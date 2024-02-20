Укроборонпром співпрацюватиме з провідним виробником ракетних систем MBDA Deutschland
АТ "Українська оборонна промисловість" підписало Меморандум з компанією MBDA Deutschland. Компанія розробляє і виробляє системи протиракетної та протиповітряної оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість".
Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" підписало Меморандум з провідною компанією з розробки та виробництва ракетних систем – MBDA Deutschland.
Документ передбачає спільне вивчення програм або можливостей співпраці щодо систем та концепцій протиповітряної оборони, зокрема для протидії БПЛА. Потенційні сфери партнерства – дослідження, розробка, виробництво, інвестиції тощо.
"Співпраця з провідними світовими зброярськими компаніями не лише розширює наявні можливості України на полі бою, але й закладає міцний фундамент для подальшого розвитку нашої оборонної промисловості та сприяє її інтеграції в оборонну промисловість НАТО", — зазначив Герман Сметанін, Генеральний директор АТ "УОП".
"Ця угода є важливою віхою у відносинах між оборонними галузями наших країн", - сказав Томас Готтшильд, керуючий директор MBDA Deutschland, - Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з Укроборонпромом, провідним гравцем у європейській оборонній промисловості".
MBDA Deutschland розробляє та виробляє системи протиракетної та протиповітряної оборони, які відповідають поточним і майбутнім потребам війська.
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Бгггггг ...
А так знов. Меморандум.