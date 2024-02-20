У росіян на Авдіївському напрямку достатньо сил та засобів для просування далі. Основний напрямок - Ласточкине, - 3 ОШБр
Інтенсивність боїв поблизу Авдіївки висока, але не настільки жорстка, як була в місті.
Про це повідомив заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін, передає Цензор.НЕТ.
"У ворога на Авдіївському напрямку достатньо сил та засобів для просування далі. І вони будуть це робити.
Зараз Третя штурмова разом з іншими підрозділами зайняла визначені рубежі оборони навколо Авдіївки. Інтенсивність боїв висока, але звісно не настільки жорстка, як була в місті. Основний напрямок для росіян на сьогодні - Ласточкине", - зазначив він.
За словами Жоріна, в самому місті рашисти мають достатньо сил для подальшого наступу.
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Чому Військова адміністрація Донецької області все ще не засуждена за Держзраду ще після того, як вони розікрали виділені сотні мільонів і нічого не побудували ще на рубежі Бахмут-Червона Гора рік тому - питання. Але вони продовжують списувати виділені мільони і нічого не будувати.
Тепер можна відводити війська скільки потрібно, до наступної підготовленої лінії оборони. Там ще наступної.
Україна величезна...
Взагалі вже охреніли чи іпанулись...
І навіщо таку хрень писати ? Ліпше напишіть про втрати ЗСУ
...
Напишіть хто відповість зате що сталося під Авдієвкою...???
..
Як так вийшло , що замість спланованого відведення війсь.
..
вийшло так що кидали поранених і тікали " Ратуйся хто може"..
....
Але то було два дні тому.
Хлопці дійсно нормально підготували позиції.@
не мандите зрадойобчики,все там болеее менее норм