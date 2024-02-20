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Польща продовжила тимчасовий захист для українських біженців до 30 червня

біженці,українці

Українські біженці можуть законно залишатися у Польщі до 30 червня 2024 року. Відповідний закон підписав президент Анджей Дуда.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

"Президент Анджей Дуда підписав закон про допомогу громадянам України, який, зокрема, продовжує термін легального перебування українських військових біженців до 30 червня 2024 року", - йдеться в повідомленні.

Закон ухвалено відповідно до рішення Ради ЄС про продовження тимчасового захисту українських біженців до 4 березня 2025 року. Серед іншого, закон передбачає продовження терміну легального перебування українських військових біженців до 30 червня цього року.

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Зазначено, що перебування громадян України є законним, якщо вони прибули до Польщі в період із 24 лютого 2022 року до 4 березня 2024 року.

Крім того, документ вносить зміни, які збільшують до 28 місяців термін, упродовж якого, зокрема, громадянину України, який здобув кваліфікацію лікаря або стоматолога за межами території держав-членів ЄС, може бути надано дозвіл на здійснення лікарської або стоматологічної практики та умовне право на здійснення професійної діяльності лікаря або стоматолога.

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Автор: 

біженці (1868) Польща (8500)


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Топ коментарі
+19
А в мене бажання, щоб українські біженці, і не біженці залишили Польшу та їхали куди завгодно далі. Хай польська економіка спробує працювати без українських наймитів. Замість українців бажаю їм в робітники лівійців, суданців, афганців, нігерійських принців та інших ,,працьовитих,, понаєхів.
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20.02.2024 15:46
+7
А після 30 червня поофспілка польських мисливців почне відстрилювати українських жінок і дітей ?!!
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20.02.2024 15:43
+5
Кордон краще б розблокували,а "біженців" з Тернополя чи Чернівців відправили б назад.
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20.02.2024 15:45
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А потім що?? Розстрілювали будуть??
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20.02.2024 15:40 Відповісти
Дурень, абсолютна більшість біженців це жінки з дітьми.
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20.02.2024 15:55 Відповісти
І що з того, "вумне"? Якщо жінки, то що, вони тут по хатам сиділи, чи працювали? Га, довбень? Я багато знаю таких, що поперлися за кордон, бо там допомогу дають нахаляву.
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20.02.2024 16:04 Відповісти
Ти про боронити країну перділо. Хочеш щоб жінка разом з дитиною замість тебе в окоп полізла? І нахаляву тут практично нічого не дають, це не Німеччина
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20.02.2024 16:10 Відповісти
Ти ж падаль ухилянтська, ще мені будеш вказувати, що мені робити? Я на тебе х.. клав, лідор смердючий. А ну пішло
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20.02.2024 16:35 Відповісти
«До вас» це куди, чмо номерне?
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20.02.2024 15:50 Відповісти
Особисто до мене війна прийшла в 2014. Але всі якось не дуже цим переймалися... Допоки ракети не стали прилітати в сусідні будинки
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20.02.2024 15:50 Відповісти
А після 30 червня поофспілка польських мисливців почне відстрилювати українських жінок і дітей ?!!
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20.02.2024 15:43 Відповісти
Їм не привикати опит мають!
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20.02.2024 15:45 Відповісти
Кордон краще б розблокували,а "біженців" з Тернополя чи Чернівців відправили б назад.
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20.02.2024 15:45 Відповісти
А в мене бажання, щоб українські біженці, і не біженці залишили Польшу та їхали куди завгодно далі. Хай польська економіка спробує працювати без українських наймитів. Замість українців бажаю їм в робітники лівійців, суданців, афганців, нігерійських принців та інших ,,працьовитих,, понаєхів.
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20.02.2024 15:46 Відповісти
Ну, якщо вони не продовжать тимчасовий прихисток після 30го, то так і буде. Бо більшість біженців це жінки з дітьми і навіть якщо жінка працює і зробила собі посвідку на тимчасове проживання, на свою дитину вона таку посвідку зробити не може за законом, бо це можливо тільки для тих хто працює. Тож дитина стане нелегалом. Отже ці люди просто змушені будуть поїхати далі, а це реально більшість.
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20.02.2024 16:07 Відповісти
Поляків в Америці сприймають як дурнуватих влкашів. Всі анекдот про «тупих поляків».
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20.02.2024 15:52 Відповісти
Їх і в Англії так сприймають...
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20.02.2024 19:29 Відповісти
скоро поляки українців в польші геноцидить будуть---ті самі додому приїдуть
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20.02.2024 15:56 Відповісти
Такі всі розумні, що аж страшно.
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20.02.2024 16:04 Відповісти
А як це?

Закон ухвалено відповідно до рішення Ради ЄС про продовження тимчасового захисту українських біженців до 4 березня 2025 року. А продовжує термін легального перебування українських військових біженців до 30 червня 2024 року".
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20.02.2024 16:05 Відповісти
Поляцы, видимо, не считают себя обязанными подчиняться законам и требованиям ЕС.
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20.02.2024 17:09 Відповісти
Це означає, що треба не чекати, коли будуть депортувати. Поляки рішення ЄС виконують по-своєму. Миру, дружбі, жуйці - капець.
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20.02.2024 17:10 Відповісти
Добре, що хоч не до 30 березня 2024 року
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20.02.2024 17:11 Відповісти
Продовжуючи на малий термін, вони просто хочуть позбутися тих, хто не працює, а залишити тих, хто десь працює і знімає житло
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20.02.2024 17:13 Відповісти
За такого ставлення українцям залишається лише виїздити з Польщі. Кацапи доклали максимум зусиль для того щоб мрія Пілсудського про "триморя" не здійснилась. Як тільки поляки починають поводити себе занадто гоноровито і зверхньо стосовно українців це завжди для них самих дуже погано закінчується. Аж до знищення держави і перетворення на колонію. Тепер колонії не буде. Буде пустеля. Бо поляки для німців, французів та решти європейських країн нічим від українців не відрізняються - бампер. Кожна українка яка тікає від війни має тричі подумати чи варто залишатися настільки близько від кацапів та ще й в умовах зневажливого ставлення з боку поляків.
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20.02.2024 17:18 Відповісти
Хай там сидять і не повертаються. Шобла яка втікла, це вже не українці.
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20.02.2024 17:23 Відповісти
 
 