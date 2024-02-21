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Новини
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ППО знищила 13 ударних БпЛА та ракету Х-59, - Повітряні Сили. ІНФОГРАФІКА

ппо

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу "Shahed-136/131".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"У ніч на 21 лютого 2024 року окупанти атакували зенітною керованою ракетою ❗ С-300 (Ростовська обл.), керованою авіаційною ракетою ❗ Х-59 (Бєлгородська обл.), 4-ма крилатими ракетами ❗ Х-22 (Ростовська обл.) та 19-ма ударними безпілотниками типу ⚠️ "Shahed" (Приморсько-Ахтарськ – РФ.)" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, на Полтавщині сили ППО знищили керовану авіаційну ракету Х-59, а 13 із 19-ти "шахедів" - у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. У Повітряних силах додали, що частина із шести не уражених ворожих БпЛА – не досягла своїх цілей.

Результат роботи ППО 21 лютого
"До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", - повідомили у ПС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кілька груп "шахедів" виявлено на Дніпропетровщині, - Повітряні сили

Автор: 

ППО (3189) Повітряні сили (2642)


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Топ коментарі
+4
Жирно. Це вже сьомий за тиждень. Як казав один коментар на іншому сайті " а чому їх не збивали коли вони кидали бомби на Авдіївку? "
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21.02.2024 08:22
+3
Под прицелом был и Су-35, но экипаж совершил маневр и российские пилоты, к сожалению, пока не отправятся к Кобзону, но это временно.

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21.02.2024 08:13
+2
Прямая речь Олещука: "Минус один, работаем дальше. Экипаж Су-34 присоединяется к нашей рубрике "Вечного полета, братья!""".
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21.02.2024 08:20
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Под прицелом был и Су-35, но экипаж совершил маневр и российские пилоты, к сожалению, пока не отправятся к Кобзону, но это временно.

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21.02.2024 08:13 Відповісти
Прямая речь Олещука: "Минус один, работаем дальше. Экипаж Су-34 присоединяется к нашей рубрике "Вечного полета, братья!""".
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21.02.2024 08:20 Відповісти
Жирно. Це вже сьомий за тиждень. Як казав один коментар на іншому сайті " а чому їх не збивали коли вони кидали бомби на Авдіївку? "
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21.02.2024 08:22 Відповісти
Залужний не ризикував..
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21.02.2024 08:25 Відповісти
и РЭБ прекрасно сработала
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21.02.2024 08:15 Відповісти
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21.02.2024 08:17 Відповісти
А Ми як Роккі з фільму роккі хочемо щоб ворог зламав собі руки об наше лице? Яке закінчення війни якщо у нас трупи і нерви а вони дивляться серіали в більшості своєму і живуть звичайним життям
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21.02.2024 08:18 Відповісти
Так враження, що ми не дивимось серіали та не живем звичайним життям...
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21.02.2024 08:20 Відповісти
08:15

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/02/21/7442859/ ВИДЕО Десантники нашли у россиян Starlink - сожгли
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21.02.2024 08:28 Відповісти
Боже, бережи наших захисників і захисниць! Дай кожному Янгола охоронця!🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
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21.02.2024 09:57 Відповісти
 
 