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Арвідас Анушаускас (66) F16 F-16 (637)

Перші F-16 будуть в Україні орієнтовно у червні 2024 року

f-16

Перші винищувачі F-16 можуть з’явитися в українському небі орієнтовно у червні 2024 року. В Європі вважають це найреальнішим терміном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання  Foreign Policy із посиланням  на західних політиків.

"Думаю, у червні ми побачимо їх в Україні", – сказав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас на Мюнхенській безпековій конференції.

Такі ж часові рамки назвав ще один європейський посадовець, ім’я якого не вказують.

"Українська влада розраховує, що до кінця фінансового року у США (вересня) навчання на винищувачах пройдуть 12 пілотів", – зазначають у статті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Столтенберг: F-16 - це не "срібна куля", але вони суттєво підвищать бойові спроможності України

Нагадаємо, раніше очільник ГУР МО Кирило Буданов сподівався, що винищувачі  F-16 прибудуть в Україну навесні цього року. А Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте розповів, що його країна поставить Україні щонайменше 24 винищувачі F-16 згідно з графіком.

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Топ коментарі
+24
Я в Херсонi, ласкаво просимо до нас, пiд снаряди з КАБами.
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18.02.2024 11:00
+20
якщо б усі думали що Україну нічого уже не спасе то ніхто б і воювати не йшов,але на щастя так думають тільки "диванні екцперди" котрі якщо чують що там був умовно відступ з під Бахмута чи Авдіївки то у них починається істерика
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18.02.2024 11:00
+17
Я не можу сказати, що було якби вибрали не Зеленського, а Порошенко. Але впевнений, що були б точно поставлені у війська пускові і сотні ракет "Нептун", точно були б пускові і ракети "Вільзха М" та інші модефикації. Також були б ракети "Сапсан-Грім 2", ракети "Верба" і до 2022 року було б точно до сотні САУ "Богдана", снаряди калібру 155 міліметрів до неї. Мабуть вже стояла на захисті неба своя ППО ПРО "Кільчень" і ще більше впевнений, що було б точно розроблену купу нових проектів ракет, безпілотників, РЕБ та іншого. Точно впевнений, що війська із Донецької і Луганської областей не відводилися, не руйнувалися наші укрплення на мільярди, а метр за метром звільнілася наша територія. Не були розміновані підходи до Маріуполя і виходи з Чонгару і Перекопу. І це тільки наша зброя, і хто його знає, насмілився б ворог напасти. А якби напав, то до нашої зброї додалася б купа америкнської і західних країн і Президент Порошенко не упрікв Байдена "Чому ми не в НАТО, не упрікав через своїх послів і не називав канцлера Німеччини ліверною ковбаскою, все тихо і тихо рухалися до перемоги і НАТО, але нарід 73% вирішив, що він набагато розумніший законів розвитку суспільства і що настановою і шаблоном для майбутнього України є кіно про Голобородько і сам Голобородько з "великим крадівництвом" і антимайданним офісом Президента.
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18.02.2024 12:03
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ти про свого глибокого рота?
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18.02.2024 15:40 Відповісти
Це до Монікі.
Вона тебе навчить. Ротом.
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18.02.2024 15:48 Відповісти
не так глибоко як ти - спецкіалістиня спекіалістинцю різнь...
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18.02.2024 15:53 Відповісти
Зрозуміло. Вже навчила
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18.02.2024 15:54 Відповісти
все на тебе чекаю, глибокий...
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18.02.2024 15:57 Відповісти
Зрозуміло. Чекай . Чекай. Мєлкій.
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18.02.2024 15:59 Відповісти
павтарюха...
з Оболоні?
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18.02.2024 16:03 Відповісти
І це все?
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18.02.2024 16:14 Відповісти
тобі щє шось що треба, неугамонний?
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18.02.2024 16:16 Відповісти
Не мені. А тобі
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18.02.2024 16:17 Відповісти
і це все?
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18.02.2024 16:19 Відповісти
Глотай Моніка
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18.02.2024 16:21 Відповісти
павтарюха 2.
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18.02.2024 16:25 Відповісти
Ну , і?
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18.02.2024 16:30 Відповісти
шо ну і? - рота відкривай - буде тест...
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18.02.2024 16:33 Відповісти
хочь і противно...
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18.02.2024 16:37 Відповісти
Бачу. Твій текст. Про твій рот , тобі відніше , Моніка.
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18.02.2024 16:41 Відповісти
ну давай я буду розумніший і припиню це собачилово,
бо остаглазькіло і тобі і мені...
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18.02.2024 16:45 Відповісти
Добре. Мені теж остамонікло все це неподобство.
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18.02.2024 16:49 Відповісти
клін десятка?
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18.02.2024 16:13 Відповісти
Продовжуй
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18.02.2024 16:16 Відповісти
заглатуй
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18.02.2024 16:17 Відповісти
Зрозуміло.
Моніка=discovery
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18.02.2024 16:19 Відповісти
глибоко не глибоко, це тільки тест підвердить - але упертий....
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18.02.2024 16:23 Відповісти
Зрозуміло , Моніка
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18.02.2024 16:29 Відповісти
ну саме так Монік!
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18.02.2024 16:31 Відповісти
А казав , за Хіларі голосував. Брехло
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18.02.2024 16:42 Відповісти
"Так ніхто і не йде." --- ідуть і достатньо, не треба по собі судити. Мобілізаця також йде, окрім того є і добровольці, і далеко не кожен хто може бути мобілізованим стрибає в Тису і тікає за кордон,не треба уже з усіх українців кретинів робити судячи по собі чи по ухилянтах. В 3 ОШБ наприклад черга з бажаючих туди потрапити.
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18.02.2024 11:24 Відповісти
схлопнув гризло своє і пішов нахер козломордий. з Франції чи зідки ти там є звчиайно ж видніше хто йде,а хто не йде
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18.02.2024 11:39 Відповісти
Шо, окакався від злоби, підстилка клоунів Сраган?
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18.02.2024 11:49 Відповісти
Андрію , Вам повага. А усім цім ботопідорам , ганьба.
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18.02.2024 12:41 Відповісти
Андрію , як воно тобі у прикритті відходу було ? Багато кацапів поклав ? ((
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18.02.2024 17:29 Відповісти
Bolse cem 100 budet F-16,no ecio ocen vazno kakije raketi i bombi budet davat k nim.F-16 vazmosti ne ograniceni zavisimosti ot togo sto dast k nim.Oni mogut sbyvat saxedi,kalibri,takze sbyvat vse samolioti kacapov,u nix javnoje premucestvo nad etim,pro KAb pokacapskix ukriplenijam ,stabax eto budet postojano sravnivat takyje s zemlioj.
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18.02.2024 11:05 Відповісти
А якщо спочатку приберуть нетряпку(у березні-травні він переходить у ВВО),а потім будуть і літаки і ракети?
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18.02.2024 11:39 Відповісти
кляц і день в мінус в янетрякі до нелигітімного...
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18.02.2024 11:42 Відповісти
пацани давайте так - спочятку мозок потім літаки.
воно ж по іншому не буває...
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18.02.2024 11:46 Відповісти
1.Немає ІДЕАЛЬНОЇ зброї.

2.Особливо тупим.

літаки (30-60) захищати будуть всю Україну а не персонально Зе чи Пе...

3.А тобі не по..уй? ти ж сьє..ався ?
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18.02.2024 14:06 Відповісти
Невже не зрозуміло що ця інформація для глядачів телемарафону готувалася "скора прілєтят самальоти , будєм бамбіть " ((
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18.02.2024 17:31 Відповісти
Надо меньше анонсировать. Кацапы на своей шкуре когда почувствуют- им сюрприз будет.
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18.02.2024 10:56 Відповісти
А вони будуть взагалі? Сумніви мене гризуть...
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18.02.2024 10:57 Відповісти
Будуть у червні, написано ж, сорок восьмого числа.
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18.02.2024 11:12 Відповісти
точно, 2034р
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18.02.2024 11:27 Відповісти
Ніхто під час війни таку інфу просто так в ефір них кидае.
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18.02.2024 11:00 Відповісти
То є деза. Будуть раніше. Якщо вже де не де не літають
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18.02.2024 11:25 Відповісти
та наші криваві клоуни розкажуть яка супер ******* бригада звідки і куди прибуває о котрій годині. напевно для того щоб туду 60 московитських кабів прилітало замість 10!
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18.02.2024 11:28 Відповісти
Мабуть ,згідно американо-рашистських домовленостей, до червня , рашисту потрібно буде віддати,ще де-які українські території і міста...
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18.02.2024 11:04 Відповісти
Пизичний дець...
Всім спасибі!
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18.02.2024 11:06 Відповісти
може треба читати між рядками? мо вони вже давно в Україні?
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18.02.2024 11:06 Відповісти
Пздц. А говорили что уже в феврале будут. Рашисты за ето время еще одну армию мобилизируют и вооружат
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18.02.2024 11:13 Відповісти
F-16 будут. Еще будут очередные стенания ( как после дайте нам танки,БМП,артиллерию и т.д.).
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18.02.2024 11:15 Відповісти
потім ще пів року будемо чекати на підвіски до ф16
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18.02.2024 11:44 Відповісти
Так Буданов звиздів шо Ф-16 в кінці березня будуть...це як псові показати велику костамаху але відсувать подальше ....
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18.02.2024 11:15 Відповісти
Якщо прогнози Буданова в чомусь і збулися, то це випадковість.
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18.02.2024 12:28 Відповісти
Піймав я якось хом'яка на городі, з повними щоками. Взяв його за шкварку, дивлюся на нього - він на мене. Хом'як ,щоб відкупитися, виплюнув пару насінин зі щоки - і дивиться мені в очі : -Хватить, чи ще? Ще троха виплюнув , знов дивиться в очі: - Може досить тобі? Нехтілось дальше мучити тваринку і чекати скільки він ще готовий віддати сємок із своїх щок , відпустив із жалості. Душераздірающе зрєліщє.
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18.02.2024 11:18 Відповісти
Ну тут спокійно можна додавати ще місяця 2-3, бо там ще покрасити забудуть чи двигун замінити. А потім сподіватись, що наші ж не здадуть координати і не прилетить ракети.
Тобто півроку ще приймати КАБи доведеться без протидії.
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18.02.2024 11:18 Відповісти
якби реби не протидіяли все було б набагато гірше
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18.02.2024 11:30 Відповісти
А ещё стёб запускал что к Пасхе--- 5 мая, день радио при совке. Не угадал я. С такими союзничками только пух грузить мешками, на камеру с надписью ,песок,!
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18.02.2024 11:23 Відповісти
7 травня був день радіо
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18.02.2024 11:32 Відповісти
Похоже перепутал с днём печати. Пойду цинаризину выпью. Года давят!
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19.02.2024 22:29 Відповісти
То казали на початку 2024-го року, потім навесні, тепер на початку літа, а літом скажуть восени...
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18.02.2024 11:25 Відповісти
Вперше обіцяли на початку 2023.
Але зеля заважає.
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18.02.2024 11:29 Відповісти
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18.02.2024 11:27 Відповісти
Вчать з червня 2022. До червня 2024 можна аборигена Амазоніі,що полює з луком,вивчити. Мабуть.
ВПС США вчать за 1 рік з 0. Ще 6 місяців вчать воювати.
То не хочуть,чи НЕ ДОВІРЯЮТЬ Зезиденту і його "менеджерам"? Побіжать фоткатися і наввипередки викладати - ут їх рашисти і накріють. Зелей з дермаком не будуть,а от Абрахамію чи Подляка з Безвуглою - разом з літаками легко
Приклад передачі Естам грошей на поміч Україні зборєю і амуніцією дуже красномовний.
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18.02.2024 11:28 Відповісти
наши воображаемые "друзья" почемуто начали включать сильное торможение, немного похожее на заднюю передачу.
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18.02.2024 11:29 Відповісти
а Вторые ?
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18.02.2024 11:39 Відповісти
хорошо, обещали весной, но в июне тоже хорошо...
плохо, что об этом много говорят, лучше бы тайно.
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18.02.2024 11:53 Відповісти
А в червні будуть казати що у вересні
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18.02.2024 11:54 Відповісти
доживём - увидем, ныть всё равно бесполезно
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18.02.2024 11:55 Відповісти
Обіцяв пан кожух але слово було його тепле....
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18.02.2024 11:57 Відповісти
Обіцяного три роки чекають. Це прислів'я таки працює, блдь.
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18.02.2024 11:58 Відповісти
Ну це блд якась суцільна маячня. Якого хріна тягнути? Здаєтся коли ми їх отримаємо, вони будуть старі, без необхідного озброєння і почнется нова шарманка про оснащення та озброєння літаків. Як послухати то всі союзники з шкіри лізуть, хочуть допомогти нам, а на ділі - повний саботаж нагальних постачань озброєнь. Може це стосується не всіх але загальна картина погана. Ось наприклад поляки блокують кордон. Вони самогубці! Якщо Україна впаде, Польща наступна!
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18.02.2024 12:36 Відповісти
Винищувачі будуть у червні, але це не точно.
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18.02.2024 13:44 Відповісти
Згідно з графіком.
Графік такий: напевно колись, але не зараз,напевно наступний рік,але не пізніше весни,потім літа, потім в восени,але не пізніше зими наступного року,але точно не пізніше весни,літо це вже більше реально,ну хіба що трохи на початку осені,ну вже точно наступної зими,та ніяк не пізніше кінця весни початку літа,можливо ближче до осінніх заморозків,а якщо зима почнеться пізніше то можливо ближче до кінця весни,що майже вірогідно до кінця наступного літа, щоб не планувати на осінь краще давайте розраховувати на кінець зими,ну максимум початок весни з затримкою до середини літа,але вже точно не пізніше зими
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18.02.2024 16:41 Відповісти
ДАВАЙТЕ ВЖЕ !!!
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19.02.2024 05:22 Відповісти
передаю привіт всім розумним комментаторам цензора, які:

- у квітні 2022 цитували фейк, що Привид Києва літає на f-16

- у 2022 році казали, що США таємно від росії навчають наших пілотів

- у 2023 році весною казали, що літаки будуть "через 3 місяці", в серпні 23-го

Ну ви й генії
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19.02.2024 10:42 Відповісти
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