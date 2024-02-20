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Новини Війна
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Кілька груп "шахедів" виявлено на Дніпропетровщині, - Повітряні сили

шахеди

Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу ворожих ударних безпілотників

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі декілька груп ударних БпЛА рухаються територією Дніпропетровської області, у північному напрямку.

Харківська область рух ударних БпЛА у вашому напрямку", - ідеться у повідомленні ПС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено 23 із 23 запущених "Шахедів", - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник (4165) Повітряні сили (2642) Дніпропетровська область (3726)


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