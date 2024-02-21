Перша група українських пілотів завершить навчання на F-16 до літа, - CNN
Перші чотири українських пілоти планують завершити навчання на винищувачах F-16 до літа
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на Національну гвардію Арізони
Зазначається, що українські пілоти в середині жовтня розпочали підготовку на базі 162-го винищувального полку в Тусоні, штат Арізона. Пентагон заявив, що процес підготовки триватиме кілька місяців.
"Друга група з чотирьох пілотів розпочала підготовку в січні, а третя група з чотирьох пілотів наразі проходить навчання з англійської мови, необхідного для керування американським винищувачем четвертого покоління", - повідомив речник Національної гвардії Арізони Ерін Ханніган.
Очікується, що всі пілоти завершать навчання в період з травня по серпень, хоча точний графік залежить від ходу програми.
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*****, так Америка може одночасно навчати тільки 4-х пілотів? Шо за нах?!
На картинці, якою ілюструє новину Цензор, видно, саме ті 4 літаки, які мають США для підготовки пілотів. ***** видно теж знало, що Америку можна брать голими руками. Тільки цьому стала на заваді Україна...
Такими темпами (по 4 пілоти за півроку) нам знадобиться рівно 25 років, щоб американці змогли навчити всіх українських пілотів.
Устранение генерала Залужного с поста Главкома ЗСУ спланировал Кириенко и путло ещё 2 года назад... Подробности видос этот .
Успеют ли до лета?