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Ворожа ракета на Полтавщині, курс південно-західний, - Повітряні сили

ракета

Наразі зафіксовано ворожу ракету на Полтавщині, вона рухається у південно-західному напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Ракета в Полтавській області, курс південно-західний!", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

ракети (4023) Повітряні сили (2642) Полтавська область (1113)


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21.02.2024 10:37 Відповісти
тіль не кажіть що в молі кінчились ракети ..бо здуріє потвора і знову вилетять гряки з Оленьї
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21.02.2024 12:52 Відповісти
 
 