Первая группа украинских пилотов завершит обучение на F-16 до лета, - CNN
Первые четыре украинских пилота планируют завершить обучение на истребителях F-16 к лету.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на Национальную гвардию Аризоны.
Отмечается, что украинские пилоты в середине октября приступили к подготовке на базе 162-го истребительного полка в Тусоне, штат Аризона. Пентагон заявил, что процесс подготовки продлится несколько месяцев.
"Вторая группа из четырех пилотов начала подготовку в январе, а третья группа из четырех пилотов сейчас проходит обучение английскому языку, необходимому для управления американским истребителем четвертого поколения", - сообщил представитель Национальной гвардии Аризоны Эрин Ханниган.
Ожидается, что все пилоты завершат обучение в период с мая по август, хотя точный график зависит от хода программы.
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*****, так Америка може одночасно навчати тільки 4-х пілотів? Шо за нах?!
На картинці, якою ілюструє новину Цензор, видно, саме ті 4 літаки, які мають США для підготовки пілотів. ***** видно теж знало, що Америку можна брать голими руками. Тільки цьому стала на заваді Україна...
Такими темпами (по 4 пілоти за півроку) нам знадобиться рівно 25 років, щоб американці змогли навчити всіх українських пілотів.
Устранение генерала Залужного с поста Главкома ЗСУ спланировал Кириенко и путло ещё 2 года назад... Подробности видос этот .
Успеют ли до лета?