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злам (60) медіа (221)

Невідомі зламали сайт Liga.net та X(Twitter) УП

twitter

Українська правда заявила, що її акаунт у X(Twitter) було зламано. Видання Liga.net повідомило про злам їхнього сайту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП та Liga.net у фейсбуці.

"У неділю ввечері редакція втратила доступ до акаунту УП у соцмережі Х, а на сторінці почали з’являтися фейки. Зокрема, там було розміщено фейкову інформацію про нібито "розгром" російськими окупантами елітних підрозділів ЗСУ в Авдіївці", - розповіли в Українській Правді.

У виданні Liga.net зазначили, 18 лютого о 14:30 на сайті LIGA.net з’явилась фейкова новина про нібито "розгром" російськими окупантами елітних підрозділів ЗСУ в Авдіївці.

"Редакція LIGA.net не причетна до публікації російської дезінформації, сайт було зламано невідомими. Фейкову новину було оперативно знято зі стрічки новин, проте деякий час вона все ж була активною, а також автоматично поширилась в акаунті LIGA.net у соцмережі Х (колишній Twitter). LIGA.net просить вибачення у читачів та розслідує, де є прогалини в безпеці, щоб виправити ситуацію і не допустити її повторення", - наголосили у виданні.

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Топ коментарі
+13
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18.02.2024 22:39
+11
Сколько фейков уже зашло к нам через УП. И ничего, обтерлись и продолжают
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18.02.2024 22:38
+11
А кто ето здєлал? Хто посмів "взламати" "Єрмаківську правду"?Може клятий Порошенко,чи "устарєвший" Залужний?...А якщо серйозно,то колись це було одне з кращих видань,яке,нажаль,перетворилось навіть не в жовте видання,наподобі "бульвара гАНдона",а в помийну яму і зливний бачок ОПешечки.
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18.02.2024 22:44
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УПячка знову закинула чергову проплачену "джинсу", а потім заявила про злам? Нічо так, зручненько.
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18.02.2024 22:33 Відповісти
Сколько фейков уже зашло к нам через УП. И ничего, обтерлись и продолжают
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18.02.2024 22:38 Відповісти
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18.02.2024 22:39 Відповісти
Ну, он в фейках под заказ точно спец Это даже не обсуждается.
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18.02.2024 22:53 Відповісти
"Всрацца і нє жіть!" (с)
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18.02.2024 22:40 Відповісти
А кто ето здєлал? Хто посмів "взламати" "Єрмаківську правду"?Може клятий Порошенко,чи "устарєвший" Залужний?...А якщо серйозно,то колись це було одне з кращих видань,яке,нажаль,перетворилось навіть не в жовте видання,наподобі "бульвара гАНдона",а в помийну яму і зливний бачок ОПешечки.
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18.02.2024 22:44 Відповісти
Це як з теперішніми Нокія чи Блаупункт. Залишилась лише авторитетна назва, наклеєна на відверте лайно.
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18.02.2024 22:55 Відповісти
Не "зламали" а викрали пароль.
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18.02.2024 22:44 Відповісти
Не викрали, а отримали у користування))
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18.02.2024 22:49 Відповісти
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18.02.2024 22:49 Відповісти
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18.02.2024 22:58 Відповісти
Ну вы как маленькие. В помойке Х нечего не взломано, а передан доступ хозяином.
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18.02.2024 22:53 Відповісти
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18.02.2024 22:59 Відповісти
************* маск подсобил, оказал услугу
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18.02.2024 23:05 Відповісти
Кацапня , маскуючись під порохоботів , зеботів , та ботів інших політичних сил , зі шкури лізе в соцмережах аби - розколихати човен . Ближче до виборів ***** потік дези і брехні набрав шалений темп . Коваленко з інформаційного спротиву , до речі - як у воду дивився ,, попереджав про це ще восени .
Навіть військових вже дістали засираючи своїми лайнокоментами їхні сторінки . Ось пише - снайпер , вже не добираючи слів ..
.
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18.02.2024 23:44 Відповісти
Де ж нам тепер свіжу локшину брати?
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18.02.2024 23:51 Відповісти
Я навіть не зрозумів, що УП зламали. Вони завжди постять діч
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19.02.2024 00:09 Відповісти
От зовсім не жалко ці брехливі провладні помийки.
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19.02.2024 02:16 Відповісти
ПАРОЛЬ ЛУЧШЕ СТАВЬТЕ !!!
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19.02.2024 04:23 Відповісти
Touch ID
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19.02.2024 06:38 Відповісти
В США после смерти Навального заговорили о "путинском крыле" Республиканской партии
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19.02.2024 06:36 Відповісти
Ночью 19 февраля российские оккупанты запустили по Украине 4 ударных беспилотника типа "Шахед", все вражеские цели удалось сбить.
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19.02.2024 07:58 Відповісти
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19.02.2024 08:02 Відповісти
Штирлиц.. ваша Радистка Кэт родила двоих Шариковых..срочно на базу...
Юстас...
Юстас Алексу....
Сейчас не могу...
Штурмую Авдеевку...нашего быдла сдохло 45 000... Денег нет но держимся 👹👺🦍
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19.02.2024 08:16 Відповісти
 
 