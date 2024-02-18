Українські біженці в Британії можуть продовжити візу до вересня 2026 року

Українські біженці, які після повномасштабного вторгнення Росії знайшли прихисток у Великій Британії, можуть отримати 18-місячну візу за новою схемою продовження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ пише Reuters з посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни.

Для українських біженців у Великій Британії є особливі категорії віз із терміном дії три роки.

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії повідомило, що особи за однією з візових схем тепер зможуть подати заявку на перебування до вересня 2026 року та мати однакові права на доступ до роботи, пільг, медичної допомоги та освіти.

Рішення міністерства дозволить продовжити перебування для 283 000 українців.

Подавати заяви на продовження візи на 18 місяців потрібно за три місяці до закінчення терміну її дії. Право на продовження матимуть право і ті, хто отримав притулок у країні поза переліченими програмами.

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Нагадаємо, термін дії перших віз, які надавали українцям право на трирічний термін перебування у Великій Британії за такими програмами, як "Homes for Ukraine", "Ukraine Family Scheme" та "Ukraine Extension Scheme", спливає у березні 2025 року. Перші такі візи були видані у березні 2022 року.