранения.

"После наступления россияне отошли на прежние позиции. В наступлении было задействовано 30 единиц техники и достаточно большой личный состав противника", - отметили в ОК "Запад".

Читайте также: В Запорожском районе был слышен взрыв: предварительно - попадание в объект инфраструктуры на окраине Запорожья

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Автор: 

Запорожская область (3102) ВСУ (6608) наступление (209)


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Топ комментарии
+23
-80 орків 18 коробок в нас втрат 0
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18.02.2024 10:09
+15
Берлін на черзі,а там до літа і Вашингтон.
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18.02.2024 10:19
+12
кругом гадиш да? всі теми вже засрав ботик))
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18.02.2024 10:15
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-80 орків 18 коробок в нас втрат 0
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18.02.2024 10:09 Ответить
Частіше б з нулем у нас.
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18.02.2024 10:37 Ответить
Тривожна тенденція.
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18.02.2024 10:10 Ответить
напівоточення,як в Авдіївці ще немає?
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18.02.2024 10:11 Ответить
кругом гадиш да? всі теми вже засрав ботик))
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18.02.2024 10:15 Ответить
З якою метою питаєш?
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18.02.2024 10:23 Ответить
Є. Кацапи ротом напівоточили прутня.
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18.02.2024 10:26 Ответить
От і звідки береться таке лайно? Прямо з концерту зедовбня...
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18.02.2024 10:48 Ответить
Так це ж риторика про несвоєчасний відхід з протилежного політичного табору. Чи все одно - завжди невістка винувата.
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18.02.2024 11:16 Ответить
Що вже на черзі Запоріжжя?А там до літа і Київ?
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18.02.2024 10:14 Ответить
Берлін на черзі,а там до літа і Вашингтон.
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18.02.2024 10:19 Ответить
Або членограй на роялі або Україна.Вибору більше не має.Смерть або воля?
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18.02.2024 10:16 Ответить
А що ти тут скиглиш,йди та скидуй членограя,будеш замість нього керувати.
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18.02.2024 10:20 Ответить
Йому не можна- ***** йому платить щоб тут серити )
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18.02.2024 10:29 Ответить
Та це зрозуміло.
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18.02.2024 10:30 Ответить
це ше хто членограй треба розібратися - дивись уважно:

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18.02.2024 10:23 Ответить
Скрізь орківські боти,гадять та брудом
обливають..одні і ті ж,під кожною новиною
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18.02.2024 10:21 Ответить
NeTojPrytula

Операція "прикриття" від 3-ї штурмової. На телемарафоні. Багато відео від 3-ї штурмової, з накладеним водяним знаком, пресофіцер на марафоні.

А інших бригад ніби і не було. Щось я злий від того.

Бригади Авдіївки: 110, 23, 47, 53, 59, 130ТРО ... і ще придані.
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18.02.2024 10:23 Ответить
Так там же мін херц Білецький прогнувся "...відійшили на заздалегідь підготовлені позиції..."
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18.02.2024 10:27 Ответить
Та ж 110 воювала в Авдіївцї ДВА РОКИ, але Марафон піарить тільки нещодавно перекинуту туди 3-тю штурмову.
Заяви прес офіцера 3-ої штурмової подобаються Марафону.

Коментарі від прес офіцерів інших бригад про Авдіївку на Марафоні хтось бачив?

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18.02.2024 10:27 Ответить
третья прикрывала отход

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18.02.2024 10:30 Ответить
Це причина не згадувати про інші бригади, бійці яких воювали та гинули за Україну?
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18.02.2024 10:35 Ответить
Military Secret
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18.02.2024 10:37 Ответить
Угу. Участь 3-ої штурмової не секрет, а інших секрет....
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18.02.2024 10:39 Ответить
Угу
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18.02.2024 10:41 Ответить
Третя штурмова увійшла до Авдіївки 12 лютого. А коли почався відхід? Через тиждень майже. Бо плани були сирського "на авось" станется чудо і вдастся відстояти Авдіївку. То не сталося. Ну і що б не задавили питання - а для чого було направляти 3 штурмову? - відповідь: для прикриття відходу.
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18.02.2024 10:40 Ответить
"розгромили наступ" це із офісу надіслали такі терміни?
То з кацапів сміялися за "отріцатєльноє наступлєніє", тепер самі користуються такими зворотами.
Де патріоти? Хто прийме відповідальність за долю України?
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18.02.2024 10:41 Ответить
Много МТ-ЛБ, поиздержалась "вторая армия мира".
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18.02.2024 10:48 Ответить
музика трохи бісить.
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18.02.2024 10:59 Ответить
На авдіївському напрямі теж громили і громили наступи кацапів а як членограй на роялі зняв Залужного і 16 генералів то і обісрались і дали драп-марш.Тепер черга Краматорська і Словянська а там і .................
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18.02.2024 11:00 Ответить
До думатись міняти командування в критичний момент міг тільки лох або зрадник....
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18.02.2024 11:04 Ответить
Єрмак теж зник і затаївся...Готовлять якусь западлянку та зраду..
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18.02.2024 11:06 Ответить
Медведчук в Москві парадний мундир заказав на Хрещатику......
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18.02.2024 11:08 Ответить
т-54 капець, + мотолыги
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18.02.2024 11:27 Ответить
Наші пишуть про розгром, а орки - про те, що вони станом на 10 ранку просунулися на деяких ділянках до 2 км, взяли декілька крупних опорників і штурм триває. Звісно, краще, щоб це орки брехали, а не наші. Але, надто протилежні оцінки боів, щось тут не те. Була інформація, що орки на запорізькому напрямі зконцентрували дуже велику кількість солдат і техніки. Може десь наші і розгромили колону, але треба чесно казати про загальну картину. Бо, як показує досвід, вірити не можна нікому. Ну, окрім, хіба, що воїнів ЗСУ, які знаходяться безпосередньо на передку.
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18.02.2024 11:32 Ответить
На півночі Авдіївки кацапи продвинулися на 3 км вглиб (і десь 5 км в ширину) за 4 месяці боїв, але всі ці 4 місяці кожен день говорили про свої вдалі штурми по 1-2 км за день
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18.02.2024 11:54 Ответить
Оперативне командування «Захід» (ОК «Захід», https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 в/ч А0796) - оперативне об'єднання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Сухопутних військ Збройних Сил України у західній частині України на території 8 областей. Штаб розташований в місті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5 Рівне .

Територія відповідальності: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Волинська , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Закарпатська , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Івано-Франківська , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Львівська , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Рівненська , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Тернопільська , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Хмельницька та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Чернівецька областіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%C2%BB#cite_note-1 [1] .

Тобто не зрозуміло, до чого тут ОК "Захід". Геройські керують зі Львову якоїсь своєю бригадою?
Це типу - ми орали, я та трактор.
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18.02.2024 12:25 Ответить
Смерть кацапам!
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18.02.2024 12:51 Ответить
 
 