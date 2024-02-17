Більшість у Палаті представників Конгресу США хоче підтримати Україну - Кірбі

Більшість у Палаті представників Конгресу США за підтримку України та Ізраїля.

Про це сказав координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами Кірбі, допомогу Україні, зокрема, підтримує керівництво Палати представників.

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Він зазначив, що комітети зі збройних сил, закордонних справ та з питань розвідки Палати представників хочуть надати підтримку як Україні, так і Ізраїлю.

Політик висловив упевненість, що президент США Джо Байден, більшість членів Палати представників, як і більшість американців, розуміють, що війна Росії проти України впливає на безпеку США.

"Те, що відбувається в Європі, цілком може підірвати східний фланг НАТО, якщо ми просто відійдемо і дозволимо Путіну захопити Україну. І якщо ви думаєте, що ціна підтримки України зараз висока, подумайте про те, як вона поступово зростатиме у відношенні життів та коштів американського народу", – заявив Кірбі.

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Він підкреслив, що завдяки допомозі від США українська армія впродовж двох років "зробила дивовижні речі", зокрема відвоювала понад 50% захоплених Росією територій, і Сполучені Штати мають продовжувати підтримку України.

Водночас представник Білого дому визнав, що відсутність допомоги з боку США вже відчуває українська армія.

"Я маю на увазі, що час настав. Вони дуже потребують додаткової підтримки по всій лінії фронту", – заявив Кірбі.