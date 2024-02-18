Первые F-16 будут в Украине ориентировочно в июне 2024 года.

Первые истребители F-16 могут появиться на украинском небе ориентировочно в июне 2024 года. В Европе считают это самым реальным термином.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Foreign Policy со ссылкой на западных политиков.

"Думаю, в июне мы увидим их в Украине", – сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на Мюнхенской конференции безопасности.

Такие же временные рамки назвал еще один европейский чиновник, имя которого не указывают.

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"Украинские власти рассчитывают, что до конца финансового года в США (сентябрь) обучение на истребителях пройдут 12 пилотов", – отмечают в статье.

Напомним, ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов надеялся, что истребители F-16 прибудут в Украину весной этого года. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте рассказал, что его страна поставит Украине по меньшей мере 24 истребителя F-16 согласно графику.