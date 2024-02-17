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Конгрес США (1201) допомога (7871) Кірбі (521)

Більшість у Палаті представників Конгресу США хоче підтримати Україну - Кірбі

Координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі

Більшість у Палаті представників Конгресу США за підтримку України та Ізраїля.

Про це сказав координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами Кірбі, допомогу Україні, зокрема, підтримує керівництво Палати представників.

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Він зазначив, що комітети зі збройних сил, закордонних справ та з питань розвідки Палати представників хочуть надати підтримку як Україні, так і Ізраїлю.

Політик висловив упевненість, що президент США Джо Байден, більшість членів Палати представників, як і більшість американців, розуміють, що війна Росії проти України впливає на безпеку США.

"Те, що відбувається в Європі, цілком може підірвати східний фланг НАТО, якщо ми просто відійдемо і дозволимо Путіну захопити Україну. І якщо ви думаєте, що ціна підтримки України зараз висока, подумайте про те, як вона поступово зростатиме у відношенні життів та коштів американського народу", – заявив Кірбі.

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Він підкреслив, що завдяки допомозі від США українська армія впродовж двох років "зробила дивовижні речі", зокрема відвоювала понад 50% захоплених Росією територій, і Сполучені Штати мають продовжувати підтримку України.

Водночас представник Білого дому визнав, що відсутність допомоги з боку США вже відчуває українська армія.

"Я маю на увазі, що час настав. Вони дуже потребують додаткової підтримки по всій лінії фронту", – заявив Кірбі.

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Топ коментарі
+7
Что то большинство конгресменов постоянно хочет помочь Украине а один Трамп который фактически не при власти вами управляет.
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17.02.2024 22:33
+6
Хочеться сказати тільки одне: Хай вам ,,добре" буде!
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17.02.2024 22:28
+5
Нема ні в кого часом дорожнього знаку з написом Авдіївка… на часі поставити навпроти амерпосольства в Києві … як нагадування…. за шмарклі бюрократичні віддаються життя…
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17.02.2024 22:32
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Хочеться сказати тільки одне: Хай вам ,,добре" буде!
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17.02.2024 22:28 Відповісти
Так вони ж всі в НАТО.
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17.02.2024 22:42 Відповісти
як казав Лобановський - всі розуміються на футболі,
грати от тільки не всі можуть...
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17.02.2024 22:39 Відповісти
А тренер Аяксу на початку 70 сказав краще - покажи мені свій півзахист, і я скажу яка у бете команда.
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18.02.2024 02:01 Відповісти
я тебе заспамив, очі зазаболіли від мелькання
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17.02.2024 22:44 Відповісти
але не кожний джона син Боріс.
вже писав...
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17.02.2024 22:31 Відповісти
Нема ні в кого часом дорожнього знаку з написом Авдіївка… на часі поставити навпроти амерпосольства в Києві … як нагадування…. за шмарклі бюрократичні віддаються життя…
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17.02.2024 22:32 Відповісти
хорошая идея кстати
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18.02.2024 00:38 Відповісти
Что то большинство конгресменов постоянно хочет помочь Украине а один Трамп который фактически не при власти вами управляет.
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17.02.2024 22:33 Відповісти
Десь уже це було..
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17.02.2024 22:36 Відповісти
5-я степень озабоченности в сочетании с 6-й степенью обеспокоенности.
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17.02.2024 22:42 Відповісти
****** гнілий.
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17.02.2024 22:42 Відповісти
І хто їм заважає це зробити вже пів-року?
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17.02.2024 22:42 Відповісти
Більшість хоче і зробила хід конем -- пішла на канікули
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17.02.2024 22:48 Відповісти
Бла бла бла бла…. Мудаки! Всій США одного клоуна вгомонити не можете….
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17.02.2024 22:49 Відповісти
Зеленського? Вгомоним свого часу.
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17.02.2024 23:26 Відповісти
Вообще то я Трампа имел ввиду. А выражения типа «свого часу і у майбутньому, колись потім і т.д.» українці вже багато разів чули і продовжують чути постійно від вас любі друзі і партнери. Саме тому ти такій же ж балабол як і Кірбі - знов бла бла бла бла, бульби випускаєте і більш нічого, а нас продовжують вбивати….
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18.02.2024 00:05 Відповісти
Ганьба.
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17.02.2024 23:07 Відповісти
Та ***, вашу душу мать, в Америці є Президент, чи Трамп вже командує?
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17.02.2024 23:14 Відповісти
Хоче але не може. Імпотенти?

Ще одна сміхдержава. Молодці що тут скажеш. А ми вірили їх понтам завдяки масмедіа. Треба робити висновки і самим ставати як Ізраїль що немає але якщо треба то застосує. Нав'язуватись у партнери Китаю, Єгипту, Південній Кореї, Японії і іншим, та головне розуміти що вони нас теж кинуть якщо їм буде це вигідно, а тому все треба гребсти собі щоб мати своє.
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17.02.2024 23:19 Відповісти
израиль у сша тоже с помощью побирается. Так что ваш пример не в тему
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18.02.2024 00:39 Відповісти
Це вони хочуть поки на канікулах, а як повернуться з канікул то перехочуть...
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17.02.2024 23:41 Відповісти
Більшість у Палаті представників Конгресу США хоче підтримати Україну - Кірбі
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Бе-бе-бе. Гівнюки. Добре, що позбавили нас ядерної зброї.
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18.02.2024 00:04 Відповісти
... Та хотій не дає. Поверніть ЯЗ, кидали брехливі!
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18.02.2024 00:19 Відповісти
БАЙДЕН!?.
ДЕ ЛЕНД-ЛІЗ!?
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18.02.2024 00:20 Відповісти
хотеть, еще не означает жениться
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18.02.2024 00:40 Відповісти
хочуть, але мовчать
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18.02.2024 01:18 Відповісти
Чи правда, що існує норма, за якою у Байдена є повноваження затвердження законів, якщо за них проголосували лише у Сенаті?
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18.02.2024 01:22 Відповісти
Прежняя капельная поставка оружия , отказ Байдена поставить оружие по Ленд-лизу (сотни танков, самолетов, десятки ПВО......), проголосовный в Конгрессе, 9 мая 2022 - это разрушенные города, 10 млн. беженцев, десятки тысяч погибших.
При этом, 60% населения Украины , как показали опросы, поддерживают Президента Украины....
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18.02.2024 02:27 Відповісти
Як імпотенти - хочуть але не можуть.
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18.02.2024 03:17 Відповісти
Мы очень старались, но не вышло.
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18.02.2024 08:21 Відповісти
 
 