Перша група українських пілотів завершить навчання на F-16 до літа, - CNN

Перші чотири українських пілоти планують завершити навчання на винищувачах F-16 до літа

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на Національну гвардію Арізони

Зазначається, що українські пілоти в середині жовтня розпочали підготовку на базі 162-го винищувального полку в Тусоні, штат Арізона. Пентагон заявив, що процес підготовки триватиме кілька місяців.

"Друга група з чотирьох пілотів розпочала підготовку в січні, а третя група з чотирьох пілотів наразі проходить навчання з англійської мови, необхідного для керування американським винищувачем четвертого покоління", - повідомив речник Національної гвардії Арізони Ерін Ханніган.

Очікується, що всі пілоти завершать навчання в період з травня по серпень, хоча точний графік залежить від ходу програми.

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