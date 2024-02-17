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Новости Помощь Украине
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Конгресс США (1206) помощь (7419) Кирби (447)

Большинство в Палате представителей Конгресса США хотят поддержать Украину, - Кирби

Координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі

Большинство в Палате представителей Конгресса США - за поддержку Украины и Израиля.

Об этом сказал координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби,передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По словам Кирби, помощь Украине, в частности, поддерживает руководство Палаты представителей.

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Он отметил, что комитеты по вооруженным силам, иностранным делам и вопросам разведки Палаты представителей хотят оказать поддержку как Украине, так и Израилю.

Политик выразил уверенность, что президент США Джо Байден, большинство членов Палаты представителей, как и большинство американцев, понимают, что война России против Украины влияет на безопасность США.

"Происходящее в Европе вполне может подорвать восточный фланг НАТО, если мы просто отойдем и позволим Путину захватить Украину. И если вы думаете, что цена поддержки Украины сейчас высока, подумайте о том, как она будет постепенно расти в отношении жизней и средств американского народа", – заявил Кирби.

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Он подчеркнул, что благодаря помощи от США украинская армия на протяжении двух лет "сделала удивительные вещи", в частности, отвоевала более 50% захваченных Россией территорий, и Соединенные Штаты должны продолжать поддержку Украины.

В то же время, представитель Белого дома признал, что отсутствие помощи со стороны США уже испытывает украинская армия.

"Я имею в виду, что время пришло. Они очень нуждаются в дополнительной поддержке по всей линии фронта", – заявил Кирби.
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Топ комментарии
+7
Что то большинство конгресменов постоянно хочет помочь Украине а один Трамп который фактически не при власти вами управляет.
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17.02.2024 22:33
+6
Хочеться сказати тільки одне: Хай вам ,,добре" буде!
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17.02.2024 22:28
+5
Нема ні в кого часом дорожнього знаку з написом Авдіївка… на часі поставити навпроти амерпосольства в Києві … як нагадування…. за шмарклі бюрократичні віддаються життя…
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17.02.2024 22:32
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Хочеться сказати тільки одне: Хай вам ,,добре" буде!
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17.02.2024 22:28 Ответить
Так вони ж всі в НАТО.
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17.02.2024 22:42 Ответить
як казав Лобановський - всі розуміються на футболі,
грати от тільки не всі можуть...
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17.02.2024 22:39 Ответить
А тренер Аяксу на початку 70 сказав краще - покажи мені свій півзахист, і я скажу яка у бете команда.
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18.02.2024 02:01 Ответить
я тебе заспамив, очі зазаболіли від мелькання
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17.02.2024 22:44 Ответить
але не кожний джона син Боріс.
вже писав...
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17.02.2024 22:31 Ответить
Нема ні в кого часом дорожнього знаку з написом Авдіївка… на часі поставити навпроти амерпосольства в Києві … як нагадування…. за шмарклі бюрократичні віддаються життя…
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17.02.2024 22:32 Ответить
хорошая идея кстати
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18.02.2024 00:38 Ответить
Что то большинство конгресменов постоянно хочет помочь Украине а один Трамп который фактически не при власти вами управляет.
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17.02.2024 22:33 Ответить
Десь уже це було..
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17.02.2024 22:36 Ответить
5-я степень озабоченности в сочетании с 6-й степенью обеспокоенности.
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17.02.2024 22:42 Ответить
****** гнілий.
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17.02.2024 22:42 Ответить
І хто їм заважає це зробити вже пів-року?
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17.02.2024 22:42 Ответить
Більшість хоче і зробила хід конем -- пішла на канікули
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17.02.2024 22:48 Ответить
Бла бла бла бла…. Мудаки! Всій США одного клоуна вгомонити не можете….
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17.02.2024 22:49 Ответить
Зеленського? Вгомоним свого часу.
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17.02.2024 23:26 Ответить
Вообще то я Трампа имел ввиду. А выражения типа «свого часу і у майбутньому, колись потім і т.д.» українці вже багато разів чули і продовжують чути постійно від вас любі друзі і партнери. Саме тому ти такій же ж балабол як і Кірбі - знов бла бла бла бла, бульби випускаєте і більш нічого, а нас продовжують вбивати….
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18.02.2024 00:05 Ответить
Ганьба.
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17.02.2024 23:07 Ответить
Та ***, вашу душу мать, в Америці є Президент, чи Трамп вже командує?
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17.02.2024 23:14 Ответить
Хоче але не може. Імпотенти?

Ще одна сміхдержава. Молодці що тут скажеш. А ми вірили їх понтам завдяки масмедіа. Треба робити висновки і самим ставати як Ізраїль що немає але якщо треба то застосує. Нав'язуватись у партнери Китаю, Єгипту, Південній Кореї, Японії і іншим, та головне розуміти що вони нас теж кинуть якщо їм буде це вигідно, а тому все треба гребсти собі щоб мати своє.
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17.02.2024 23:19 Ответить
израиль у сша тоже с помощью побирается. Так что ваш пример не в тему
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18.02.2024 00:39 Ответить
Це вони хочуть поки на канікулах, а як повернуться з канікул то перехочуть...
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17.02.2024 23:41 Ответить
Більшість у Палаті представників Конгресу США хоче підтримати Україну - Кірбі
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Бе-бе-бе. Гівнюки. Добре, що позбавили нас ядерної зброї.
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18.02.2024 00:04 Ответить
... Та хотій не дає. Поверніть ЯЗ, кидали брехливі!
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18.02.2024 00:19 Ответить
БАЙДЕН!?.
ДЕ ЛЕНД-ЛІЗ!?
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18.02.2024 00:20 Ответить
хотеть, еще не означает жениться
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18.02.2024 00:40 Ответить
хочуть, але мовчать
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18.02.2024 01:18 Ответить
Чи правда, що існує норма, за якою у Байдена є повноваження затвердження законів, якщо за них проголосували лише у Сенаті?
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18.02.2024 01:22 Ответить
Прежняя капельная поставка оружия , отказ Байдена поставить оружие по Ленд-лизу (сотни танков, самолетов, десятки ПВО......), проголосовный в Конгрессе, 9 мая 2022 - это разрушенные города, 10 млн. беженцев, десятки тысяч погибших.
При этом, 60% населения Украины , как показали опросы, поддерживают Президента Украины....
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18.02.2024 02:27 Ответить
Як імпотенти - хочуть але не можуть.
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18.02.2024 03:17 Ответить
Мы очень старались, но не вышло.
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18.02.2024 08:21 Ответить
 
 