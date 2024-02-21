Ворожа ракета на Полтавщині, курс південно-західний, - Повітряні сили
Наразі зафіксовано ворожу ракету на Полтавщині, вона рухається у південно-західному напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Ракета в Полтавській області, курс південно-західний!", - йдеться у повідомленні.
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Sharikoff
показати весь коментар21.02.2024 10:37 Відповісти Мені подобається 2
neverlok lok
показати весь коментар21.02.2024 12:52 Відповісти Мені подобається 0
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