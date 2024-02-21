Ворожа ракета на Полтавщині, курс південно-західний, - Повітряні сили

Наразі зафіксовано ворожу ракету на Полтавщині, вона рухається у південно-західному напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Ракета в Полтавській області, курс південно-західний!", - йдеться у повідомленні.

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