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Українські біженці в Британії можуть продовжити візу до вересня 2026 року

біженці

Українські біженці, які після повномасштабного вторгнення Росії знайшли прихисток у Великій Британії, можуть отримати 18-місячну візу за новою схемою продовження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ пише Reuters з посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни.

Для українських біженців у Великій Британії є особливі категорії віз із терміном дії три роки.

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії повідомило, що особи за однією з візових схем тепер зможуть подати заявку на перебування до вересня 2026 року та мати однакові права на доступ до роботи, пільг, медичної допомоги та освіти.

Рішення міністерства дозволить продовжити перебування для 283 000 українців.

Подавати заяви на продовження візи на 18 місяців потрібно за три місяці до закінчення терміну її дії. Право на продовження матимуть право і ті, хто отримав притулок у країні поза переліченими програмами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо буде достатньо систем ППО в Україні, ми зможемо повернути додому мільйони наших біженців, - Зеленський

Нагадаємо, термін дії перших віз, які надавали українцям право на трирічний термін перебування у Великій Британії за такими програмами, як "Homes for Ukraine", "Ukraine Family Scheme" та "Ukraine Extension Scheme", спливає у березні 2025 року. Перші такі візи були видані у березні 2022 року. 

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Топ коментарі
+8
Владу прийшов час міняти!!! Вони не коні, під час переправи не передохнуть! А передохнуть - то й не жалко їх!!
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18.02.2024 10:46
+5
Друже,ти взагалі на тему новини дивився? Вона взагалі то про біженців і Великобританію,а ти тут вирішив забігти і зразу накинути зради. Недавно ти прибігав і накидав "То правда що в США революція в Техасі?" начитавшись кацапських наративів,тепер бігаєш уже з іншим питанням "то п равда що в Авдіївці купу наших бійців потрапило в полон?". Хочеш розбиратися під час війни де правда а де ні,де пропаганда а де ні от тобі курс україномовний де тобі розкажуть як відрізняти пропаганду від правди https://prometheus.org.ua/course/course-v1:MINZMIN+ISWT101+2023_T2 https://prometheus.org.ua/course/course-v1%3Cimg%20src=
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18.02.2024 10:46
+3
А тепер нехай влада розкаже мені, як вони збираються повертати людей.
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18.02.2024 10:40
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То це правда, що купа наших бійців потрапили в полон в Авдосі?
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18.02.2024 10:39 Відповісти
Судячи з бравурних доповідей речників, о скорше за все - так.
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18.02.2024 10:42 Відповісти
Так! Є відео в мережах
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18.02.2024 10:44 Відповісти
Друже,ти взагалі на тему новини дивився? Вона взагалі то про біженців і Великобританію,а ти тут вирішив забігти і зразу накинути зради. Недавно ти прибігав і накидав "То правда що в США революція в Техасі?" начитавшись кацапських наративів,тепер бігаєш уже з іншим питанням "то п равда що в Авдіївці купу наших бійців потрапило в полон?". Хочеш розбиратися під час війни де правда а де ні,де пропаганда а де ні от тобі курс україномовний де тобі розкажуть як відрізняти пропаганду від правди https://prometheus.org.ua/course/course-v1:MINZMIN+ISWT101+2023_T2 https://prometheus.org.ua/course/course-v1%3Cimg%20src=
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18.02.2024 10:46 Відповісти
А тепер нехай влада розкаже мені, як вони збираються повертати людей.
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18.02.2024 10:40 Відповісти
А у Вас синдром краба?
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18.02.2024 11:04 Відповісти
Меньше народу - больше кислороду. Оскудевший ВВП делить легче. Опять же лифты заработали, безработица.
Прагматично, количество населения должно соответствовать уровню экономики.
Так что нах.
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18.02.2024 13:06 Відповісти
Владу прийшов час міняти!!! Вони не коні, під час переправи не передохнуть! А передохнуть - то й не жалко їх!!
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18.02.2024 10:46 Відповісти
Ну ось приклад: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Георгій Георгійович Мазурашу , нардеп від "Слуга народу" ( Чернівецька область), є противником обслуговування українською мовою.
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18.02.2024 11:31 Відповісти
В Британії зараз найсерйозніша мігранська криза, якої ще не було у новітній історії цієї країни. Такої кількості народу, який зараз легально/нелегально прибуває на острови просто фізично не здатна переварити ця країна. І це на фоні рецесії в країні і погіршення умов життя пересічних громадян. Тому наші біженці їм і нахєр не потрібні на постійне проживання. Продовження захисту це чисто жест підтримки нашої країни і не більше. Десь півроку тому на лондонські радіостанції lbc слухав ефір про наших біженців, там чиновниця з питань біженців-міграції казала, що українцям покажуть на exit після закінчення війни. Плюс у Британії дуже ускладнилася процедура отримання громадянства за останній час. Тому твій коментр не має нічого спільного з реальністю.
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18.02.2024 11:19 Відповісти
Кацяпа, ти дуже дальокій!))
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19.02.2024 01:00 Відповісти
Наші біженці в ВБ знайшли роботу, приносять користь. Чого б їх виставляли?
Нещодавно, навіть в їхньому Парламенті підкреслювали високий рівень навчання наших учнів.

Щодо повернення. У нас багато "патріотів" за чужий рахунок, що тільки й хочуть буквально примусового виселення біженців з усієї Європи заради їх, "патріотів", забаганок
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18.02.2024 12:03 Відповісти
Їх не виставляють поки в Україні іде війна. Після війни ця толєрастія закінчиться. Вище я писав про проблеми у Британії, і наше біосміття їм не потрібно, окрім high skilled workers.
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18.02.2024 15:26 Відповісти
...., і наше біосміття їм не потрібно, окрім high skilled workers....

Каков слог. Какое уважение к согражданам
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18.02.2024 17:37 Відповісти
Ні, це характеристика його MrGTI жінки, дітей і батьків - біосміття!
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18.02.2024 18:01 Відповісти
почалася ера глобальних міграційних процесів і їх не зупинити
як не зупинити нав'язування толерантного ставлення до образу чоловіка з бородою, це маніпулювання суспільною свідомістю, яким займаються ті, кому це по карману
простіше кажучи, світові воротіли зацікавлені у расовому коктейлі, і від цього факту неможливо відмахнутися, тим більш якось пропетляти чи тормознути
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18.02.2024 13:10 Відповісти
 
 