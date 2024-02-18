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Арвидас Анушаускас (38) F-16 (518)

Первые F-16 будут в Украине ориентировочно в июне 2024 года.

f-16

Первые истребители F-16 могут появиться на украинском небе ориентировочно в июне 2024 года. В Европе считают это самым реальным термином.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Foreign Policy со ссылкой на западных политиков.

"Думаю, в июне мы увидим их в Украине", – сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на Мюнхенской конференции безопасности.

Такие же временные рамки назвал еще один европейский чиновник, имя которого не указывают.

Читайте также: Столтенберг: F-16 - это не "серебряная пуля", но они существенно повысят боевые возможности Украины

"Украинские власти рассчитывают, что до конца финансового года в США (сентябрь) обучение на истребителях пройдут 12 пилотов", – отмечают в статье.

Напомним, ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов надеялся, что истребители F-16 прибудут в Украину весной этого года. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте рассказал, что его страна поставит Украине по меньшей мере 24 истребителя F-16 согласно графику.
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Топ комментарии
+24
Я в Херсонi, ласкаво просимо до нас, пiд снаряди з КАБами.
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18.02.2024 11:00
+20
якщо б усі думали що Україну нічого уже не спасе то ніхто б і воювати не йшов,але на щастя так думають тільки "диванні екцперди" котрі якщо чують що там був умовно відступ з під Бахмута чи Авдіївки то у них починається істерика
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18.02.2024 11:00
+17
Я не можу сказати, що було якби вибрали не Зеленського, а Порошенко. Але впевнений, що були б точно поставлені у війська пускові і сотні ракет "Нептун", точно були б пускові і ракети "Вільзха М" та інші модефикації. Також були б ракети "Сапсан-Грім 2", ракети "Верба" і до 2022 року було б точно до сотні САУ "Богдана", снаряди калібру 155 міліметрів до неї. Мабуть вже стояла на захисті неба своя ППО ПРО "Кільчень" і ще більше впевнений, що було б точно розроблену купу нових проектів ракет, безпілотників, РЕБ та іншого. Точно впевнений, що війська із Донецької і Луганської областей не відводилися, не руйнувалися наші укрплення на мільярди, а метр за метром звільнілася наша територія. Не були розміновані підходи до Маріуполя і виходи з Чонгару і Перекопу. І це тільки наша зброя, і хто його знає, насмілився б ворог напасти. А якби напав, то до нашої зброї додалася б купа америкнської і західних країн і Президент Порошенко не упрікв Байдена "Чому ми не в НАТО, не упрікав через своїх послів і не називав канцлера Німеччини ліверною ковбаскою, все тихо і тихо рухалися до перемоги і НАТО, але нарід 73% вирішив, що він набагато розумніший законів розвитку суспільства і що настановою і шаблоном для майбутнього України є кіно про Голобородько і сам Голобородько з "великим крадівництвом" і антимайданним офісом Президента.
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18.02.2024 12:03
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Страница 2 из 2
ти про свого глибокого рота?
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18.02.2024 15:40 Ответить
Це до Монікі.
Вона тебе навчить. Ротом.
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18.02.2024 15:48 Ответить
не так глибоко як ти - спецкіалістиня спекіалістинцю різнь...
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18.02.2024 15:53 Ответить
Зрозуміло. Вже навчила
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18.02.2024 15:54 Ответить
все на тебе чекаю, глибокий...
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18.02.2024 15:57 Ответить
Зрозуміло. Чекай . Чекай. Мєлкій.
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18.02.2024 15:59 Ответить
павтарюха...
з Оболоні?
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18.02.2024 16:03 Ответить
І це все?
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18.02.2024 16:14 Ответить
тобі щє шось що треба, неугамонний?
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18.02.2024 16:16 Ответить
Не мені. А тобі
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18.02.2024 16:17 Ответить
і це все?
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18.02.2024 16:19 Ответить
Глотай Моніка
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18.02.2024 16:21 Ответить
павтарюха 2.
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18.02.2024 16:25 Ответить
Ну , і?
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18.02.2024 16:30 Ответить
шо ну і? - рота відкривай - буде тест...
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18.02.2024 16:33 Ответить
хочь і противно...
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18.02.2024 16:37 Ответить
Бачу. Твій текст. Про твій рот , тобі відніше , Моніка.
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18.02.2024 16:41 Ответить
ну давай я буду розумніший і припиню це собачилово,
бо остаглазькіло і тобі і мені...
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18.02.2024 16:45 Ответить
Добре. Мені теж остамонікло все це неподобство.
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18.02.2024 16:49 Ответить
клін десятка?
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18.02.2024 16:13 Ответить
Продовжуй
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18.02.2024 16:16 Ответить
заглатуй
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18.02.2024 16:17 Ответить
Зрозуміло.
Моніка=discovery
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18.02.2024 16:19 Ответить
глибоко не глибоко, це тільки тест підвердить - але упертий....
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18.02.2024 16:23 Ответить
Зрозуміло , Моніка
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18.02.2024 16:29 Ответить
ну саме так Монік!
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18.02.2024 16:31 Ответить
А казав , за Хіларі голосував. Брехло
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18.02.2024 16:42 Ответить
"Так ніхто і не йде." --- ідуть і достатньо, не треба по собі судити. Мобілізаця також йде, окрім того є і добровольці, і далеко не кожен хто може бути мобілізованим стрибає в Тису і тікає за кордон,не треба уже з усіх українців кретинів робити судячи по собі чи по ухилянтах. В 3 ОШБ наприклад черга з бажаючих туди потрапити.
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18.02.2024 11:24 Ответить
схлопнув гризло своє і пішов нахер козломордий. з Франції чи зідки ти там є звчиайно ж видніше хто йде,а хто не йде
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18.02.2024 11:39 Ответить
Шо, окакався від злоби, підстилка клоунів Сраган?
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18.02.2024 11:49 Ответить
Андрію , Вам повага. А усім цім ботопідорам , ганьба.
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18.02.2024 12:41 Ответить
Андрію , як воно тобі у прикритті відходу було ? Багато кацапів поклав ? ((
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18.02.2024 17:29 Ответить
Bolse cem 100 budet F-16,no ecio ocen vazno kakije raketi i bombi budet davat k nim.F-16 vazmosti ne ograniceni zavisimosti ot togo sto dast k nim.Oni mogut sbyvat saxedi,kalibri,takze sbyvat vse samolioti kacapov,u nix javnoje premucestvo nad etim,pro KAb pokacapskix ukriplenijam ,stabax eto budet postojano sravnivat takyje s zemlioj.
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18.02.2024 11:05 Ответить
А якщо спочатку приберуть нетряпку(у березні-травні він переходить у ВВО),а потім будуть і літаки і ракети?
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18.02.2024 11:39 Ответить
кляц і день в мінус в янетрякі до нелигітімного...
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18.02.2024 11:42 Ответить
пацани давайте так - спочятку мозок потім літаки.
воно ж по іншому не буває...
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18.02.2024 11:46 Ответить
1.Немає ІДЕАЛЬНОЇ зброї.

2.Особливо тупим.

літаки (30-60) захищати будуть всю Україну а не персонально Зе чи Пе...

3.А тобі не по..уй? ти ж сьє..ався ?
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18.02.2024 14:06 Ответить
Невже не зрозуміло що ця інформація для глядачів телемарафону готувалася "скора прілєтят самальоти , будєм бамбіть " ((
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18.02.2024 17:31 Ответить
Надо меньше анонсировать. Кацапы на своей шкуре когда почувствуют- им сюрприз будет.
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18.02.2024 10:56 Ответить
А вони будуть взагалі? Сумніви мене гризуть...
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18.02.2024 10:57 Ответить
Будуть у червні, написано ж, сорок восьмого числа.
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18.02.2024 11:12 Ответить
точно, 2034р
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18.02.2024 11:27 Ответить
Ніхто під час війни таку інфу просто так в ефір них кидае.
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18.02.2024 11:00 Ответить
То є деза. Будуть раніше. Якщо вже де не де не літають
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18.02.2024 11:25 Ответить
та наші криваві клоуни розкажуть яка супер ******* бригада звідки і куди прибуває о котрій годині. напевно для того щоб туду 60 московитських кабів прилітало замість 10!
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18.02.2024 11:28 Ответить
Мабуть ,згідно американо-рашистських домовленостей, до червня , рашисту потрібно буде віддати,ще де-які українські території і міста...
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18.02.2024 11:04 Ответить
Пизичний дець...
Всім спасибі!
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18.02.2024 11:06 Ответить
може треба читати між рядками? мо вони вже давно в Україні?
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18.02.2024 11:06 Ответить
Пздц. А говорили что уже в феврале будут. Рашисты за ето время еще одну армию мобилизируют и вооружат
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18.02.2024 11:13 Ответить
F-16 будут. Еще будут очередные стенания ( как после дайте нам танки,БМП,артиллерию и т.д.).
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18.02.2024 11:15 Ответить
потім ще пів року будемо чекати на підвіски до ф16
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18.02.2024 11:44 Ответить
Так Буданов звиздів шо Ф-16 в кінці березня будуть...це як псові показати велику костамаху але відсувать подальше ....
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18.02.2024 11:15 Ответить
Якщо прогнози Буданова в чомусь і збулися, то це випадковість.
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18.02.2024 12:28 Ответить
Піймав я якось хом'яка на городі, з повними щоками. Взяв його за шкварку, дивлюся на нього - він на мене. Хом'як ,щоб відкупитися, виплюнув пару насінин зі щоки - і дивиться мені в очі : -Хватить, чи ще? Ще троха виплюнув , знов дивиться в очі: - Може досить тобі? Нехтілось дальше мучити тваринку і чекати скільки він ще готовий віддати сємок із своїх щок , відпустив із жалості. Душераздірающе зрєліщє.
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18.02.2024 11:18 Ответить
Ну тут спокійно можна додавати ще місяця 2-3, бо там ще покрасити забудуть чи двигун замінити. А потім сподіватись, що наші ж не здадуть координати і не прилетить ракети.
Тобто півроку ще приймати КАБи доведеться без протидії.
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18.02.2024 11:18 Ответить
якби реби не протидіяли все було б набагато гірше
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18.02.2024 11:30 Ответить
А ещё стёб запускал что к Пасхе--- 5 мая, день радио при совке. Не угадал я. С такими союзничками только пух грузить мешками, на камеру с надписью ,песок,!
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18.02.2024 11:23 Ответить
7 травня був день радіо
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18.02.2024 11:32 Ответить
Похоже перепутал с днём печати. Пойду цинаризину выпью. Года давят!
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19.02.2024 22:29 Ответить
То казали на початку 2024-го року, потім навесні, тепер на початку літа, а літом скажуть восени...
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18.02.2024 11:25 Ответить
Вперше обіцяли на початку 2023.
Але зеля заважає.
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18.02.2024 11:29 Ответить
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18.02.2024 11:27 Ответить
Вчать з червня 2022. До червня 2024 можна аборигена Амазоніі,що полює з луком,вивчити. Мабуть.
ВПС США вчать за 1 рік з 0. Ще 6 місяців вчать воювати.
То не хочуть,чи НЕ ДОВІРЯЮТЬ Зезиденту і його "менеджерам"? Побіжать фоткатися і наввипередки викладати - ут їх рашисти і накріють. Зелей з дермаком не будуть,а от Абрахамію чи Подляка з Безвуглою - разом з літаками легко
Приклад передачі Естам грошей на поміч Україні зборєю і амуніцією дуже красномовний.
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18.02.2024 11:28 Ответить
наши воображаемые "друзья" почемуто начали включать сильное торможение, немного похожее на заднюю передачу.
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18.02.2024 11:29 Ответить
а Вторые ?
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18.02.2024 11:39 Ответить
хорошо, обещали весной, но в июне тоже хорошо...
плохо, что об этом много говорят, лучше бы тайно.
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18.02.2024 11:53 Ответить
А в червні будуть казати що у вересні
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18.02.2024 11:54 Ответить
доживём - увидем, ныть всё равно бесполезно
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18.02.2024 11:55 Ответить
Обіцяв пан кожух але слово було його тепле....
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18.02.2024 11:57 Ответить
Обіцяного три роки чекають. Це прислів'я таки працює, блдь.
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18.02.2024 11:58 Ответить
Ну це блд якась суцільна маячня. Якого хріна тягнути? Здаєтся коли ми їх отримаємо, вони будуть старі, без необхідного озброєння і почнется нова шарманка про оснащення та озброєння літаків. Як послухати то всі союзники з шкіри лізуть, хочуть допомогти нам, а на ділі - повний саботаж нагальних постачань озброєнь. Може це стосується не всіх але загальна картина погана. Ось наприклад поляки блокують кордон. Вони самогубці! Якщо Україна впаде, Польща наступна!
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18.02.2024 12:36 Ответить
Винищувачі будуть у червні, але це не точно.
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18.02.2024 13:44 Ответить
Згідно з графіком.
Графік такий: напевно колись, але не зараз,напевно наступний рік,але не пізніше весни,потім літа, потім в восени,але не пізніше зими наступного року,але точно не пізніше весни,літо це вже більше реально,ну хіба що трохи на початку осені,ну вже точно наступної зими,та ніяк не пізніше кінця весни початку літа,можливо ближче до осінніх заморозків,а якщо зима почнеться пізніше то можливо ближче до кінця весни,що майже вірогідно до кінця наступного літа, щоб не планувати на осінь краще давайте розраховувати на кінець зими,ну максимум початок весни з затримкою до середини літа,але вже точно не пізніше зими
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18.02.2024 16:41 Ответить
ДАВАЙТЕ ВЖЕ !!!
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19.02.2024 05:22 Ответить
передаю привіт всім розумним комментаторам цензора, які:

- у квітні 2022 цитували фейк, що Привид Києва літає на f-16

- у 2022 році казали, що США таємно від росії навчають наших пілотів

- у 2023 році весною казали, що літаки будуть "через 3 місяці", в серпні 23-го

Ну ви й генії
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19.02.2024 10:42 Ответить
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