Блінкен звернувся до представників Китаю й Індії щодо ядерної зброї РФ у космосі
Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорював питання про можливе створення Росією ядерної космічної зброї у розмові зі своїми китайськими та індійськими колегами в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The New York Times.
За інформацією видання, послання Блінкена було недвозначним: будь-який ядерний вибух у космосі знищить не лише американські супутники, але й супутники Пекіна та Нью-Делі.
Як йдеться у матеріалі, держсекретар також сказав, що оскільки президент РФ Володимир Путін чітко висловив свою зневагу до США, лідери Китаю Сі Цзіньпін та Індії Нарендра Моді повинні відмовити його від того, що може перетворитися на катастрофу.
За словами неназваних американських посадовців та незалежних аналітиків, через гіпотетичний ядерний вибух у космосі вийдуть з ладу глобальні системи зв'язку, що призведе до збоїв у роботі всіх систем – від служб екстреної допомоги до мобільного зв'язку та регулювання роботи генераторів і насосів.
Крім того, стверджують вони, уламки від вибуху розлетяться по всій низькій навколоземній орбіті та ускладнять навігацію, якщо не унеможливлять її для всіх супутників – від супутників Starlink, що використовуються для інтернет-зв'язку, до супутників-шпигунів.
Навіть якщо РФ виведе ядерну зброю на орбіту, американські посадовці, з якими спілкувався The New York Times, сходяться на думці, що ця зброя не буде підірвана.
Натомість, кажуть вони, вона залишатиметься на низькій орбіті як бомба уповільненої дії, нагадуючи Путіну, що якщо на нього занадто сильно тиснутимуть санкціями або військовим спротивом його амбіціям в Україні чи за її межами, він може знищити економіку, не зачіпаючи при цьому населення Землі.
Високопоставлений представник розвідки на умовах анонімності сказав виданню, що, на його думку, РФ розробляє ядерну зброю космічного базування, оскільки Путін вважає, що жоден з його супротивників, включно зі США, не ризикне піти на пряму конфронтацію з Росією через розгортання супутника з ядерним озброєнням.
Інший представник розвідки розповів, що Путін, можливо, робить ставку на те, що загроза ядерного вибуху в космосі відрізняється від загрози знищення Лос-Анджелеса або Лондона, адже Путін погрожуватиме техніці, а не людям, що, на його думку, дає йому більшу свободу дій при розгортанні нового супутника.
Будь ласка, зачекайте...
Семён Скрепецкий
а взяти, як сферічного коня в вакуумі, наприклад, одного з найбагатішіх бізнесменів світу - ілона маска! цей довбень усіляко сприяє террористичному режиму куйла, він хоча б зараз усвідомлює, що куйло, якщо підірве бімбу в космосі, знищить і його, маска, супутники?
вражає жадібність західних бізнесменів, які готові продати терористу все що йому потрібно, навіть не замислюючись про наслідки...
вражає недалекоглядність західних політиків, які вважають, що їх це ніяк не зачепить... вражає!!!
- демократія програє собі через свої правила які вона не може переступити в той час коли диктаторам пофіг на ці правила. Якось так.
Стіна і Трамп важливіші!
Вангую, що скоро Пончик запустить такі ж ракети на орбіту, ну а ****?
А всього лише, що треба було - надати Україні усю зброю, ми б вип*здили кацапів і ніхто б не здогадався, наскільки Захід ослаб і не контролює ситуацію.
сказали прибери свої говнєти до такого то числа не прибереш вєбем
чи тепер коли у ***** чдерні бомби він може витаоряти що завгодно ?
ну вже ж скільки перевірено , мій війною і ганьбою обирай війну , бо отримаєш ганьбу і війну разом
І-замість того, щоб розвивати свою індустрію-вони готові забрати космос та майбутнє у всього людства...
Раша-така раша
Starfish Prime - один из проектов США по изучению воздействия ядерного взрыва в условиях космического пространства.
Запущенная с помощью ракеты «Тор» ядерная боеголовка с зарядом W49 мощностью 1,44 мегатонны была приведена в действие на высоте 400 километров над атоллом Джонстон в Тихом океане.
На Гавайях на расстоянии 1500 километров от эпицентра взрыва под воздействием электромагнитного импульса вышли из строя три сотни уличных фонарей, телевизоры, радиоприёмники и другая электроника.
Взрыв повлиял и на космические аппараты. Три спутника (к ним относились TRAAC и Transit 4B), были сразу выведены из строя электромагнитным импульсом. Заряженные частицы, появившиеся в результате взрыва, были захвачены магнитосферой Земли, в результате чего их концентрация в радиационном поясе Земли увеличилась на 2-3 порядка. Воздействие радиационного пояса привело к очень быстрой деградации солнечных батарей и электроники ещё у семи спутников. В общей сложности взрыв вывел из строя треть космических аппаратов, находившихся на низких орбитах в момент взрыва.
Та тут не просити треба, а вимагати. Шо - у США вже не залишилося важелів впливу на русню? Все ж є. Беріть та застосовуйте. Якщо санкції, то по-справжньому пекльні, якщо зброю Україні, то лише ************ і у потрібній кількості. І повний ігнор недоутворення під назвою рашка. І за найменші провокації у свй бік карати немилосердно (збивать літаки, топити кораблі, і т.д.).
Якщо на Заході вірять -вони дурні.
Але я чомусь думаю, що не вірять. А "вірою" лише прикривають свою гнилизну, мовляв, не можемо нічого зробити з путіном, тому доведеться
Україні йти на поступки.
отже тількі висотний підрив, але постраждає все супутникове угруповування в нашому випадку цікаве, що й старлінк від Маска, який вже доволі послідовно повторює спільні для нього та Трампа вигадані ствердження та посили. космічному бізнесу прийде край через сміття на орбітах. мрія Маска про Марс йде під 3 чорти (Зубрін - оцінить).
скоріше за все через Такера передали прохання про перемовини та перемир'я в подіях ультиматума Рябкова - рашистам, як завжди потрібно виграти час: "ням бі ліш дєнь прастаять та ночь пратержаться"
аніж чекати, поки російські терористи і диверсанти знищать тисячі дорогущих супутників у космосі.
До речі, російські терористи і самі цього очікують, адже це справедливо:
якщо вони вважають за можливе знищувати чуже майно (техніку) і погрожувати цим,
то симетрично інші люди вправі знищити їхнє майно (техніку), тим більше, задля захисту свого.
Але ще більш ефективно знищувати не окремі російські супутники чи ракети, а їхні стартові майданчики, бо тих майданчиків менше, ніж ракет.