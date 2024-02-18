На Запорізькому напрямку українські захисники розгромили наступ росіян, – ОК "Захід". ВIДЕО

Російські війська пішли у наступ на Запорізькому напрямку, проте їх розгромили українські військові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОК "Захід".

На Запорізькому напрямку українські захисники знищили 18 одиниць техніки, зокрема 3 танки, також ліквідовано 70 окупантів, ще 80 дістали поранення.

"Після наступу росіяни відійшли на попередні позиції. В наступі було задіяно 30 одиниць техніки та досить великий особовий склад противника", - зазначили в ОК "Захід".

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