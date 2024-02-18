Первые F-16 будут в Украине ориентировочно в июне 2024 года.
Первые истребители F-16 могут появиться на украинском небе ориентировочно в июне 2024 года. В Европе считают это самым реальным термином.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Foreign Policy со ссылкой на западных политиков.
"Думаю, в июне мы увидим их в Украине", – сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на Мюнхенской конференции безопасности.
Такие же временные рамки назвал еще один европейский чиновник, имя которого не указывают.
"Украинские власти рассчитывают, что до конца финансового года в США (сентябрь) обучение на истребителях пройдут 12 пилотов", – отмечают в статье.
Напомним, ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов надеялся, что истребители F-16 прибудут в Украину весной этого года. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте рассказал, что его страна поставит Украине по меньшей мере 24 истребителя F-16 согласно графику.
Пожалуйста, подождите...
Вона тебе навчить. Ротом.
з Оболоні?
бо остаглазькіло і тобі і мені...
Моніка=discovery
воно ж по іншому не буває...
2.Особливо тупим.
літаки (30-60) захищати будуть всю Україну а не персонально Зе чи Пе...
3.А тобі не по..уй? ти ж сьє..ався ?
Всім спасибі!
Тобто півроку ще приймати КАБи доведеться без протидії.
Але зеля заважає.
ВПС США вчать за 1 рік з 0. Ще 6 місяців вчать воювати.
То не хочуть,чи НЕ ДОВІРЯЮТЬ Зезиденту і його "менеджерам"? Побіжать фоткатися і наввипередки викладати - ут їх рашисти і накріють. Зелей з дермаком не будуть,а от Абрахамію чи Подляка з Безвуглою - разом з літаками легко
Приклад передачі Естам грошей на поміч Україні зборєю і амуніцією дуже красномовний.
плохо, что об этом много говорят, лучше бы тайно.
Графік такий: напевно колись, але не зараз,напевно наступний рік,але не пізніше весни,потім літа, потім в восени,але не пізніше зими наступного року,але точно не пізніше весни,літо це вже більше реально,ну хіба що трохи на початку осені,ну вже точно наступної зими,та ніяк не пізніше кінця весни початку літа,можливо ближче до осінніх заморозків,а якщо зима почнеться пізніше то можливо ближче до кінця весни,що майже вірогідно до кінця наступного літа, щоб не планувати на осінь краще давайте розраховувати на кінець зими,ну максимум початок весни з затримкою до середини літа,але вже точно не пізніше зими
- у квітні 2022 цитували фейк, що Привид Києва літає на f-16
- у 2022 році казали, що США таємно від росії навчають наших пілотів
- у 2023 році весною казали, що літаки будуть "через 3 місяці", в серпні 23-го
Ну ви й генії