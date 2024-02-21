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Первая группа украинских пилотов завершит обучение на F-16 до лета, - CNN

f-16

Первые четыре украинских пилота планируют завершить обучение на истребителях F-16 к лету.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на Национальную гвардию Аризоны.

Отмечается, что украинские пилоты в середине октября приступили к подготовке на базе 162-го истребительного полка в Тусоне, штат Аризона. Пентагон заявил, что процесс подготовки продлится несколько месяцев.

"Вторая группа из четырех пилотов начала подготовку в январе, а третья группа из четырех пилотов сейчас проходит обучение английскому языку, необходимому для управления американским истребителем четвертого поколения", - сообщил представитель Национальной гвардии Аризоны Эрин Ханниган.

Ожидается, что все пилоты завершат обучение в период с мая по август, хотя точный график зависит от хода программы.

Читайте также: Первые F-16 будут в Украине ориентировочно в июне 2024 года.

Автор: 

США (26672) CNN (117) F-16 (553)


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Топ комментарии
+15
Не поспішайте. Бо ескалація буде.
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21.02.2024 06:23
+6
Краще до зими😩
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21.02.2024 07:05
+6
Ясненько.Казали,навесні точно.
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21.02.2024 07:26
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Не поспішайте. Бо ескалація буде.
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21.02.2024 06:23 Ответить
Краще до зими😩
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21.02.2024 07:05 Ответить
до літа якого року?
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21.02.2024 08:12 Ответить
До літа України може не бути!
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21.02.2024 07:18 Ответить
Так вони цього і чекають. Потім скажуть ми хотіли но так вийшло ….
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21.02.2024 07:20 Ответить
До виборів.
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21.02.2024 07:22 Ответить
Ясненько.Казали,навесні точно.
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21.02.2024 07:26 Ответить
Ви хоч не публікуйте таких новин на цензорі.Будуть,і так узнаємо.
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21.02.2024 07:27 Ответить
Да деньги были выделены 100 млн. еще летом 2022 года,в общем американцы только в голливудских боевиках моментально на все реагируют.
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21.02.2024 07:32 Ответить
"white noise"
Готові вже.
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21.02.2024 07:42 Ответить
до літа якого року? не буде ніякіх літаків. розходимося. адміністрація бідона виявилась підйухйловником як орбан та грузини
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21.02.2024 07:45 Ответить
Як якась недосяжна мрія..
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21.02.2024 07:47 Ответить
"Друга група з чотирьох пілотів розпочала підготовку в січні, а третя група з чотирьох пілотів наразі проходить навчання з англійської мови, необхідного для керування американським винищувачем четвертого покоління", - повідомив речник Національної гвардії Арізони Ерін Ханніган. Джерело:
**************
*****, так Америка може одночасно навчати тільки 4-х пілотів? Шо за нах?!

На картинці, якою ілюструє новину Цензор, видно, саме ті 4 літаки, які мають США для підготовки пілотів. ***** видно теж знало, що Америку можна брать голими руками. Тільки цьому стала на заваді Україна...

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21.02.2024 08:12 Ответить
Всі воєнні експерти кажуть, що Україні потрібно мати 200 літаків F-16.

Такими темпами (по 4 пілоти за півроку) нам знадобиться рівно 25 років, щоб американці змогли навчити всіх українських пілотів.

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21.02.2024 08:30 Ответить
почему группы не по 40 пилотов?
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21.02.2024 08:39 Ответить
Тому що США найбільший боржник у світі. Грошей не мають.
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21.02.2024 09:07 Ответить
Все залежить від блоку управління,якщо поставлять Блок 90х років то кацапські літакі не будуть гірші, потрібні більш модернізовані, якщо не помилитися блок 70+
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21.02.2024 10:10 Ответить
Первая группа была из 6-ти пилотов, которые владели английским и имели боевой опыт, можно конечно найти это сообщение, но "влом."
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21.02.2024 10:28 Ответить
https://youtu.be/xblsAT8JJ4E?si=mWGA4UFbG6fwNktd ...

Устранение генерала Залужного с поста Главкома ЗСУ спланировал Кириенко и путло ещё 2 года назад... Подробности видос этот .
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21.02.2024 11:01 Ответить
Логистика и аэродром+ запасной аэродром есть? Нету...1 ярд долларов исчез...на брусчатки и асфальт.. Голобородько зачистил кассу...денег нет но вы держитесЬ...
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21.02.2024 11:05 Ответить
"...третья группа из четырех пилотов сейчас проходит обучение английскому языку..." - уровень "Yes-yes ОБХС" ?
Успеют ли до лета?
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21.02.2024 12:53 Ответить
 
 