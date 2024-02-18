На Запорожском направлении украинские защитники разгромили наступление россиян, - ОК "Захід". ВИДЕО

Российские войска пошли в наступление на Запорожском направлении, однако их разгромили украинские военные.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОК "Захід".

На Запорожском направлении украинские защитники уничтожили 18 единиц техники, в том числе 3 танка, также ликвидировано 70 оккупантов, еще 80 получили ранения.

"После наступления россияне отошли на прежние позиции. В наступлении было задействовано 30 единиц техники и достаточно большой личный состав противника", - отметили в ОК "Запад".

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