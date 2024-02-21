Первая группа украинских пилотов завершит обучение на F-16 до лета, - CNN

Первые четыре украинских пилота планируют завершить обучение на истребителях F-16 к лету.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на Национальную гвардию Аризоны.

Отмечается, что украинские пилоты в середине октября приступили к подготовке на базе 162-го истребительного полка в Тусоне, штат Аризона. Пентагон заявил, что процесс подготовки продлится несколько месяцев.

"Вторая группа из четырех пилотов начала подготовку в январе, а третья группа из четырех пилотов сейчас проходит обучение английскому языку, необходимому для управления американским истребителем четвертого поколения", - сообщил представитель Национальной гвардии Аризоны Эрин Ханниган.

Ожидается, что все пилоты завершат обучение в период с мая по август, хотя точный график зависит от хода программы.

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