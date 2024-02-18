РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10899 посетителей онлайн
Новости
5 877 24
взлом (83) медиа (177)

Неизвестные взломали сайт Liga.net и X(Twitter) УП

twitter

"Украинская правда" заявила, что ее аккаунт в X(Twitter) был сломан. Издание Liga.net сообщило о взломе их сайта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП и Liga.net в фейсбуке.

"В воскресенье вечером редакция потеряла доступ к аккаунту УП в соцсети Х, а на странице начали появляться фейки. В частности, там была размещена фейковая информация о якобы "разгроме" российскими оккупантами элитных подразделений ВСУ в Авдеевке", - рассказали в "Украинской правде".

В издании Liga.net отметили, что 18 февраля в 14:30 на сайте LIGA.net появилась фейковая новость о якобы "разгроме" российскими оккупантами элитных подразделений ВСУ в Авдеевке.

"Редакция LIGA.net не причастна к публикации российской дезинформации, сайт был сломан неизвестными. Фейковая новость была оперативно снята с новостной ленты, однако некоторое время она все же была активной, а также автоматически распространилась в аккаунте LIGA.net в соцсети Х (бывший Twitter ). LIGA.net просит прощения у читателей и расследует, где есть пробелы в безопасности, чтобы исправить ситуацию и не допустить ее повторения" - подчеркнули в издании.

Читайте также: Защиту "Киевстар" взломали через учетную запись одного из сотрудников, - президент компании Комаров. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
показать весь комментарий
18.02.2024 22:39
+11
Сколько фейков уже зашло к нам через УП. И ничего, обтерлись и продолжают
показать весь комментарий
18.02.2024 22:38
+11
А кто ето здєлал? Хто посмів "взламати" "Єрмаківську правду"?Може клятий Порошенко,чи "устарєвший" Залужний?...А якщо серйозно,то колись це було одне з кращих видань,яке,нажаль,перетворилось навіть не в жовте видання,наподобі "бульвара гАНдона",а в помийну яму і зливний бачок ОПешечки.
показать весь комментарий
18.02.2024 22:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
УПячка знову закинула чергову проплачену "джинсу", а потім заявила про злам? Нічо так, зручненько.
показать весь комментарий
18.02.2024 22:33 Ответить
Сколько фейков уже зашло к нам через УП. И ничего, обтерлись и продолжают
показать весь комментарий
18.02.2024 22:38 Ответить
показать весь комментарий
18.02.2024 22:39 Ответить
Ну, он в фейках под заказ точно спец Это даже не обсуждается.
показать весь комментарий
18.02.2024 22:53 Ответить
"Всрацца і нє жіть!" (с)
показать весь комментарий
18.02.2024 22:40 Ответить
А кто ето здєлал? Хто посмів "взламати" "Єрмаківську правду"?Може клятий Порошенко,чи "устарєвший" Залужний?...А якщо серйозно,то колись це було одне з кращих видань,яке,нажаль,перетворилось навіть не в жовте видання,наподобі "бульвара гАНдона",а в помийну яму і зливний бачок ОПешечки.
показать весь комментарий
18.02.2024 22:44 Ответить
Це як з теперішніми Нокія чи Блаупункт. Залишилась лише авторитетна назва, наклеєна на відверте лайно.
показать весь комментарий
18.02.2024 22:55 Ответить
Не "зламали" а викрали пароль.
показать весь комментарий
18.02.2024 22:44 Ответить
Не викрали, а отримали у користування))
показать весь комментарий
18.02.2024 22:49 Ответить
показать весь комментарий
18.02.2024 22:49 Ответить
показать весь комментарий
18.02.2024 22:58 Ответить
Ну вы как маленькие. В помойке Х нечего не взломано, а передан доступ хозяином.
показать весь комментарий
18.02.2024 22:53 Ответить
показать весь комментарий
18.02.2024 22:59 Ответить
************* маск подсобил, оказал услугу
показать весь комментарий
18.02.2024 23:05 Ответить
Кацапня , маскуючись під порохоботів , зеботів , та ботів інших політичних сил , зі шкури лізе в соцмережах аби - розколихати човен . Ближче до виборів ***** потік дези і брехні набрав шалений темп . Коваленко з інформаційного спротиву , до речі - як у воду дивився ,, попереджав про це ще восени .
Навіть військових вже дістали засираючи своїми лайнокоментами їхні сторінки . Ось пише - снайпер , вже не добираючи слів ..
.
показать весь комментарий
18.02.2024 23:44 Ответить
Де ж нам тепер свіжу локшину брати?
показать весь комментарий
18.02.2024 23:51 Ответить
Я навіть не зрозумів, що УП зламали. Вони завжди постять діч
показать весь комментарий
19.02.2024 00:09 Ответить
От зовсім не жалко ці брехливі провладні помийки.
показать весь комментарий
19.02.2024 02:16 Ответить
ПАРОЛЬ ЛУЧШЕ СТАВЬТЕ !!!
показать весь комментарий
19.02.2024 04:23 Ответить
Touch ID
показать весь комментарий
19.02.2024 06:38 Ответить
В США после смерти Навального заговорили о "путинском крыле" Республиканской партии
показать весь комментарий
19.02.2024 06:36 Ответить
Ночью 19 февраля российские оккупанты запустили по Украине 4 ударных беспилотника типа "Шахед", все вражеские цели удалось сбить.
показать весь комментарий
19.02.2024 07:58 Ответить
показать весь комментарий
19.02.2024 08:02 Ответить
Штирлиц.. ваша Радистка Кэт родила двоих Шариковых..срочно на базу...
Юстас...
Юстас Алексу....
Сейчас не могу...
Штурмую Авдеевку...нашего быдла сдохло 45 000... Денег нет но держимся 👹👺🦍
показать весь комментарий
19.02.2024 08:16 Ответить
 
 