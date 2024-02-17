Большинство в Палате представителей Конгресса США хотят поддержать Украину, - Кирби

Большинство в Палате представителей Конгресса США - за поддержку Украины и Израиля.

Об этом сказал координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби,передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По словам Кирби, помощь Украине, в частности, поддерживает руководство Палаты представителей.

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Он отметил, что комитеты по вооруженным силам, иностранным делам и вопросам разведки Палаты представителей хотят оказать поддержку как Украине, так и Израилю.

Политик выразил уверенность, что президент США Джо Байден, большинство членов Палаты представителей, как и большинство американцев, понимают, что война России против Украины влияет на безопасность США.

"Происходящее в Европе вполне может подорвать восточный фланг НАТО, если мы просто отойдем и позволим Путину захватить Украину. И если вы думаете, что цена поддержки Украины сейчас высока, подумайте о том, как она будет постепенно расти в отношении жизней и средств американского народа", – заявил Кирби.

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Он подчеркнул, что благодаря помощи от США украинская армия на протяжении двух лет "сделала удивительные вещи", в частности, отвоевала более 50% захваченных Россией территорий, и Соединенные Штаты должны продолжать поддержку Украины.

В то же время, представитель Белого дома признал, что отсутствие помощи со стороны США уже испытывает украинская армия.

"Я имею в виду, что время пришло. Они очень нуждаются в дополнительной поддержке по всей линии фронта", – заявил Кирби.