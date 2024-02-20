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Новости Война
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Авдеевка (2441) 3-я Отдельная штурмовая бригада (348)

3 ОШБр о ситуации под Авдеевкой: Штурмы РФ не заканчиваются фактически никогда, оккупанты применяют химическое оружие

авдіївка

Российские оккупанты возле Авдеевки не прекращают штурмы, однако эти действия имеют достаточно ограниченную эффективность.

Об этом в эфире телемарафона заявил командир подразделения "Терра" 3-й отдельной штурмовой бригады Николай Волохов, информирует Цензор.НЕТ.

"Насколько здесь сложно? Давайте по сравнению: в свое время я думал, что Бахмутское направление, которое является сверхсложным - это самое сложное место российско-украинской войны, но когда я приехал сюда - эта планка повысилась. Я думаю, что не солгу, если скажу, что Авдеевское направление является самой горячей точкой российско-украинской войны и самой горячей точкой в мире", - отметил он.

По словам Волохова, враг применяет всю номенклатуру оружия.

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"В том числе химическую, в том числе авиацию, ракетный компонент, пехоту. Не только регулярные войска, но и спецподразделения, такие как ГРУ, другие спецподразделения, сведеные в группы штурмовые. Работают ночью. Штурмы не заканчиваются фактически никогда. Пехота идет и идет вперед. Но из хороших новостей могу сказать, что это все имеет достаточно ограниченную эффективность", - добавил военный, отметив, что 3 ОШБр поставила рекорд по уничтожению пехоты и техники противника.
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Це така в них нова тактика . Тепер русня практикує м'ясний вал , як раніше практикувала вогняний , в надії на те що одного разу наша оборона десь трісне . Вони на це дуже надіються , і про це самі відкрито пишуть ,, їхні мілблогери пишуть .
Але водночас і критикують таку тактику , бо вважають що армія такими темпами - швидко сточується і надовго її не вистачить .
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20.02.2024 10:57 Ответить
м'ясний вал - це добре забуте старе)
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20.02.2024 11:03 Ответить
А Україна практикує м'ясорубку, яка перетворює цей вал на фарш
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20.02.2024 11:05 Ответить
Застосовують хімічну зброю.. Ну і де вимога скликати радбез?!!! Кацапи через ''бойових комарів'' вереск здійняли,
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20.02.2024 11:06 Ответить
ООН зайнята бойовими гусями і свинями, потім комари, на нашу заяву нема часу...
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20.02.2024 11:11 Ответить
Цікаво почути від Миколи про відсоток дронів у його підрозділі від МО і від волонтерів...
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20.02.2024 11:09 Ответить
Рекорды приводить не стоит. Это удел горе политиков.Вот когда полностью российская тварь уберётся с нашей земли,тогда и будем подводить итоги по уничтожению этой сволочи.А дальше всё делать для развала и ликвидации этого зда в лице рф.
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20.02.2024 14:48 Ответить
 
 