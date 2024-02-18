Блинкен обратился к представителям Китая и Индии относительного ядерного оружия РФ в космосе
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждал вопрос о возможном создании Россией ядерного космического оружия в разговоре со своими китайскими и индийскими коллегами в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times.
По информации издания, послание Блинкена было недвусмысленным: любой ядерный взрыв в космосе уничтожит не только американские спутники, но спутники Пекина и Нью-Дели.
Как говорится в материале, госсекретарь также сказал, что поскольку президент РФ Владимир Путин четко выразил свое пренебрежение США, лидеры Китая Си Цзиньпин и Индии Нарендра Моди должны отговорить его от того, что может превратиться в катастрофу.
По словам неназванных американских должностных лиц и независимых аналитиков, из-за гипотетичного ядерного взрыва в космосе выйдут из строя глобальные системы связи, что приведет к сбоям в работе всех систем – от служб экстренной помощи до мобильной связи и регулирования работы генераторов и насосов.
Кроме того, утверждают они, обломки от взрыва разлетятся по всей низкой околоземной орбите и усложнят навигацию, если не сделают ее невозможной для всех спутников – от спутников Starlink, используемых для интернет-связи, до спутников-шпионов.
Даже если РФ выведет ядерное оружие на орбиту, американские чиновники, с которыми общался The New York Times, сходятся во мнении, что это оружие не будет взорвано.
Зато, говорят они, оно будет оставаться на низкой орбите как бомба замедленного действия, напоминая Путину, что если на него слишком сильно будут давить санкциями или военным сопротивлением его амбициям в Украине или за ее пределами, он может уничтожить экономику, не затрагивая при этом население Земли.
Высокопоставленный представитель разведки на условиях анонимности сказал изданию, что, по его мнению, РФ разрабатывает ядерное оружие космического базирования, поскольку Путин считает, что ни один из его противников, включая США, не рискнет пойти на прямую конфронтацию с Россией из-за развертывания спутника с ядерным вооружением.
Другой представитель разведки рассказал, что Путин, возможно, делает ставку на то, что угроза ядерного взрыва в космосе отличается от угрозы уничтожения Лос-Анджелеса или Лондона, ведь Путин будет угрожать технике, а не людям, что, по его мнению, дает ему большую свободу действий при развертывании нового спутника.
Пожалуйста, подождите...
Семён Скрепецкий
а взяти, як сферічного коня в вакуумі, наприклад, одного з найбагатішіх бізнесменів світу - ілона маска! цей довбень усіляко сприяє террористичному режиму куйла, він хоча б зараз усвідомлює, що куйло, якщо підірве бімбу в космосі, знищить і його, маска, супутники?
вражає жадібність західних бізнесменів, які готові продати терористу все що йому потрібно, навіть не замислюючись про наслідки...
вражає недалекоглядність західних політиків, які вважають, що їх це ніяк не зачепить... вражає!!!
- демократія програє собі через свої правила які вона не може переступити в той час коли диктаторам пофіг на ці правила. Якось так.
Стіна і Трамп важливіші!
Вангую, що скоро Пончик запустить такі ж ракети на орбіту, ну а ****?
А всього лише, що треба було - надати Україні усю зброю, ми б вип*здили кацапів і ніхто б не здогадався, наскільки Захід ослаб і не контролює ситуацію.
сказали прибери свої говнєти до такого то числа не прибереш вєбем
чи тепер коли у ***** чдерні бомби він може витаоряти що завгодно ?
ну вже ж скільки перевірено , мій війною і ганьбою обирай війну , бо отримаєш ганьбу і війну разом
І-замість того, щоб розвивати свою індустрію-вони готові забрати космос та майбутнє у всього людства...
Раша-така раша
Starfish Prime - один из проектов США по изучению воздействия ядерного взрыва в условиях космического пространства.
Запущенная с помощью ракеты «Тор» ядерная боеголовка с зарядом W49 мощностью 1,44 мегатонны была приведена в действие на высоте 400 километров над атоллом Джонстон в Тихом океане.
На Гавайях на расстоянии 1500 километров от эпицентра взрыва под воздействием электромагнитного импульса вышли из строя три сотни уличных фонарей, телевизоры, радиоприёмники и другая электроника.
Взрыв повлиял и на космические аппараты. Три спутника (к ним относились TRAAC и Transit 4B), были сразу выведены из строя электромагнитным импульсом. Заряженные частицы, появившиеся в результате взрыва, были захвачены магнитосферой Земли, в результате чего их концентрация в радиационном поясе Земли увеличилась на 2-3 порядка. Воздействие радиационного пояса привело к очень быстрой деградации солнечных батарей и электроники ещё у семи спутников. В общей сложности взрыв вывел из строя треть космических аппаратов, находившихся на низких орбитах в момент взрыва.
Та тут не просити треба, а вимагати. Шо - у США вже не залишилося важелів впливу на русню? Все ж є. Беріть та застосовуйте. Якщо санкції, то по-справжньому пекльні, якщо зброю Україні, то лише ************ і у потрібній кількості. І повний ігнор недоутворення під назвою рашка. І за найменші провокації у свй бік карати немилосердно (збивать літаки, топити кораблі, і т.д.).
Якщо на Заході вірять -вони дурні.
Але я чомусь думаю, що не вірять. А "вірою" лише прикривають свою гнилизну, мовляв, не можемо нічого зробити з путіном, тому доведеться
Україні йти на поступки.
отже тількі висотний підрив, але постраждає все супутникове угруповування в нашому випадку цікаве, що й старлінк від Маска, який вже доволі послідовно повторює спільні для нього та Трампа вигадані ствердження та посили. космічному бізнесу прийде край через сміття на орбітах. мрія Маска про Марс йде під 3 чорти (Зубрін - оцінить).
скоріше за все через Такера передали прохання про перемовини та перемир'я в подіях ультиматума Рябкова - рашистам, як завжди потрібно виграти час: "ням бі ліш дєнь прастаять та ночь пратержаться"
аніж чекати, поки російські терористи і диверсанти знищать тисячі дорогущих супутників у космосі.
До речі, російські терористи і самі цього очікують, адже це справедливо:
якщо вони вважають за можливе знищувати чуже майно (техніку) і погрожувати цим,
то симетрично інші люди вправі знищити їхнє майно (техніку), тим більше, задля захисту свого.
Але ще більш ефективно знищувати не окремі російські супутники чи ракети, а їхні стартові майданчики, бо тих майданчиків менше, ніж ракет.