Кілька груп "шахедів" виявлено на Дніпропетровщині, - Повітряні сили
Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу ворожих ударних безпілотників
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі декілька груп ударних БпЛА рухаються територією Дніпропетровської області, у північному напрямку.
Харківська область рух ударних БпЛА у вашому напрямку", - ідеться у повідомленні ПС.
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