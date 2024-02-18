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беженцы (1605) Великобритания (4717) виза (1158)

Украинские беженцы в Британии могут продлить визу до сентября 2026 года

біженці

Украинские беженцы, которые после полномасштабного вторжения России нашли убежище в Великобритании, могут получить 18-месячную визу по новой схеме продления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, от этом пишет Reuters со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

Для украинских беженцев в Великобритании есть особые категории виз со сроком действия три года.

Министерство внутренних дел Великобритании сообщило, что лица по одной из визовых схем теперь смогут подать заявку на пребывание до сентября 2026 года и иметь равные права на доступ к работе, льготам, медицинской помощи и образованию.

Решение министерства позволит продлить пребывание для 283 000 украинцев.

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Подавать заявления на продление визы на 18 месяцев следует за три месяца до истечения срока ее действия. Право на продолжение будут иметь и получившие убежище в стране вне перечисленных программ.

Напомним, срок действия первых виз, предоставлявших украинцам право на трехлетний срок пребывания в Великобритании по таким программам, как Homes for Ukraine, Ukraine Family Scheme и Ukraine Extension Scheme, истекает в марте 2025 года. Первые такие визы были выданы в марте 2022 года.
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Топ комментарии
+8
Владу прийшов час міняти!!! Вони не коні, під час переправи не передохнуть! А передохнуть - то й не жалко їх!!
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18.02.2024 10:46
+5
Друже,ти взагалі на тему новини дивився? Вона взагалі то про біженців і Великобританію,а ти тут вирішив забігти і зразу накинути зради. Недавно ти прибігав і накидав "То правда що в США революція в Техасі?" начитавшись кацапських наративів,тепер бігаєш уже з іншим питанням "то п равда що в Авдіївці купу наших бійців потрапило в полон?". Хочеш розбиратися під час війни де правда а де ні,де пропаганда а де ні от тобі курс україномовний де тобі розкажуть як відрізняти пропаганду від правди https://prometheus.org.ua/course/course-v1:MINZMIN+ISWT101+2023_T2 https://prometheus.org.ua/course/course-v1%3Cimg%20src=
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18.02.2024 10:46
+3
А тепер нехай влада розкаже мені, як вони збираються повертати людей.
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18.02.2024 10:40
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То це правда, що купа наших бійців потрапили в полон в Авдосі?
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18.02.2024 10:39 Ответить
Судячи з бравурних доповідей речників, о скорше за все - так.
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18.02.2024 10:42 Ответить
Так! Є відео в мережах
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18.02.2024 10:44 Ответить
Друже,ти взагалі на тему новини дивився? Вона взагалі то про біженців і Великобританію,а ти тут вирішив забігти і зразу накинути зради. Недавно ти прибігав і накидав "То правда що в США революція в Техасі?" начитавшись кацапських наративів,тепер бігаєш уже з іншим питанням "то п равда що в Авдіївці купу наших бійців потрапило в полон?". Хочеш розбиратися під час війни де правда а де ні,де пропаганда а де ні от тобі курс україномовний де тобі розкажуть як відрізняти пропаганду від правди https://prometheus.org.ua/course/course-v1:MINZMIN+ISWT101+2023_T2 https://prometheus.org.ua/course/course-v1%3Cimg%20src=
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18.02.2024 10:46 Ответить
А тепер нехай влада розкаже мені, як вони збираються повертати людей.
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18.02.2024 10:40 Ответить
А у Вас синдром краба?
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18.02.2024 11:04 Ответить
Меньше народу - больше кислороду. Оскудевший ВВП делить легче. Опять же лифты заработали, безработица.
Прагматично, количество населения должно соответствовать уровню экономики.
Так что нах.
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18.02.2024 13:06 Ответить
Владу прийшов час міняти!!! Вони не коні, під час переправи не передохнуть! А передохнуть - то й не жалко їх!!
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18.02.2024 10:46 Ответить
Ну ось приклад: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Георгій Георгійович Мазурашу , нардеп від "Слуга народу" ( Чернівецька область), є противником обслуговування українською мовою.
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18.02.2024 11:31 Ответить
В Британії зараз найсерйозніша мігранська криза, якої ще не було у новітній історії цієї країни. Такої кількості народу, який зараз легально/нелегально прибуває на острови просто фізично не здатна переварити ця країна. І це на фоні рецесії в країні і погіршення умов життя пересічних громадян. Тому наші біженці їм і нахєр не потрібні на постійне проживання. Продовження захисту це чисто жест підтримки нашої країни і не більше. Десь півроку тому на лондонські радіостанції lbc слухав ефір про наших біженців, там чиновниця з питань біженців-міграції казала, що українцям покажуть на exit після закінчення війни. Плюс у Британії дуже ускладнилася процедура отримання громадянства за останній час. Тому твій коментр не має нічого спільного з реальністю.
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18.02.2024 11:19 Ответить
Кацяпа, ти дуже дальокій!))
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19.02.2024 01:00 Ответить
Наші біженці в ВБ знайшли роботу, приносять користь. Чого б їх виставляли?
Нещодавно, навіть в їхньому Парламенті підкреслювали високий рівень навчання наших учнів.

Щодо повернення. У нас багато "патріотів" за чужий рахунок, що тільки й хочуть буквально примусового виселення біженців з усієї Європи заради їх, "патріотів", забаганок
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18.02.2024 12:03 Ответить
Їх не виставляють поки в Україні іде війна. Після війни ця толєрастія закінчиться. Вище я писав про проблеми у Британії, і наше біосміття їм не потрібно, окрім high skilled workers.
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18.02.2024 15:26 Ответить
...., і наше біосміття їм не потрібно, окрім high skilled workers....

Каков слог. Какое уважение к согражданам
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18.02.2024 17:37 Ответить
Ні, це характеристика його MrGTI жінки, дітей і батьків - біосміття!
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18.02.2024 18:01 Ответить
почалася ера глобальних міграційних процесів і їх не зупинити
як не зупинити нав'язування толерантного ставлення до образу чоловіка з бородою, це маніпулювання суспільною свідомістю, яким займаються ті, кому це по карману
простіше кажучи, світові воротіли зацікавлені у расовому коктейлі, і від цього факту неможливо відмахнутися, тим більш якось пропетляти чи тормознути
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18.02.2024 13:10 Ответить
 
 