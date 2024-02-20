У россиян на Авдеевском направлении достаточно сил и средств для продвижения дальше. Основное направление - Ласточкино, - 3-я ОШБр
Интенсивность боев около Авдеевки высока, но не столь жесткая, как была в городе.
Об этом сообщил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин, передает Цензор.НЕТ.
"У врага на Авдеевском направлении достаточно сил и средств для продвижения дальше. И они будут это делать.
Сейчас Третья штурмовая вместе с другими подразделениями заняла определенные рубежи обороны вокруг Авдеевки. Интенсивность боев - высока, но, конечно, не столь жесткая, как была в городе. Основное направление для россиян на сегодняшний день - Ласточкино", - отметил он.
По словам Жорина, в самом городе рашисты имеют достаточно сил для дальнейшего наступления.
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Пожалуйста, подождите...
Чому Військова адміністрація Донецької області все ще не засуждена за Держзраду ще після того, як вони розікрали виділені сотні мільонів і нічого не побудували ще на рубежі Бахмут-Червона Гора рік тому - питання. Але вони продовжують списувати виділені мільони і нічого не будувати.
Тепер можна відводити війська скільки потрібно, до наступної підготовленої лінії оборони. Там ще наступної.
Україна величезна...
Взагалі вже охреніли чи іпанулись...
І навіщо таку хрень писати ? Ліпше напишіть про втрати ЗСУ
...
Напишіть хто відповість зате що сталося під Авдієвкою...???
..
Як так вийшло , що замість спланованого відведення війсь.
..
вийшло так що кидали поранених і тікали " Ратуйся хто може"..
....
Але то було два дні тому.
Хлопці дійсно нормально підготували позиції.@
не мандите зрадойобчики,все там болеее менее норм