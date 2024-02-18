Украинские беженцы в Британии могут продлить визу до сентября 2026 года

Украинские беженцы, которые после полномасштабного вторжения России нашли убежище в Великобритании, могут получить 18-месячную визу по новой схеме продления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, от этом пишет Reuters со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

Для украинских беженцев в Великобритании есть особые категории виз со сроком действия три года.

Министерство внутренних дел Великобритании сообщило, что лица по одной из визовых схем теперь смогут подать заявку на пребывание до сентября 2026 года и иметь равные права на доступ к работе, льготам, медицинской помощи и образованию.

Решение министерства позволит продлить пребывание для 283 000 украинцев.

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Подавать заявления на продление визы на 18 месяцев следует за три месяца до истечения срока ее действия. Право на продолжение будут иметь и получившие убежище в стране вне перечисленных программ.

Напомним, срок действия первых виз, предоставлявших украинцам право на трехлетний срок пребывания в Великобритании по таким программам, как Homes for Ukraine, Ukraine Family Scheme и Ukraine Extension Scheme, истекает в марте 2025 года. Первые такие визы были выданы в марте 2022 года.