Засуджених за ДТП і корупцію треба мобілізувати, - міністр юстиції Малюська
Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що потрібно дозволити мобілізацію окремих категорій громадян, які перебувають у місцях позбавлення волі або мають судимість.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Моє переконання, що це робити потрібно, і я вірю в те, що це неминуче. І мені здається, що навколо цієї тематики чимало міфів, і ніхто просто цього питання не опрацьовував. Справа в тім, що у нас у всіх уявлення про це, як про міф про Пригожина, який забирає з в’язниць людей, ув’язнених, які там всі в наколках, авторитети, які там бігають з автоматами і можуть вистрелити в кого завгодно. Насправді ж – ситуація більш консервативна, простіша і ближча до життя. У нас не тільки ув’язнені, які перебувають у місцях позбавлення волі, не підлягають призову. Наприклад, людина, яка не отримала строк позбавлення волі, або отримала відстрочку, тобто вона гуляє по вулицях", - сказав Малюська.
На думку очільника Мін'юсту, засуджені за такі види злочинів, як порушення ПДР чи корупція, не становлять небезпеки і можуть принести користь в армії.
"Те, що людина порушила правила дорожнього руху, їй не пощастило, виїхала автомобілем, а хтось не виїхав. Її не можна взяти мобілізувати? Це нонсенс, безумовно – таких людей треба мобілізовувати. Це ми говоримо про тих, хто не у в’язниці. Їх багато є. Є ті, хто у в’язниці, і так само реальної небезпеки для суспільства чи армії не становлять.
Найкласичніший, найгарячіший приклад, який не дискутується, – корупціонери. Їх посадили у в’язницю, а чи не варто, хай вони кров’ю захищають свою репутацію – умовно кров’ю, безумовно. Але-от на фронті чимало з них готові, бажають виправдатись, і це не люди, які почнуть стріляти по своїх. Більше того, останній аргумент – навіть якщо ми беремо з в’язниці людей. Є купа людей, які нами проаналізовані, які, ми переконані, що вони є безпечними. Але, армія – це ж не тільки стріляти з артилерії, там копати треба багато де", - пояснив міністр.
Міністерство юстиції буде пропонувати Верховній Раді внести відповідні зміни до законодавства.
"Мова йде про тисячі людей. Тому наша позиція – це робити треба. Ми будемо м’яко це пропонувати парламенту, будемо переконувати військових, що їм це теж потрібно. Коли нам це вдасться, це буде реалізовано, а я думаю, що це неминуче", - зазначив Малюська.
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а за корупцію, розстрілювати...
"...м'яко це пропонувати" та "переконувати".
А чому не вимагати, що усі, окрім найтяжчих та диких вироків, будуть мобілізовані у першу чергу. У нормальних віськ.частинах їм швидко роги обламають і вони будуть країну боронити.
Бездіяльність особисту, гаслами не запнеш!!
Особисто Малюска, ховаючись на посаді за бронюванням, сам чомусь не пішов на Захист України, стаждалець з ВІП-камер…
Співпадіння чи КВНщик..
мудрий нерід все надіється,
що їх від геноциду та винищення буде боронити цей прошарок, наобіцявший неріду дешеву цибулю?
бо якщо , на дай Бог , прийдуть кацапи до нас ,
будуть відбуватися з нами такі ж самі злочини , які були і є на всіх наших
окупованих територія -
це катування , вбивства , гвалтування і пограбування 🙁
на часі втрачена лиш п'ята частина України..
Хоча є підозра, що корупціонери можуть придбати навіть ядерну зброю та томагавки.
Чи може начальник ДВС, навіть теоретично, міг заробити таку суму і ще мати нахабство її декларувати??!!