Втрата Авдіївки сталася через бездіяльність Конгресу США, - Білий дім

Бездіяльність Палати представників Конгресу США щодо затягування з ухваленням допомоги Україні є однією з причин, чому ЗСУ залишили Авдіївку.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Протягом кількох місяців Україна могла стримувати російські атаки, поки в неї не почали закінчуватися боєприпаси, особливо артилерійські види боєприпасів, необхідні для того, щоб завадити російським силам досягти українських оборонних ліній і захопити ці позиції", - зазначив представник Білого дому.

Він наголосив, що рішення України вийти з Авдіївки не пов’язане з тим, що ЗСУ, мовляв, є недостатньо мужніми у своїй боротьбі, або мають брак військового управління, тактичної сміливості чи бойових навичок.

"Це сталося через бездіяльність Конгресу. І ми попереджали Конгрес, що в разі його бездіяльності Україна зазнає втрат на полі бою, що і сталося", - підкреслив Кірбі.

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Представник Білого дому висловив переконання, що росіяни намагалися захопити Авдіївку здебільшого через те, щоб отримати логістичний та оперативно-маневрений "хаб" на Донбасі, зокрема в Донецькій області. За словами координатора Ради нацбезпеки США, росіяни вважають, що це дасть їм поштовх для проведення подальших операцій у Донецькій і Луганській областях України.

Кірбі також назвав "мудрим" рішення українського командування відвести війська з Авдіївки, аби передусім зберегти людські ресурси, які є найціннішими у війні з РФ. У цьому зв’язку представник Білого дому закликав законодавців у Палаті представників забезпечити якомога швидше надходження зброї та боєприпасів до українських військових.

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