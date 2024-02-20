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Новини Війна
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Втрата Авдіївки сталася через бездіяльність Конгресу США, - Білий дім

кірбі

Бездіяльність Палати представників Конгресу США щодо затягування з ухваленням допомоги Україні є однією з причин, чому ЗСУ залишили Авдіївку.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Протягом кількох місяців Україна могла стримувати російські атаки, поки в неї не почали закінчуватися боєприпаси, особливо артилерійські види боєприпасів, необхідні для того, щоб завадити російським силам досягти українських оборонних ліній і захопити ці позиції", - зазначив представник Білого дому.

Він наголосив, що рішення України вийти з Авдіївки не пов’язане з тим, що ЗСУ, мовляв, є недостатньо мужніми у своїй боротьбі, або мають брак військового управління, тактичної сміливості чи бойових навичок.

"Це сталося через бездіяльність Конгресу. І ми попереджали Конгрес, що в разі його бездіяльності Україна зазнає втрат на полі бою, що і сталося", - підкреслив Кірбі.

Також читайте: Байден готовий обговорити допомогу Україні зі спікером Палати представників Джонсоном

Представник Білого дому висловив переконання, що росіяни намагалися захопити Авдіївку здебільшого через те, щоб отримати логістичний та оперативно-маневрений "хаб" на Донбасі, зокрема в Донецькій області. За словами координатора Ради нацбезпеки США, росіяни вважають, що це дасть їм поштовх для проведення подальших операцій у Донецькій і Луганській областях України.

Кірбі також назвав "мудрим" рішення українського командування відвести війська з Авдіївки, аби передусім зберегти людські ресурси, які є найціннішими у війні з РФ. У цьому зв’язку представник Білого дому закликав законодавців у Палаті представників забезпечити якомога швидше надходження зброї та боєприпасів до українських військових.

Також читайте: Більшість у Палаті представників Конгресу США хоче підтримати Україну - Кірбі

Автор: 

Конгрес США (1228) Авдіївка (2342) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+22
Новодворська була права, коли казала сруськаму міру: «Гениальная Валерия… «Я бы не советовала лезть в Украину. Они будут воевать не за деньги, сало и колбасу. У них и так это всë есть. Они будут воевать за свой дом, свою землю и свою свободу. Украина от нас уйдëт. Уйдëт ногами своего молодого поколения».
Валерия Новодворская.»(с)
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20.02.2024 19:56
+15
Чеський мільярдер Ян Барта задонатить 2 мільйони доларів на FPV-дрони для українських військових за ретвіти його допису у соцмережі X.
Прошу підтримати!
https://twitter.com/absurdtrader/status/1759307764176707643?t=PQulp89PfUsuLMGT7XxuJA&s=19
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20.02.2024 19:55
+15
Штати киданули Україну! Гарантували безпеку за відмову від ядерної зброї і ми тепер кров"ю заливаємось!
Слово американців нічого неварте значить!
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20.02.2024 20:05
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Чеський мільярдер Ян Барта задонатить 2 мільйони доларів на FPV-дрони для українських військових за ретвіти його допису у соцмережі X.
Прошу підтримати!
https://twitter.com/absurdtrader/status/1759307764176707643?t=PQulp89PfUsuLMGT7XxuJA&s=19
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20.02.2024 19:55 Відповісти
https://twitter.com/absurdtrader/status/1759307764176707643?t=PQulp89PfUsuLMGT7XxuJA&s=19
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20.02.2024 20:02 Відповісти
Хороший способ набить себе твиты
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20.02.2024 20:04 Відповісти
Новодворська була права, коли казала сруськаму міру: «Гениальная Валерия… «Я бы не советовала лезть в Украину. Они будут воевать не за деньги, сало и колбасу. У них и так это всë есть. Они будут воевать за свой дом, свою землю и свою свободу. Украина от нас уйдëт. Уйдëт ногами своего молодого поколения».
Валерия Новодворская.»(с)
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20.02.2024 19:56 Відповісти
З таким же успіхом можна казати, що провал контрнаступу стався через бездіяльність та зволікання Білого Дому.
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20.02.2024 19:57 Відповісти
Допомогу блокує не Байден.
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20.02.2024 19:59 Відповісти
минулого року ніхто не блокував, були на все гроші
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20.02.2024 20:04 Відповісти
атакамси, літаки, безпілотники не Байден блокував?
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20.02.2024 20:28 Відповісти
Я вже стомився розвовідати про "атакамси, літаки, безпілотники, тауруси..." від США та ЄС. Невже думають, що америкнці такі закінчені дураки, щоб нам віддти свою секретну зброю, а наші антимайданівці її передадуть ворогу через неділю і чим тоді США будуть захищати НАТО і своїх громадян? Відомо, що з тієї зброї кацапи миттєво все скопіюють і визначать як і чим все це збивати? Морські дрони, які передали нам англічани, чомусь неускодженими припливли до берегів окупованого Криму і сьогодні кацапи їх почали виготовляти. Те, що під час виборів в США мала бути така ситкація Найвєлічайший не зміг додуматися і клепати свої ракети та зброю, а не витрачати кошти на "велике крадівництво"?
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20.02.2024 20:47 Відповісти
Подивись на список країни-оператори цієї зброї і не ганьбись. Чверть з них тупо фінансують тероризм прямо чи опосередковано. Всі ці технології вже давно має росія. Вона просто технічно не може їх скопіювати.
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20.02.2024 21:01 Відповісти
Шановний пане, зганьбився не я, а ті що все про..бали. Країни-власники зброї, вправі продавати, чи передавати її кому завгордно.Не нашим 73% вирішувати за США і країни НАТО, кому і яку їм передавати зброю. Не буду з Вами сперечатися, але не чув, щоб США чи Англія передавали новітню зброю терористам і не погоджуюся, що всі американські технології мають кацапи. Тут справа в іншому, чому наші Президент, його офіс і уряд не передбачили, що США і ЄС не завжди будуть нам все давати, що необхідно хоть щось мати своє. Сьогодні їхав і бачив, як влада, не я чи Ви, продовжують будувати міст із різними розв'язками в простому селі. Там був міст, не такий крутий, але був. На будівництві купа дорожної техніки, купа робітників і звичайно мільярди гривень. А війну вже виграли? Для кого будуть ті дорогі місточки, коли немає чим стріляти хлопцям?
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20.02.2024 21:25 Відповісти
Країни-власники зброї, вправі продавати, чи передавати її кому завгордно.

Далі не читаю. Тут все ясно вже.
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21.02.2024 04:15 Відповісти
Які секретні технології атакамси, тауруси і все інше це технології 90-х років
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04.03.2024 23:02 Відповісти
Не можна казати, а так і є, бо Лендліз заблоковано саме Білим Домом, "проблеми" на Південному кордоні створено саме байденом, на другий день його приходу до влади. І такого можна перераховувати до безкінечності.
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20.02.2024 20:05 Відповісти
Це типово для демократів-ліваків, ховати справжні наміри за правильними словами. Послухати всіх цих речників і складається враження, що президент США це весільний генерал, який ні на що не здатен без згоди Конгресу.
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20.02.2024 20:36 Відповісти
А це не так?
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20.02.2024 20:08 Відповісти
сказав і сказав...про це всі говорять і говорять..одні слова ,та заклики.
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20.02.2024 19:58 Відповісти
Втрата Авдївки - це не бездіяльність конгресу США .,а американська співучасть в рашистській окупації Авдіївки .
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20.02.2024 20:02 Відповісти
співучасть трампістів та бедіяльність республіканців
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20.02.2024 20:30 Відповісти
Бла-Бла-Бла
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20.02.2024 20:03 Відповісти
Штати киданули Україну! Гарантували безпеку за відмову від ядерної зброї і ми тепер кров"ю заливаємось!
Слово американців нічого неварте значить!
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20.02.2024 20:05 Відповісти
У світі тепер недовірятимуть американцям.............. Їх слово і гарантії нічого неварті! Доказано Україною!
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20.02.2024 20:08 Відповісти
Та до цього було доказано ще Афганістаном. Вже тоді б мали придивитися гарно, чи слід покладатися на таких "союзників".
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20.02.2024 21:11 Відповісти
Втрата Авдіївки сталася через бездіяльність Джерело:

Зеееееееееееееееееееее
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20.02.2024 20:08 Відповісти
Виновата зе-тварь
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20.02.2024 20:09 Відповісти
Винен твій сцарь пуйло, кацапе
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20.02.2024 20:11 Відповісти
Кацапізм перекинувся на Америку
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20.02.2024 20:10 Відповісти
а ще - через активне сприяння для створення котла нашим прекрасним урядом!
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20.02.2024 20:14 Відповісти
А ви раніше це не могли передбачити -- шо вибори і буде не до Украіни - могли б гарненько затарити зброєю а не мізером
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20.02.2024 20:14 Відповісти
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20.02.2024 20:14 Відповісти
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20.02.2024 20:16 Відповісти
хоть одна новость хорошая к вечеру
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20.02.2024 20:17 Відповісти
Тепер можна з впевненістю сказати, що якщо путін нападе на Європу, Штати не впишуться, а приймуть заборону на експорт сірників у расію!
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20.02.2024 20:16 Відповісти
Якщо Хантер Байден одержував гроші від Єлєни Батуріной, то як може бути по-іншому ?
Хто платить, той і замовляє музику.
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20.02.2024 20:21 Відповісти
"Батуріна 14 лютого 2014 року перевела на банківський рахунок Rosemont Seneca Thornton LKC $3,5 млн. за "Угодою про консалтинг DD12.02.2014". Rosemont Seneca Thornton - це інвестиційна компанія, співзасновником якої є Хантер Байден", зазначає https://www.dw.com/ru/respublikanzy-sajavili-o-sdelkah-syna-baidena-s-baturinoi/a-55035144 джерело .
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20.02.2024 20:44 Відповісти
не конгресу, а сша
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20.02.2024 20:27 Відповісти
Угу, так правильніше.
І з формальної точки зору, але навіть якщо заглиблюватися в гілки влади чи партії - то теж всі до цього причетні!
І навіть наші ЗЄрмаки до цього приклалися - і тим, що Коломойського вберегли від амер.правосуддя ( а їх же попереджали, що грошей не дадуть!), і останніми своїми нікчемними поїздками.
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21.02.2024 01:59 Відповісти
Втрата Авдіївки сталася через відсторонення президентом зеленським генерала Залужного і його команди від керування ЗСУ.
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20.02.2024 20:28 Відповісти
Наградите Трампа и Джонсона орденом ***** за взятие Авдеевки
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20.02.2024 20:28 Відповісти
Да и старик Байден не очень то спешил нам помогать оружием когда у него были все возможности и трамписты еще не мешали.
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20.02.2024 20:31 Відповісти
Втрата Авдіївки сталася через бездіяльність США.
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20.02.2024 20:30 Відповісти
Під час Голоду 32-33 років Америка будувала за Торгсиновське золото заводи в срср, а в той час мільйони українців гинули від голоду!
Так що Штати ще ті паскуди!
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20.02.2024 20:36 Відповісти
А до чого золото, заводи, голод, сєсєсєр і Штати? Голод був на Донбасі і ще буде. По одній простій причині. Що тоді, що зараз населення не захищає свій дім. Або недостатньо захищає, що в цьому випадку є рівнозначне. Спротив чинить лише ЗСУ. Штати допомагають по одній старій причині лише тим, хто щось робить. Для чого допомагати таким писакам як ти? Назви хоч одну причину. Тільки давай без демократій, гуманізмів, прав, свобод і іншого мотлоху. На війні це не цінність. Ха ха ха
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20.02.2024 21:10 Відповісти
Війна мала закінчитись в 2022 якби Білий Дім (Байден, демократи) активували ленд-ліз і надали усе що ТОДІ просив Залужний.
Білий Дім ленд - ліз убив. Робіть висновкихто і що саботує.
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20.02.2024 20:56 Відповісти
ЗАЇБАЛИ!!!
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20.02.2024 21:04 Відповісти
Імпотенти.
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20.02.2024 21:09 Відповісти
Таки зійдуться посередині?
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20.02.2024 21:20 Відповісти
Спочатку заразили нас бацилою русофобії, а тепер кинули нас напризволяще. Та вони нас зобов'язані утримувати. Вова має на них жорстко наїхати і спитати по повній
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20.02.2024 21:49 Відповісти
Какой там хаб, Авдеевка это был фортпост, плацдарм для наступления на Донецк, выдвинутый в сторону противника и с трех сторон им окруженный. Поэтому они и стремились его ликвидировать... А трамписты и ручной спикер Джонсон им вовремя помогли...
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20.02.2024 22:30 Відповісти
 
 