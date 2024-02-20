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Укроборонпром співпрацюватиме з провідним виробником ракетних систем MBDA Deutschland

укроборонпром

АТ "Українська оборонна промисловість" підписало Меморандум з компанією MBDA Deutschland. Компанія розробляє і виробляє системи протиракетної та протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість".

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" підписало Меморандум з провідною компанією з розробки та виробництва ракетних систем – MBDA Deutschland.

Документ передбачає спільне вивчення програм або можливостей співпраці щодо систем та концепцій протиповітряної оборони, зокрема для протидії БПЛА. Потенційні сфери партнерства – дослідження, розробка, виробництво, інвестиції тощо.

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"Співпраця з провідними світовими зброярськими компаніями не лише розширює наявні можливості України на полі бою, але й закладає міцний фундамент для подальшого розвитку нашої оборонної промисловості та сприяє її інтеграції в оборонну промисловість НАТО", — зазначив Герман Сметанін, Генеральний директор АТ "УОП".

"Ця угода є важливою віхою у відносинах між оборонними галузями наших країн", - сказав Томас Готтшильд, керуючий директор MBDA Deutschland, - Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з Укроборонпромом, провідним гравцем у європейській оборонній промисловості".

MBDA Deutschland розробляє та виробляє системи протиракетної та протиповітряної оборони, які відповідають поточним і майбутнім потребам війська.

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Автор: 

виробництво (1633) ракети (4023) співпраця (1055) Укроборонпром (1732)


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Топ коментарі
+7
Чомусь у нашої влади все в майбутньому часі. Починаючи з 2019.
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20.02.2024 15:55
+6
Они вам обещают-обещают, а вам все мало и мало! Неблагодарные!
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20.02.2024 16:01
+4
И всё в будущем, наши Нептуны, Ольхи, Громы, не делаются до сих пор... Но зато: "Укроборонпром співпрацюватиме з провідним виробником ракетних систем..."
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20.02.2024 15:56
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Чомусь у нашої влади все в майбутньому часі. Починаючи з 2019.
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20.02.2024 15:55 Відповісти
Они вам обещают-обещают, а вам все мало и мало! Неблагодарные!
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20.02.2024 16:01 Відповісти
Ну так, наїлися майбутнього, починаючи з "кінець епохи бідності", "хуже нє будєт". Сподіваюсь, що і 73% відсотники наїлись і порозумнішали.
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20.02.2024 16:09 Відповісти
Знаю таких. Тому може вони вже і наїлись, але винні у них все одно Порошенко, Турчинов і далі по списку...
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20.02.2024 16:13 Відповісти
О, Боже. Горбатого й могила не виправить. А страждати всім.
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20.02.2024 16:19 Відповісти
Ті, хто вижили може й порозумнішали, але деякі все ще продовжують ржать
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20.02.2024 17:31 Відповісти
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20.02.2024 17:33 Відповісти
Тепер епоха зубожіння. 20 травня 2019 - ...
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20.02.2024 20:55 Відповісти
Да блин дикари какие-то, вообще оборзели в конец... им с 19-го уже такие горы наобещали, а их жадность так и не угасает... Надо вообще, уже даже обещать прекращать, а то на шею сядут
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20.02.2024 16:12 Відповісти
Ти все ще віриш в об'єктивну реальність?! ми всі живемо у мозку Зеленського! все це його мрії! "плод ваабраженія", так би мовити...
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20.02.2024 16:08 Відповісти
розікрали своє, розкрадем і німців
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20.02.2024 17:05 Відповісти
"Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з Укроборонпромом "

Бгггггг ...
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20.02.2024 15:55 Відповісти
У нас власть сплошь будущего времени. В настоящем, правда, ничего, но то такое Как светлое будущее при совке - мы идём к коммунизму, а по дороге никто кормить не обещал.
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20.02.2024 15:56 Відповісти
И всё в будущем, наши Нептуны, Ольхи, Громы, не делаются до сих пор... Но зато: "Укроборонпром співпрацюватиме з провідним виробником ракетних систем..."
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20.02.2024 15:56 Відповісти
А зелені ламають і трощать вже і зараз.
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20.02.2024 16:45 Відповісти
Мечтать не вредно - наш ответ злопыхателям!

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20.02.2024 16:04 Відповісти
Північна Корея вже давно на Сонці побувала.
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20.02.2024 16:11 Відповісти
Ну ,вони взагалі унікуми - додумались провести висадку на Сонце вночі, коли Сонце холодне. Шах і мат
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20.02.2024 16:18 Відповісти
От якби зробили СП , та почали розробку проєкта по промисловому будівництву *********** ...
А так знов. Меморандум.
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20.02.2024 16:06 Відповісти
Заводи Чехії і Німеччини можуть запросто виробляти половину деталей для Вільх і Громів, тільки дай специфікації і фінансування.
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20.02.2024 16:49 Відповісти
Подобными вопросами должно заниматься МО! А этот пацан должен уже позавчера, вчера и сегодня снаряды точить и ракеты взрывчаткой набивать! А не по заграницам прогуливаться. Все через жоп.! Клоуны!
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22.02.2024 19:23 Відповісти
 
 