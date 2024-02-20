Польша продлила временную защиту для украинских беженцев до 30 июня
Украинские беженцы могут законно оставаться в Польше до 30 июня 2024г. Соответствующий закон подписал президент Анджей Дуда.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.
"Президент Анджей Дуда подписал закон о помощи гражданам Украины, который, в частности, продлевает срок легального пребывания украинских военных беженцев до 30 июня 2024", - говорится в сообщении.
Закон принят в соответствии с решением Совета ЕС о продлении временной защиты украинских беженцев до 4 марта 2025 года. В частности, закон предусматривает продление срока легального пребывания украинских военных беженцев до 30 июня этого года.
Отмечено, что пребывание граждан Украины законно, если они прибыли в Польшу в период с 24 февраля 2022 года до 4 марта 2024 года.
Кроме того, документ вносит изменения, увеличивающие до 28 месяцев срок, в течение которого, в частности, гражданину Украины, получившему квалификацию врача или стоматолога за пределами территории государств-членов ЕС, может быть предоставлено разрешение на осуществление врачебной или стоматологической практики и условное право на осуществление профессиональной деятельности врача или стоматолога.
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Закон ухвалено відповідно до рішення Ради ЄС про продовження тимчасового захисту українських біженців до 4 березня 2025 року. А продовжує термін легального перебування українських військових біженців до 30 червня 2024 року".