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Засуджених за ДТП і корупцію треба мобілізувати, - міністр юстиції Малюська

малюська

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що потрібно дозволити мобілізацію окремих категорій громадян, які перебувають у місцях позбавлення волі або мають судимість.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Моє переконання, що це робити потрібно, і я вірю в те, що це неминуче. І мені здається, що навколо цієї тематики чимало міфів, і ніхто просто цього питання не опрацьовував. Справа в тім, що у нас у всіх уявлення про це, як про міф про Пригожина, який забирає з в’язниць людей, ув’язнених, які там всі в наколках, авторитети, які там бігають з автоматами і можуть вистрелити в кого завгодно. Насправді ж – ситуація більш консервативна, простіша і ближча до життя. У нас не тільки ув’язнені, які перебувають у місцях позбавлення волі, не підлягають призову. Наприклад, людина, яка не отримала строк позбавлення волі, або отримала відстрочку, тобто вона гуляє по вулицях", - сказав Малюська.

На думку очільника Мін'юсту, засуджені за такі види злочинів, як порушення ПДР чи корупція, не становлять небезпеки і можуть принести користь в армії.

"Те, що людина порушила правила дорожнього руху, їй не пощастило, виїхала автомобілем, а хтось не виїхав. Її не можна взяти мобілізувати? Це нонсенс, безумовно – таких людей треба мобілізовувати. Це ми говоримо про тих, хто не у в’язниці. Їх багато є. Є ті, хто у в’язниці, і так само реальної небезпеки для суспільства чи армії не становлять.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відповідно до чинного законодавства колишні засуджені зняті з військового обліку і не підлягають мобілізації, - Мін’юст

Найкласичніший, найгарячіший приклад, який не дискутується, – корупціонери. Їх посадили у в’язницю, а чи не варто, хай вони кров’ю захищають свою репутацію – умовно кров’ю, безумовно. Але-от на фронті чимало з них готові, бажають виправдатись, і це не люди, які почнуть стріляти по своїх. Більше того, останній аргумент – навіть якщо ми беремо з в’язниці людей. Є купа людей, які нами проаналізовані, які, ми переконані, що вони є безпечними. Але, армія – це ж не тільки стріляти з артилерії, там копати треба багато де", - пояснив міністр.

Міністерство юстиції буде пропонувати Верховній Раді внести відповідні зміни до законодавства.

"Мова йде про тисячі людей. Тому наша позиція – це робити треба. Ми будемо м’яко це пропонувати парламенту, будемо переконувати військових, що їм це теж потрібно. Коли нам це вдасться, це буде реалізовано, а я думаю, що це неминуче", - зазначив Малюська.

Також читайте: Мін’юст пропонує дозволити мобілізацію громадян із судимістю

Автор: 

Мін’юст (1592) в’язні (334) мобілізація (3057) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+21
коли малюська говорить про примусову мобілізацію корупціонерів, таке враження що його не пускають на війну за власним бажанням
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20.02.2024 18:02
+14
А давайте за економічні та політичні прой*би урядовців будемо їх мобілізовувати?
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20.02.2024 17:58
+12
О так це майже вся верховна зрада та й не тільки...
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20.02.2024 17:53
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гарний хід, може хоч зараз будуть їздити тихо-тихо...
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20.02.2024 17:51 Відповісти
Почнуть тихіше шелестіти купюри. І трохи зросте "такса", бо ризикі стануть більшими і ставки теж вищі
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20.02.2024 17:53 Відповісти
коли малюська говорить про примусову мобілізацію корупціонерів, таке враження що його не пускають на війну за власним бажанням
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20.02.2024 18:02 Відповісти
А з тими що тихенько до лісу пішли що робити?
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20.02.2024 18:13 Відповісти
А командирам в ЗСУ возится с этими дебилами? У них что, других задач нет? Глупейшее предложение... И не кого-нибудь, а целого министра юстиции. Армия это не колония и не тюрьма для осознания своих проступков.
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20.02.2024 18:29 Відповісти
за дтп, запропонувати мобілізацію
а за корупцію, розстрілювати...
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20.02.2024 18:33 Відповісти
О так це майже вся верховна зрада та й не тільки...
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20.02.2024 17:53 Відповісти
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20.02.2024 17:53 Відповісти
Перша нормальна пропозиція від цього клоуна👌
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20.02.2024 17:54 Відповісти
Та да.
"...м'яко це пропонувати" та "переконувати".
А чому не вимагати, що усі, окрім найтяжчих та диких вироків, будуть мобілізовані у першу чергу. У нормальних віськ.частинах їм швидко роги обламають і вони будуть країну боронити.
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20.02.2024 18:55 Відповісти
"Те, що людина порушила правила дорожнього руху, їй не пощастило, виїхала автомобілем, а хтось не виїхав. Її не можна взяти мобілізувати? Це нонсенс, безумовно - таких людей треба мобілізовувати." Пусть в армии тоже машины разбивают и на людей наезжают.
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20.02.2024 17:55 Відповісти
Не пощастило..скоріше в стані алкогольного та/або наркотичного сп'яніння. Необов'язково кермо довіряти, можна на підсобні роботи - рити, пиляти, будувати, колоти, чистити овочі - типу таке.
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20.02.2024 18:23 Відповісти
То нехай вони аватарять на передку? А корупціонери нехай куплять собі теплі місця і нагороди.
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20.02.2024 18:44 Відповісти
Це не до мене. Не перекручуйте зміст мого посту.
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21.02.2024 00:55 Відповісти
Я просто дописав про наслідки.
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21.02.2024 07:27 Відповісти
А хто заважав Малюсці, внести за 2 роки відповідні зміни??
Бездіяльність особисту, гаслами не запнеш!!
Особисто Малюска, ховаючись на посаді за бронюванням, сам чомусь не пішов на Захист України, стаждалець з ВІП-камер…
Співпадіння чи КВНщик..
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20.02.2024 17:57 Відповісти
Це передвиборчий пронос почався..зепадли починають рейтинг напрацьовувати Найвеличнішому. Він зараз може наприймувати рішень..
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20.02.2024 18:25 Відповісти
За ДТП-будут водителями, коррупционеры- логистами. Мощно.
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20.02.2024 17:58 Відповісти
Приплили
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20.02.2024 17:58 Відповісти
А давайте за економічні та політичні прой*би урядовців будемо їх мобілізовувати?
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20.02.2024 17:58 Відповісти
переїхав малюську і одразу два в одному: і не мобілізують і одним "слугою Урода" менше!
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20.02.2024 17:59 Відповісти
Таке враження, що цей Малюська і не юрист, такий собі аналог Лубінця..
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20.02.2024 18:04 Відповісти
А Зе! юрист?? У клована навіть диплом є.
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20.02.2024 18:31 Відповісти
і чим він провинився- тим, що диплом не купив?
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20.02.2024 18:38 Відповісти
Де я за провину його казала?
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20.02.2024 19:49 Відповісти
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20.02.2024 18:07 Відповісти
Що це ця Зе ****** вилізла
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20.02.2024 18:07 Відповісти
Та хаи мобілізують - разом з Малюською
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20.02.2024 18:12 Відповісти
А 95 кагал коли?
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20.02.2024 18:15 Відповісти
того, що вибрав мудрий нарід?
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20.02.2024 18:34 Відповісти
дебильный закон особенно что касается дтп ну разве что предлагать как альтернативу и то тем у кого отягчающие обстоятельства - пьяный или убитый какой то дурью сел за руль
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20.02.2024 18:15 Відповісти
У нас таке тупе законодавство, що буває, що якесь бухе чи дурне перебігає 6-смуговий проспект з відбійником по центру, водій його збиває і отримує строк...
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20.02.2024 18:30 Відповісти
ну так а я о чем
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20.02.2024 18:35 Відповісти
Так закон не о том, чтобы мобилизовать за совершение ДТП, а о том, что у них не должно быть освобождения от мобилизации на основании совершения ДТП.
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20.02.2024 18:32 Відповісти
дебіл пропонує дебільні речі
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20.02.2024 18:23 Відповісти
А батальон монако коли?
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20.02.2024 18:24 Відповісти
На Миколи і ніколи !!
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20.02.2024 18:28 Відповісти
після ніццаміськбуд..
мудрий нерід все надіється,
що їх від геноциду та винищення буде боронити цей прошарок, наобіцявший неріду дешеву цибулю?
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20.02.2024 18:44 Відповісти
Воювати за нашу краіну повинні всі громадяни нашої краіни ,
бо якщо , на дай Бог , прийдуть кацапи до нас ,
будуть відбуватися з нами такі ж самі злочини , які були і є на всіх наших
окупованих територія -
це катування , вбивства , гвалтування і пограбування 🙁
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20.02.2024 18:27 Відповісти
Мені одному здається що він навіть до юрисконсульта не дотягує???
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20.02.2024 18:27 Відповісти
малюську треба мобілізувати!
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20.02.2024 18:29 Відповісти
не на часі мобілізація.., бо популярність влади впаде..
на часі втрачена лиш п'ята частина України..
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20.02.2024 18:30 Відповісти
це точно міністр ... юстиції?
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20.02.2024 18:32 Відповісти
подібний на міністра мобілізації?
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20.02.2024 18:35 Відповісти
Треба цього дурня на рік мобілізувати, щоб зрозумів: В АРМІЇ ПОТРІБНІ ВОЇНИ, а не крадії та довбойоби!
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20.02.2024 18:39 Відповісти
ВОЇНИ, аууу, де ви?
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20.02.2024 18:56 Відповісти
Чого тобі?
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20.02.2024 20:52 Відповісти
один в полі - не воїн..
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23.02.2024 15:49 Відповісти
Та ВОЇНИ вже на війні. а в наявності на сайті школота, пенси, бронь, ухилянти, молодь, волонтери, трохи буданових та інш.дрібн.
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20.02.2024 19:04 Відповісти
Войні - воюють, а корупціонери можуть рити траншеї кулєбками та робити укріплення. А щоб дрони на голову не падали навіть зможуть придбати собі РЕБ.
Хоча є підозра, що корупціонери можуть придбати навіть ядерну зброю та томагавки.
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20.02.2024 22:00 Відповісти
За коррупцию? Так вперед, йолоп зеленый
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20.02.2024 18:42 Відповісти
Якщо людина не становить небезпеки для суспільства, то що вона у в'язниці робить? Це про дтпешників. А якщо коррупцінера мобілізувати, то воно автомат вкраде і продасть оркам
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20.02.2024 18:42 Відповісти
я хочу побачити як він буде продавати ! ви хоч іноді користуйтесь мозком !
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20.02.2024 19:51 Відповісти
Ви маєте уявлення, що таке іронія?
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20.02.2024 20:11 Відповісти
до речі корупціонерів в армії і так вдосталь . вчора писали про такого в Сумах .
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20.02.2024 20:16 Відповісти
Нащо йому автомат, якщо є лопатки та потреба в окопах та оборонних спорудах? Важка фізична праця зробить з корупціонера людину.
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20.02.2024 21:58 Відповісти
Сподіваюсь, судді-вбивці Тандира це не стосується. Він повинен відповісти по закону.
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20.02.2024 18:43 Відповісти
Teper budet obsuzdenija kogo iz zakliucionix moznno,a kogo net?komisiji kak minimum 10,skazet slovo Julia Timosenka,Mariana Bezuglaja,Arachmija,Arestobic i drugije,uvazajemije liudi tak i god projdiot i ecio budet obsuzdat
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20.02.2024 18:46 Відповісти
В усьому світі злочинці в тюрмах та колоніях позбавлені права голосувати на виборах. У нас ні! Голосують аж бігом як начальник тюрми (колонії) скаже. Це частина "адмінресурсу". Звідси, якщо злочинці голосують, то мають виконувати укази президента та тієї влади за яку голосували. Звідси зєлєнскій може одним указом всіх зеків послати на фронт. Це ж його електорат і всі засуджені є в статусі "громадян України" які мають виконувати Конституцію. Отака ситуація. Те що нам говорить призначений зєлєнскім малюська просто шум. Де указ?
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20.02.2024 19:07 Відповісти
С коррупционеров в герои! Надо же... (недоумение). Раньше вроде бы существовало понятие, что защищать свою страну это честь для гражданина. Или это миф? А баб-коррупционеров куда? (задумался) Может продавать на Тортугу в бордель, а?
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20.02.2024 19:30 Відповісти
А,хто ж керувати країною буде ?
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20.02.2024 19:44 Відповісти
Цього п"дора першого на мынны поля.Бо ця собака розгавкалася по повный
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20.02.2024 20:34 Відповісти
малюська типо я нє такая... ))
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20.02.2024 20:48 Відповісти
Геніально. А чим відрізняється корупціонер від шахрая або злодія по суті?.. А винних в ДТП теж розділяти чи винні по необережності чи технічно несправності чи пʼяний водій?.. це тупа ініціатива і не Конституційна і саме гірше що це каже міністр юстиції. Правове свавілля якесь.
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20.02.2024 21:46 Відповісти
Авжеж треба корупціонерів мобілізовувати. "Розмінувальний фронт та "будівельний фронт" - це їхній напрямок.
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20.02.2024 21:55 Відповісти
Супер! Риго-ОПівці з перших днів вторгнення почали пропаганду переведення мобілізації від добровільної в статус покарання.
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20.02.2024 22:28 Відповісти
А з власного підлеглого - начальника Державної виконавчої служби, в якого задекларована (навчився жити по новому) величезна сума криптовалюти, пан міністр не бажає розпочати.
Чи може начальник ДВС, навіть теоретично, міг заробити таку суму і ще мати нахабство її декларувати??!!
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20.02.2024 22:45 Відповісти
Через жопу в рукава! Это я, гражданин страны так должен говорить! А ты министр юстиции--- делать! Ущучил--- котях прошлогодний?
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21.02.2024 00:02 Відповісти
 
 