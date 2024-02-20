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беженцы (1606) Польша (8149)

Польша продлила временную защиту для украинских беженцев до 30 июня

біженці,українці

Украинские беженцы могут законно оставаться в Польше до 30 июня 2024г. Соответствующий закон подписал президент Анджей Дуда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

"Президент Анджей Дуда подписал закон о помощи гражданам Украины, который, в частности, продлевает срок легального пребывания украинских военных беженцев до 30 июня 2024", - говорится в сообщении.

Закон принят в соответствии с решением Совета ЕС о продлении временной защиты украинских беженцев до 4 марта 2025 года. В частности, закон предусматривает продление срока легального пребывания украинских военных беженцев до 30 июня этого года.

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Отмечено, что пребывание граждан Украины законно, если они прибыли в Польшу в период с 24 февраля 2022 года до 4 марта 2024 года.

Кроме того, документ вносит изменения, увеличивающие до 28 месяцев срок, в течение которого, в частности, гражданину Украины, получившему квалификацию врача или стоматолога за пределами территории государств-членов ЕС, может быть предоставлено разрешение на осуществление врачебной или стоматологической практики и условное право на осуществление профессиональной деятельности врача или стоматолога.
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Топ комментарии
+19
А в мене бажання, щоб українські біженці, і не біженці залишили Польшу та їхали куди завгодно далі. Хай польська економіка спробує працювати без українських наймитів. Замість українців бажаю їм в робітники лівійців, суданців, афганців, нігерійських принців та інших ,,працьовитих,, понаєхів.
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20.02.2024 15:46
+7
А після 30 червня поофспілка польських мисливців почне відстрилювати українських жінок і дітей ?!!
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20.02.2024 15:43
+5
Кордон краще б розблокували,а "біженців" з Тернополя чи Чернівців відправили б назад.
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20.02.2024 15:45
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А потім що?? Розстрілювали будуть??
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20.02.2024 15:40 Ответить
Дурень, абсолютна більшість біженців це жінки з дітьми.
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20.02.2024 15:55 Ответить
І що з того, "вумне"? Якщо жінки, то що, вони тут по хатам сиділи, чи працювали? Га, довбень? Я багато знаю таких, що поперлися за кордон, бо там допомогу дають нахаляву.
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20.02.2024 16:04 Ответить
Ти про боронити країну перділо. Хочеш щоб жінка разом з дитиною замість тебе в окоп полізла? І нахаляву тут практично нічого не дають, це не Німеччина
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20.02.2024 16:10 Ответить
Ти ж падаль ухилянтська, ще мені будеш вказувати, що мені робити? Я на тебе х.. клав, лідор смердючий. А ну пішло
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20.02.2024 16:35 Ответить
«До вас» це куди, чмо номерне?
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20.02.2024 15:50 Ответить
Особисто до мене війна прийшла в 2014. Але всі якось не дуже цим переймалися... Допоки ракети не стали прилітати в сусідні будинки
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20.02.2024 15:50 Ответить
А після 30 червня поофспілка польських мисливців почне відстрилювати українських жінок і дітей ?!!
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20.02.2024 15:43 Ответить
Їм не привикати опит мають!
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20.02.2024 15:45 Ответить
Кордон краще б розблокували,а "біженців" з Тернополя чи Чернівців відправили б назад.
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20.02.2024 15:45 Ответить
А в мене бажання, щоб українські біженці, і не біженці залишили Польшу та їхали куди завгодно далі. Хай польська економіка спробує працювати без українських наймитів. Замість українців бажаю їм в робітники лівійців, суданців, афганців, нігерійських принців та інших ,,працьовитих,, понаєхів.
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20.02.2024 15:46 Ответить
Ну, якщо вони не продовжать тимчасовий прихисток після 30го, то так і буде. Бо більшість біженців це жінки з дітьми і навіть якщо жінка працює і зробила собі посвідку на тимчасове проживання, на свою дитину вона таку посвідку зробити не може за законом, бо це можливо тільки для тих хто працює. Тож дитина стане нелегалом. Отже ці люди просто змушені будуть поїхати далі, а це реально більшість.
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20.02.2024 16:07 Ответить
Поляків в Америці сприймають як дурнуватих влкашів. Всі анекдот про «тупих поляків».
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20.02.2024 15:52 Ответить
Їх і в Англії так сприймають...
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20.02.2024 19:29 Ответить
скоро поляки українців в польші геноцидить будуть---ті самі додому приїдуть
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20.02.2024 15:56 Ответить
Такі всі розумні, що аж страшно.
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20.02.2024 16:04 Ответить
А як це?

Закон ухвалено відповідно до рішення Ради ЄС про продовження тимчасового захисту українських біженців до 4 березня 2025 року. А продовжує термін легального перебування українських військових біженців до 30 червня 2024 року".
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20.02.2024 16:05 Ответить
Поляцы, видимо, не считают себя обязанными подчиняться законам и требованиям ЕС.
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20.02.2024 17:09 Ответить
Це означає, що треба не чекати, коли будуть депортувати. Поляки рішення ЄС виконують по-своєму. Миру, дружбі, жуйці - капець.
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20.02.2024 17:10 Ответить
Добре, що хоч не до 30 березня 2024 року
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20.02.2024 17:11 Ответить
Продовжуючи на малий термін, вони просто хочуть позбутися тих, хто не працює, а залишити тих, хто десь працює і знімає житло
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20.02.2024 17:13 Ответить
За такого ставлення українцям залишається лише виїздити з Польщі. Кацапи доклали максимум зусиль для того щоб мрія Пілсудського про "триморя" не здійснилась. Як тільки поляки починають поводити себе занадто гоноровито і зверхньо стосовно українців це завжди для них самих дуже погано закінчується. Аж до знищення держави і перетворення на колонію. Тепер колонії не буде. Буде пустеля. Бо поляки для німців, французів та решти європейських країн нічим від українців не відрізняються - бампер. Кожна українка яка тікає від війни має тричі подумати чи варто залишатися настільки близько від кацапів та ще й в умовах зневажливого ставлення з боку поляків.
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20.02.2024 17:18 Ответить
Хай там сидять і не повертаються. Шобла яка втікла, це вже не українці.
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20.02.2024 17:23 Ответить
 
 