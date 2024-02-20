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Новини Війна
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У росіян на Авдіївському напрямку достатньо сил та засобів для просування далі. Основний напрямок - Ласточкине, - 3 ОШБр

авдіївка

Інтенсивність боїв поблизу Авдіївки висока, але не настільки жорстка, як була в місті.

Про це повідомив заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін, передає Цензор.НЕТ.

"У ворога на Авдіївському напрямку достатньо сил та засобів для просування далі. І вони будуть це робити.

Зараз Третя штурмова разом з іншими підрозділами зайняла визначені рубежі оборони навколо Авдіївки. Інтенсивність боїв висока, але звісно не настільки жорстка, як була в місті. Основний напрямок для росіян на сьогодні - Ласточкине", - зазначив він.

За словами Жоріна, в самому місті рашисти мають достатньо сил для подальшого наступу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Деякі підрозділи 3 ОШБр були в повному оточенні, але змогли вийти з Авдіївки, - Жорін

Автор: 

Авдіївка (2342) Жорін Максим (47) 3 Окрема штурмова бригада (432)


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Топ коментарі
+14
А вони, як завжди, ніким не підготовлені.
Чому Військова адміністрація Донецької області все ще не засуждена за Держзраду ще після того, як вони розікрали виділені сотні мільонів і нічого не побудували ще на рубежі Бахмут-Червона Гора рік тому - питання. Але вони продовжують списувати виділені мільони і нічого не будувати.
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20.02.2024 17:22
+12
Траншеї і ями, накриті плівкою, замість бетонних споруд. Не на часі ж. А Залужний ще влітку про то говорив...
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20.02.2024 17:21
+11
А що, "визначені рубежі" і "заздалегвдь підготовлені позиції" не допомагають хоча б затримати просування, якщо не припинити? І що там з резервами? Де той мільйон штикіа, про які Зєлжнскій тут розповідав?
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20.02.2024 17:16
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новий главхерком ще не всі конференції та зібрання обійшов ? де його присутність ще не засвітили
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20.02.2024 17:15 Відповісти
А що, "визначені рубежі" і "заздалегвдь підготовлені позиції" не допомагають хоча б затримати просування, якщо не припинити? І що там з резервами? Де той мільйон штикіа, про які Зєлжнскій тут розповідав?
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20.02.2024 17:16 Відповісти
А вони, як завжди, ніким не підготовлені.
Чому Військова адміністрація Донецької області все ще не засуждена за Держзраду ще після того, як вони розікрали виділені сотні мільонів і нічого не побудували ще на рубежі Бахмут-Червона Гора рік тому - питання. Але вони продовжують списувати виділені мільони і нічого не будувати.
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20.02.2024 17:22 Відповісти
діляться з зеленим кагалом....
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20.02.2024 17:28 Відповісти
Ближайшие оборонительные позиции которые могут остановить рашистов ето такой же город как Авдеевка с катакомбами и промзоной или город миллионник.. А те посадки и поля с окопчиками на которые отошли наши войска вряд ли можно долго оборонять. Там физически негде спрятаться от артиллерии и авиабомб
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20.02.2024 17:49 Відповісти
Ну раз так.
Тепер можна відводити війська скільки потрібно, до наступної підготовленої лінії оборони. Там ще наступної.
Україна величезна...
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20.02.2024 17:16 Відповісти
а никто и не подготовил наступные линии обороны
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20.02.2024 17:19 Відповісти
Траншеї і ями, накриті плівкою, замість бетонних споруд. Не на часі ж. А Залужний ще влітку про то говорив...
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20.02.2024 17:21 Відповісти
залужного в єтом выгораживать не надо,,2 года при нем "ахренено" строились укрепы,не считая киевского направления после кацапни.
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20.02.2024 17:44 Відповісти
А Залужний ще й будувати мав?! А ціле МО в нас для чого?! І кабмін тут нахрена? Яйця по 17 чи хек по 330?
Взагалі вже охреніли чи іпанулись...
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20.02.2024 17:55 Відповісти
так дерибаніти бабки на ремонті шкіл зеленій кодлі безпечніше....
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20.02.2024 17:21 Відповісти
Відкат треба заносить щоб гроші на лінії виділялись. Як діти, чес слово...
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20.02.2024 17:22 Відповісти
уже мину заносить треба
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20.02.2024 17:23 Відповісти
----
І навіщо таку хрень писати ? Ліпше напишіть про втрати ЗСУ
...
Напишіть хто відповість зате що сталося під Авдієвкою...???
..
Як так вийшло , що замість спланованого відведення війсь.
..
вийшло так що кидали поранених і тікали " Ратуйся хто може"..
....
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20.02.2024 17:23 Відповісти
він не дивиться гівнотелемарафон....
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20.02.2024 17:20 Відповісти
а главком "Сырок" молчит
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20.02.2024 17:21 Відповісти
Там мабуть зуби дракона та суцільні мінні поля з нашої сторони.
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20.02.2024 17:23 Відповісти
Два дні тому писали "тепер лінія фронту вирівнялася і оборонятися стало легше: добре знати, що праворуч і ліворуч -- плече Побратима".

Але то було два дні тому.

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20.02.2024 17:28 Відповісти
А вдарити з флангів, щоб зрізати оте "ласточкіне" поки що незначне вклинення рашистів, що - нема можливості? Чи влангові удари та охоплення наших військ з наступним "вирівнюванням" лінії фронту - це виключно опція рашистів?
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20.02.2024 17:53 Відповісти
Чим і ким? Асфальтом? Чи яйцями по 17?
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20.02.2024 17:57 Відповісти
Значить скоро будуть репортажі з оборони ,,героїчного,, міста Ласточкіно. Все йде по плану. Зеленому.
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20.02.2024 17:36 Відповісти
Схоже, що Сирський швиденько все віддасть. Мабуть для цього і зняв Дєрьмак нашого Залужного.
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20.02.2024 17:38 Відповісти
Це що, готують українців до того що будуть і надалі відступати? Напевне для того і змінили командування на керовоних ОПою
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20.02.2024 17:39 Відповісти
Владу треба міняти, інакше діла не буде. Далі буде і швидше, і гірше.
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20.02.2024 19:46 Відповісти
@Підори сильно в себе повірили, на підступах до Ласточкіно щойно ще одна БМП підірвалась + 2 БМП на рахунку FPV-дронів.

Хлопці дійсно нормально підготували позиції.@

не мандите зрадойобчики,все там болеее менее норм
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20.02.2024 17:42 Відповісти
 
 