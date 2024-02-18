Перші F-16 будуть в Україні орієнтовно у червні 2024 року
Перші винищувачі F-16 можуть з’явитися в українському небі орієнтовно у червні 2024 року. В Європі вважають це найреальнішим терміном.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Foreign Policy із посиланням на західних політиків.
"Думаю, у червні ми побачимо їх в Україні", – сказав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас на Мюнхенській безпековій конференції.
Такі ж часові рамки назвав ще один європейський посадовець, ім’я якого не вказують.
"Українська влада розраховує, що до кінця фінансового року у США (вересня) навчання на винищувачах пройдуть 12 пілотів", – зазначають у статті.
Нагадаємо, раніше очільник ГУР МО Кирило Буданов сподівався, що винищувачі F-16 прибудуть в Україну навесні цього року. А Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте розповів, що його країна поставить Україні щонайменше 24 винищувачі F-16 згідно з графіком.
Будь ласка, зачекайте...
Вона тебе навчить. Ротом.
з Оболоні?
бо остаглазькіло і тобі і мені...
Моніка=discovery
воно ж по іншому не буває...
2.Особливо тупим.
літаки (30-60) захищати будуть всю Україну а не персонально Зе чи Пе...
3.А тобі не по..уй? ти ж сьє..ався ?
Всім спасибі!
Тобто півроку ще приймати КАБи доведеться без протидії.
Але зеля заважає.
ВПС США вчать за 1 рік з 0. Ще 6 місяців вчать воювати.
То не хочуть,чи НЕ ДОВІРЯЮТЬ Зезиденту і його "менеджерам"? Побіжать фоткатися і наввипередки викладати - ут їх рашисти і накріють. Зелей з дермаком не будуть,а от Абрахамію чи Подляка з Безвуглою - разом з літаками легко
Приклад передачі Естам грошей на поміч Україні зборєю і амуніцією дуже красномовний.
плохо, что об этом много говорят, лучше бы тайно.
Графік такий: напевно колись, але не зараз,напевно наступний рік,але не пізніше весни,потім літа, потім в восени,але не пізніше зими наступного року,але точно не пізніше весни,літо це вже більше реально,ну хіба що трохи на початку осені,ну вже точно наступної зими,та ніяк не пізніше кінця весни початку літа,можливо ближче до осінніх заморозків,а якщо зима почнеться пізніше то можливо ближче до кінця весни,що майже вірогідно до кінця наступного літа, щоб не планувати на осінь краще давайте розраховувати на кінець зими,ну максимум початок весни з затримкою до середини літа,але вже точно не пізніше зими
- у квітні 2022 цитували фейк, що Привид Києва літає на f-16
- у 2022 році казали, що США таємно від росії навчають наших пілотів
- у 2023 році весною казали, що літаки будуть "через 3 місяці", в серпні 23-го
Ну ви й генії