ППО знищила 13 ударних БпЛА та ракету Х-59, - Повітряні Сили. ІНФОГРАФІКА

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу "Shahed-136/131".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"У ніч на 21 лютого 2024 року окупанти атакували зенітною керованою ракетою ❗ С-300 (Ростовська обл.), керованою авіаційною ракетою ❗ Х-59 (Бєлгородська обл.), 4-ма крилатими ракетами ❗ Х-22 (Ростовська обл.) та 19-ма ударними безпілотниками типу ⚠️ "Shahed" (Приморсько-Ахтарськ – РФ.)" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, на Полтавщині сили ППО знищили керовану авіаційну ракету Х-59, а 13 із 19-ти "шахедів" - у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. У Повітряних силах додали, що частина із шести не уражених ворожих БпЛА – не досягла своїх цілей.



"До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", - повідомили у ПС.

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