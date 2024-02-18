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Індія (638) Китай (4350) ядерна зброя (1110) Блінкен (1147)

Блінкен звернувся до представників Китаю й Індії щодо ядерної зброї РФ у космосі

блінкен,остін

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорював питання про можливе створення Росією ядерної космічної зброї у розмові зі своїми китайськими та індійськими колегами в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The New York Times.

За інформацією видання, послання Блінкена було недвозначним: будь-який ядерний вибух у космосі знищить не лише американські супутники, але й супутники Пекіна та Нью-Делі.

Як йдеться у матеріалі, держсекретар також сказав, що оскільки президент РФ Володимир Путін чітко висловив свою зневагу до США, лідери Китаю Сі Цзіньпін та Індії Нарендра Моді повинні відмовити його від того, що може перетворитися на катастрофу.

За словами неназваних американських посадовців та незалежних аналітиків, через гіпотетичний ядерний вибух у космосі вийдуть з ладу глобальні системи зв'язку, що призведе до збоїв у роботі всіх систем – від служб екстреної допомоги до мобільного зв'язку та регулювання роботи генераторів і насосів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден доручив провести переговори з Росією щодо запуску ядерної зброї в космос, - Кірбі

Крім того, стверджують вони, уламки від вибуху розлетяться по всій низькій навколоземній орбіті та ускладнять навігацію, якщо не унеможливлять її для всіх супутників – від супутників Starlink, що використовуються для інтернет-зв'язку, до супутників-шпигунів.

Навіть якщо РФ виведе ядерну зброю на орбіту, американські посадовці, з якими спілкувався The New York Times, сходяться на думці, що ця зброя не буде підірвана.

Натомість, кажуть вони, вона залишатиметься на низькій орбіті як бомба уповільненої дії, нагадуючи Путіну, що якщо на нього занадто сильно тиснутимуть санкціями або військовим спротивом його амбіціям в Україні чи за її межами, він може знищити економіку, не зачіпаючи при цьому населення Землі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Комітету США розвідки Конгресу Тернер своєю заявою щодо "серйозної загрози нацбезпеці" намагався натиснути на конгресменів для схвалення допомоги Україні, - New York Times

Високопоставлений представник розвідки на умовах анонімності сказав виданню, що, на його думку, РФ розробляє ядерну зброю космічного базування, оскільки Путін вважає, що жоден з його супротивників, включно зі США, не ризикне піти на пряму конфронтацію з Росією через розгортання супутника з ядерним озброєнням.

Інший представник розвідки розповів, що Путін, можливо, робить ставку на те, що загроза ядерного вибуху в космосі відрізняється від загрози знищення Лос-Анджелеса або Лондона, адже Путін погрожуватиме техніці, а не людям, що, на його думку, дає йому більшу свободу дій при розгортанні нового супутника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгрес США вже "кілька тижнів" знає про загрозу розробки РФ протисупутникової зброї, - спікер Джонсон

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Топ коментарі
+22
вражає ця безпомічність... і безкінечна балаканина
вражає жадібність західних бізнесменів, які готові продати терористу все що йому потрібно, навіть не замислюючись про наслідки...
вражає недалекоглядність західних політиків, які вважають, що їх це ніяк не зачепить... вражає!!!
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18.02.2024 19:40
+16
"Картина маслом - Рюриковичи"
Семён Скрепецкий
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18.02.2024 19:37
+16
Походу демократії виростили терориста, який взяв весь світ у заручники.
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18.02.2024 19:39
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"Картина маслом - Рюриковичи"
Семён Скрепецкий
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18.02.2024 19:37 Відповісти
та ці харі, принаймні переслідують свої, нехай збочені, але цілі...
а взяти, як сферічного коня в вакуумі, наприклад, одного з найбагатішіх бізнесменів світу - ілона маска! цей довбень усіляко сприяє террористичному режиму куйла, він хоча б зараз усвідомлює, що куйло, якщо підірве бімбу в космосі, знищить і його, маска, супутники?
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18.02.2024 19:42 Відповісти
Якесь чучело кацапське буде погрожувати всьому живому на землі???То може не варто чекати,превентивно влупити по проклятому москвабаду???
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18.02.2024 20:14 Відповісти
Щас тупориле свинособаче лайно відправиться за русскім ваєнним карабльом, де вам усім і місце, виригнуте ****** біосміття.
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18.02.2024 20:32 Відповісти
Ну так ну так - у нас хоч нація утворилася , до речі а як там поживає русская нація - упс а її ніту, як так ( башкирська нація є якутська є а русской ніту )?
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18.02.2024 21:13 Відповісти
Походу демократії виростили терориста, який взяв весь світ у заручники.
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18.02.2024 19:39 Відповісти
вражає ця безпомічність... і безкінечна балаканина
вражає жадібність західних бізнесменів, які готові продати терористу все що йому потрібно, навіть не замислюючись про наслідки...
вражає недалекоглядність західних політиків, які вважають, що їх це ніяк не зачепить... вражає!!!
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18.02.2024 19:40 Відповісти
Не памʼятаю хто сказав.

- демократія програє собі через свої правила які вона не може переступити в той час коли диктаторам пофіг на ці правила. Якось так.
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18.02.2024 19:50 Відповісти
А что им ещё остаётся делать? Итальянцы вон ваши даже при Муссолини не воевали, после 22 лет фашизма, с немецкими элитными войсками рядом, несмотря на 150 000 гражданских смертей. А что будет сейчас, после 3-4 поколений мультикультурализма и куколдизма? Да они на руках российские танки в Рим сами отнесут как только они на границе появятся
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18.02.2024 20:09 Відповісти
Я більш ніж впевнений, що при такому сценарії, тоталітарні країни в разі початку прямої конфронтації з США і ЄС будуть діяти більш ефективно і швидко 🤬🤬🤬
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18.02.2024 19:41 Відповісти
Чим більш високотехнологічна краіна тим сильнішими будуть наслідки -- рашка на це і б"є
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18.02.2024 19:45 Відповісти
Оооо так , пане Блінкен... якось так воно й почнеться, власне , не розпочатись вже не може. І це ще Україна не робила певних заяв..., скажімо, з констатацією фактів, очевидних для всіх країн на Землі. Доперезавантажували відносини з людиноненависниками, рожевощокі дурні, що не мислите життя без кондиціонера й душа?
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18.02.2024 19:49 Відповісти
Конгресу нема коли розглядати такі дрібниці, як ядерний вибух на орбіті.

Стіна і Трамп важливіші!
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18.02.2024 19:49 Відповісти
Огидно , що лише Трамп.
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18.02.2024 19:52 Відповісти
Та збийте той супутник та й все. Чи виведіть його з ладу. Розміщення у космосі ядерної зброї заборонено. Навіщо ця уся трепологія? США побігли за допомогою до індусів та китайців. Навіть не смішно.

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18.02.2024 19:50 Відповісти
увімкніть мозок - до чого може призвести збиття такого супутника? ви впевненні, що траекторія його падіння не закінчиться в центрі твого міста?
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18.02.2024 20:04 Відповісти
Наврядчи ядерна бомба вибухне, якщо її збити. Скоріше, просто розлетиться на шматки без ядерної реакції.
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18.02.2024 20:11 Відповісти
ок, давайте полагатися на випадок...
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18.02.2024 20:16 Відповісти
Який ще випадок - ядерна бомба - це не вибухівка, яка може здетонувати, найменше пошкодження приводить до непрацездатності.
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18.02.2024 20:36 Відповісти
саме так, якийсь нонейм в інтернеті це сказав, значить правда!
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18.02.2024 20:40 Відповісти
А погуглити мозку не хватає?
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18.02.2024 20:46 Відповісти
Для ядерного вибуху потрібна ідеально синхронне спрацювання всіх частин імплозійного вибухового заряду. Зовнішній вплив, якщо і викличе вибух, то він буде несиментричним, потрібного стискання ядерного заряду не відбудеться. Буде лише розкидання радіоактивних уламків - брудна бомба, іншими словами.
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18.02.2024 20:59 Відповісти
Самі мозок увімкніть - чого це трястися увесь час, очікуючи підірве х..ло бомбу чи ні. До речі, радянський ядерний реактор вже падав у Канаді. Якщо будуть збивати, то траекторию прорахуєть.
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18.02.2024 20:32 Відповісти
А де закінчаться "опади" від наслідків ядерного вибуху у космосі ? (( Відпрацьовані супутники в основному планово з орбіти зводять і десь у океані топлять , лише через якісь НП деякі падають непередбачувано , а уяви якщо в результаті того вибуху де попаде тисячі почнуть приземлятися ?(( До сьогоднішнього дня навколо землі літає хмара уламків від дурнуватого експерименту совкових недоуків , які простий супутник у космосі підірвали , а уяви наслідки вибуху ядерного ..... а ти упевнений що його епіцентр не над твоїм містом буде ?????
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18.02.2024 21:44 Відповісти
Ну то нехай США розміщає.А то виглядає жалюгідно.Нехай ще до Пакистану звертається.Ганьбитися,так на повну.Світова і єдина наддержава з десятком супер авіаносців і найбільшою кількістю авіації звертається.
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18.02.2024 19:50 Відповісти
США колись і мали космічні війни вести,що совок від цього обкакався.А зараз там гендери в пріорітеті.І у всіх фільмах має бути темношкірий,навіть якщо це ніде не вписується.
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18.02.2024 19:52 Відповісти
Ironically, the US is now in a situation similar to the one the USSR once was. Due to an absolutely unbridled and shameless price-gouging by the defense contractors, the US government pays several times more than China or Russia for weapons systems with similar characteristics. The lion's share of the defense spending ends up in the deep pockets of the defense industry executives and major shareholders. There is simply no way to change that given the small number of ke defense suppliers. The US cannot afford a new arms race, this is the dirty secret everyone knows, and one of the reasons for Trump's America First push.
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18.02.2024 20:27 Відповісти
Зброя в США кращої якості.Ті ж ракети Томагавк,кращі,ніж москальські х-101.
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18.02.2024 20:29 Відповісти
ще + эврей)))
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18.02.2024 20:43 Відповісти
До них так і не дійде, що жодні умовляння та переконання не діють на божевільних терористів і не важливо, від кого вони йдуть (не кажучи вже про те, що Індія та Китай це лицемірна погань, на яку не варто розраховувати). Існує дуже серйозна загроза і її слід ліквідувати до того, як вона буде реалізована - якщо це не буде зроблено, то весь цивілізований світ рано чи пізно дуже дорого за це заплатить.
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18.02.2024 19:54 Відповісти
КНДР такий: А шо, так можна було?!
Вангую, що скоро Пончик запустить такі ж ракети на орбіту, ну а ****?
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18.02.2024 20:15 Відповісти
Гадаю, Ви не помиляєтесь - це лише питання часу. Схоже, скоро завдяки паРаші чи не кожен божевільний диктатор чи якась банда терористів в сандалях матимуть по ядерній бомбі, бо західний світ не може вгамувати недоімперію оскаженілих психопатів.
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18.02.2024 20:21 Відповісти
Здається, Захід вже фсьо. Якщо вже США побігли вмовляти Китай з Індією, бо самі не взмозі впоратися з одним ******, то слід чекати парад диктаторів-террористів з ЯЗ.
А всього лише, що треба було - надати Україні усю зброю, ми б вип*здили кацапів і ніхто б не здогадався, наскільки Захід ослаб і не контролює ситуацію.
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18.02.2024 20:25 Відповісти
а не запустить ли ее нам?
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18.02.2024 22:57 Відповісти
Єдиний засіб запобігти цьому лихові - превентивне знищення москальських космодромів та підприємств космічної галузі. А щоб виконати це якнайшвидше та ефективніше - треба надати Україні певну кількість далекобійних ракет.
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18.02.2024 19:56 Відповісти
Збивати все що з мордору злітатиме в космос!
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18.02.2024 20:01 Відповісти
А касапам пох, їм аби на зло усьому білому людству...
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18.02.2024 20:03 Відповісти
а чому штати себе так ведуть ?

сказали прибери свої говнєти до такого то числа не прибереш вєбем
чи тепер коли у ***** чдерні бомби він може витаоряти що завгодно ?

ну вже ж скільки перевірено , мій війною і ганьбою обирай війну , бо отримаєш ганьбу і війну разом
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18.02.2024 20:03 Відповісти
Той робить вигляд, що є чим лякати мадамов в парку, а мадами роблять вигляд, що лякаються
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18.02.2024 20:07 Відповісти
Якщо ***** висловило зневагу до США, чи не повинні саме США поставити його на місце, а не бігати, умовляти Китай і Індію? Ви хоч розумієте, що випрошуючи їх "втихомирити психопата" ви визнаєте їх домінування над собою? Як ви взагалі до такого скотилися?
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18.02.2024 20:12 Відповісти
Станислав Лем ..роман в стихах... ***** на Луне ...
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18.02.2024 20:17 Відповісти
Дуже проста та зрозуміла історія... Раша не може в космос.. програє в ньому тотально.. супутників в них меньше в тисячи разів, наукових програм та пілотованої космонавтики майже не їснує.. і-жодних перспектив.
І-замість того, щоб розвивати свою індустрію-вони готові забрати космос та майбутнє у всього людства...
Раша-така раша
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18.02.2024 20:25 Відповісти
Шо, Блінчік - неприємним є розголос про тотальну американську імпотенцію?
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18.02.2024 20:26 Відповісти
Які ж ви убогі й сірі ((( Взяли б ********** підарів і забули за будь-які загрози. Замість цього тільки підсилюють апетит ********* до шантажу й провокацій
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18.02.2024 20:33 Відповісти
Не думаю що ЯЗ на орбіті буде щоб там іі й підірвати. Скоріш за все, щоб нанести вертикально удар по потрібній точці планети.
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18.02.2024 20:37 Відповісти
Не имея возможности обеспечить такую же группировку спутников как США кацапы опустят их до своего уровня. Нет у нас, значит нет и у вас
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18.02.2024 20:53 Відповісти
На Землі воно одне місто пошкодить. А в космосі 3-4 бомбочкі і супутникової навігації, низькоорбітальних супутників зв'язку і усього іншого на всьом шарікє немає.

Starfish Prime - один из проектов США по изучению воздействия ядерного взрыва в условиях космического пространства.
Запущенная с помощью ракеты «Тор» ядерная боеголовка с зарядом W49 мощностью 1,44 мегатонны была приведена в действие на высоте 400 километров над атоллом Джонстон в Тихом океане.
На Гавайях на расстоянии 1500 километров от эпицентра взрыва под воздействием электромагнитного импульса вышли из строя три сотни уличных фонарей, телевизоры, радиоприёмники и другая электроника.
Взрыв повлиял и на космические аппараты. Три спутника (к ним относились TRAAC и Transit 4B), были сразу выведены из строя электромагнитным импульсом. Заряженные частицы, появившиеся в результате взрыва, были захвачены магнитосферой Земли, в результате чего их концентрация в радиационном поясе Земли увеличилась на 2-3 порядка. Воздействие радиационного пояса привело к очень быстрой деградации солнечных батарей и электроники ещё у семи спутников. В общей сложности взрыв вывел из строя треть космических аппаратов, находившихся на низких орбитах в момент взрыва.
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19.02.2024 00:41 Відповісти
Думаю, світ дрижить петред пуйлом. І тільки Україна бʼється до останнього.
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18.02.2024 20:54 Відповісти
китаец может вызвать кацапа на ковер и ликвидировать при непослушании.
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18.02.2024 20:55 Відповісти
Тепер весь конгрес США може піти і поцілувати в сраку свого ТРАМПА.
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18.02.2024 21:02 Відповісти
Польський Дональд таки правий "... Рейган перевертається у труні", зі швидкістю міксера. Нинішні "лідери" цивілізованого світу, з усім своїм арсеналом, не в змозі вгамувати цього тупого гнома-недопалка. Вся їх надія на українського воїна... СОРОМ !!!
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18.02.2024 21:09 Відповісти
Дожилися що один бункерний терорист погрожує існуванням цілому світу, був би Рейган живий він би довго з ним не цяцькався
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18.02.2024 21:13 Відповісти
Тиранія - це не вихід, у тиранів немає шансу, отже лишається тільки зробити харакірі своєму Его, і з легкою душею покинути цей світ, лишити його під контролем егоїстичних мавп
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18.02.2024 22:13 Відповісти
Який сором та приниження... США просять якихось зачуханих китайоз та індусів вплинути на *****... Бо, бачте, від вибуху у космосі постраждають всі.

Та тут не просити треба, а вимагати. Шо - у США вже не залишилося важелів впливу на русню? Все ж є. Беріть та застосовуйте. Якщо санкції, то по-справжньому пекльні, якщо зброю Україні, то лише ************ і у потрібній кількості. І повний ігнор недоутворення під назвою рашка. І за найменші провокації у свй бік карати немилосердно (збивать літаки, топити кораблі, і т.д.).
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18.02.2024 21:14 Відповісти
ага, зара Трамп прийде, ще й допоможе кацапам
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18.02.2024 22:11 Відповісти
Хто небудь його грохне вже? Скаженну собаку треба приспати
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18.02.2024 21:20 Відповісти
Маск хлебальник разинул , ведь ядерный импульс все гасит и кацапские спутники
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18.02.2024 21:33 Відповісти
Повторю: молодці кацапи. Колись Р.Рейґан налякав совка СОІ, тепер кацапня вирішила повторити цей трюк.

Якщо на Заході вірять -вони дурні.

Але я чомусь думаю, що не вірять. А "вірою" лише прикривають свою гнилизну, мовляв, не можемо нічого зробити з путіном, тому доведеться

Україні йти на поступки.
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18.02.2024 21:46 Відповісти
писец ГЛОНАСС
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18.02.2024 21:54 Відповісти
Ну що, Маск, допомогли тобі твої кацапи. Цікаво, що коли Маск мило бєсєдує с путіним, то путін так приємно йому либиться, хоча знає про розробку кацапської зброї, яка знищить бізнес Маска
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18.02.2024 21:54 Відповісти
кацапы тупые - ядерный импульс не разбирает свой чужой
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18.02.2024 21:55 Відповісти
тут только точечные удары ракетами нада , а США в этом впереди
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18.02.2024 21:57 Відповісти
а для чого вам супутники? без GPS не можете прожити? чи без супутникового TV? Взагалі, ви можете уявити на скількі Маск розбагатіє після такої очистки орбітального простору?
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18.02.2024 22:03 Відповісти
ви всі щось говорите, але ви - ніщо, ваша думка - нічого не важить, світом керують тирани з ядерною зброєю... єдине що ми можемо зробити - це відректись від світу людей, відректись від всього.
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18.02.2024 22:05 Відповісти
США втратили авторитет світового лідера.
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18.02.2024 22:33 Відповісти
сша. Вам от позора надо убиться головой об стену. Поползти в китай и голож*ым индусам скавчать о помощи...великая страна была...
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18.02.2024 23:00 Відповісти
вся космічна та протисупутникова зброя походить від сересер. це все просто погана гра "на понт" від росо - фашистів. напередодні вторгнення в Україну всі про https://www.dw.com/uk/piat-derzhav-vystupyly-za-podalshu-pidtrymku-nerozpovsiudzhennia-iadernoi-zbroi-a-60318924/a-60318924 все домовилися, тому вигадана небезпека від "чогось" ядерного можлива зараз і протягом тривалого часу виключно в вигляді https://defence-ua.com/weapon_and_tech/scho_bude_jakscho_rf_pidirve_jadernu_bombu_u_kosmosi_ta_naskilki_tse_virogidno-14462.html висотних підривів ЯЗ (особливо в полярних широтах, про що марять пропагандони): натомість використання ЯРР зараз знаходиться в площині фантазії, використання https://defence-ua.com/weapon_and_tech/suputnik_z_elektromagnitnoju_zbrojeju_detali_novoji_zbroji_rf_proti_ssha_pro_scho_jde_mova_jak_pratsjuje_chim_zagrozhuje-14473.html ЯЗ як агента для стискання в елктромагнітних контурах взагалі непотрібне - ЯЗ само по собі потужна зброя.
отже тількі висотний підрив, але постраждає все супутникове угруповування в нашому випадку цікаве, що й старлінк від Маска, який вже доволі послідовно повторює спільні для нього та Трампа вигадані ствердження та посили. космічному бізнесу прийде край через сміття на орбітах. мрія Маска про Марс йде під 3 чорти (Зубрін - оцінить).
скоріше за все через Такера передали прохання про перемовини та перемир'я в подіях ультиматума Рябкова - рашистам, як завжди потрібно виграти час: "ням бі ліш дєнь прастаять та ночь пратержаться"
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18.02.2024 23:08 Відповісти
Простіше і в тисячі разів дешевше знищити цю загрозу на етапі розгортання або ще раніше - до того, як вона буде готова до дії

аніж чекати, поки російські терористи і диверсанти знищать тисячі дорогущих супутників у космосі.

До речі, російські терористи і самі цього очікують, адже це справедливо:

якщо вони вважають за можливе знищувати чуже майно (техніку) і погрожувати цим,
то симетрично інші люди вправі знищити їхнє майно (техніку), тим більше, задля захисту свого.

Але ще більш ефективно знищувати не окремі російські супутники чи ракети, а їхні стартові майданчики, бо тих майданчиків менше, ніж ракет.
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19.02.2024 02:08 Відповісти
 
 