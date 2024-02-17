Більшість у Палаті представників Конгресу США хоче підтримати Україну - Кірбі
Більшість у Палаті представників Конгресу США за підтримку України та Ізраїля.
Про це сказав координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
За словами Кірбі, допомогу Україні, зокрема, підтримує керівництво Палати представників.
Він зазначив, що комітети зі збройних сил, закордонних справ та з питань розвідки Палати представників хочуть надати підтримку як Україні, так і Ізраїлю.
Політик висловив упевненість, що президент США Джо Байден, більшість членів Палати представників, як і більшість американців, розуміють, що війна Росії проти України впливає на безпеку США.
"Те, що відбувається в Європі, цілком може підірвати східний фланг НАТО, якщо ми просто відійдемо і дозволимо Путіну захопити Україну. І якщо ви думаєте, що ціна підтримки України зараз висока, подумайте про те, як вона поступово зростатиме у відношенні життів та коштів американського народу", – заявив Кірбі.
Він підкреслив, що завдяки допомозі від США українська армія впродовж двох років "зробила дивовижні речі", зокрема відвоювала понад 50% захоплених Росією територій, і Сполучені Штати мають продовжувати підтримку України.
Водночас представник Білого дому визнав, що відсутність допомоги з боку США вже відчуває українська армія.
"Я маю на увазі, що час настав. Вони дуже потребують додаткової підтримки по всій лінії фронту", – заявив Кірбі.
Будь ласка, зачекайте...
грати от тільки не всі можуть...
вже писав...
Ще одна сміхдержава. Молодці що тут скажеш. А ми вірили їх понтам завдяки масмедіа. Треба робити висновки і самим ставати як Ізраїль що немає але якщо треба то застосує. Нав'язуватись у партнери Китаю, Єгипту, Південній Кореї, Японії і іншим, та головне розуміти що вони нас теж кинуть якщо їм буде це вигідно, а тому все треба гребсти собі щоб мати своє.
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Бе-бе-бе. Гівнюки. Добре, що позбавили нас ядерної зброї.
ДЕ ЛЕНД-ЛІЗ!?
При этом, 60% населения Украины , как показали опросы, поддерживают Президента Украины....